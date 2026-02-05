  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    5 февраля 2026, 14:48 • Новости дня

    В Бухаресте в третий раз за зиму отключилось тепло

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Бухареста вновь столкнулись с отключением отопления из-за ремонта турбины на ТЭЦ ЮГ, что затронуло около 4 тыс. домов столицы Румынии, пишут местные СМИ.

    Тысячи жителей Бухареста вновь остались без отопления и горячей воды из-за технических работ на ТЭЦ ЮГ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24.

    Как отмечается, по меньшей мере до 6 февраля отопление не будет работать в почти 4000 домов, что составляет около 40% жилого фонда румынской столицы.

    Проблемы с теплоснабжением начались еще 4 января, когда на станции произошла поломка котла-турбины. На восстановление системы тогда ушло более недели, и отопление удалось полностью вернуть только к 12 января. К 23 января ситуация повторилась, и потребовалось еще три дня на ремонт.

    Телеканал подчеркивает, что остановка турбины связана с необходимостью ремонта системы регулирования. По прогнозам Digi 24, электростанция сможет возобновить работу только вечером 6 февраля. Однако, чтобы система полностью вышла на рабочие параметры, потребуется не менее суток, поэтому жители Бухареста проведут без отопления минимум два дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове и других областях Украины сейчас также фиксируются массовые отключения тепла и света.

    Ранее Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы. Эксперты отмечают, что наступившие морозы в Европе обострили топливный кризис, который особенно ощущается на севере Европы и в Прибалтике.

    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    6 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    6 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    6 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский суд постановил, что запрет на ввоз автомобилей из России распространяется на всех, независимо от цели или типа сделки.

    Суд ЕС подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении отмечается, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки на предмет получения доходов Российской Федерацией.

    Санкции на ввоз ряда российских товаров, включая легковые автомобили и другие транспортные средства, были введены в ЕС весной 2022 года после начала СВО. В октябре 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.

    Основанием для разъяснения стал спор между гражданином России и таможней Дюссельдорфа. Россиянин попытался зарегистрировать в Германии подержанный автомобиль, купленный в России, однако таможня конфисковала транспортное средство, сославшись на нарушение санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС за разъяснением, распространяется ли запрет на частных лиц и возможна ли регистрация ввезенных таким образом автомобилей.

    Суд ЕС разъяснил, что согласно действующим санкциям, запрет применяется ко всем упомянутым товарам, вне зависимости от того, являются ли участники сделки частными лицами или компаниями. Таким образом, регистрация и использование автомобилей, ввезенных с нарушением санкционного режима, невозможны, а транспортные средства подлежат конфискации.

    Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, включая смартфоны, косметику и автомобили с российской регистрацией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала иммунитет к санкциям.

    6 февраля 2026, 22:05 • Новости дня
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия заявила о нарушении TikTok законодательства Евросоюза из-за вызывающего зависимость дизайна и недостаточной защиты несовершеннолетних.

    Европейская комиссия в пятницу заявила, что предварительно признала вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушением Закона о цифровых услугах, передает «Интерфакс».

    Исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен отметила: «Зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное воздействие на развивающийся ум детей и подростков. Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия их использования абонентами. В Европе мы обеспечиваем соблюдение нашего законодательства для защиты наших детей и граждан в интернете».

    В коммюнике Еврокомиссии говорится, что вызывающий зависимость эффект TikTok связан с такими функциями, как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и персонализированная система рекомендаций.

    В Брюсселе считают, что TikTok не провел достаточно тщательную оценку потенциальных рисков для физического и психического здоровья пользователей, особенно несовершеннолетних. Комиссия считает, что элементы дизайна платформы могут вызывать компульсивное поведение и снижать самоконтроль, а компания проигнорировала важные показатели компульсивного использования, такие как ночная активность несовершеннолетних.

    В документе отмечается, что существующие инструменты родительского контроля и контроля времени в TikTok неэффективны, так как их легко обойти, а также требуют от родителей дополнительных усилий. ЕК настаивает на необходимости изменения базового дизайна сервиса, включая постепенное отключение ключевых функций, вызывающих привыкание, внедрение эффективных перерывов в использовании экрана, особенно ночью, и адаптацию системы рекомендаций.

    Еврокомиссия подчеркивает, что сделанные выводы носят предварительный характер, а TikTok предоставляется возможность воспользоваться правом на защиту.

    Евросоюз пригрозил введением санкций в отношении компании X (бывший Twitter, заблокирован в России), если Илон Маск не исправит работу искусственного интеллекта Grok.

    В декабре Европейская комиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за якобы несоблюдение Закона о цифровых услугах. В ответ Илон Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран.

    США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.

    6 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Нидерланды вернули Египту бюст эпохи Тутмоса III

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Нидерландов передали Египту каменный бюст возрастом около 3,5 тыс. лет, конфискованный на художественной ярмарке в Маастрихте.

    Бюст был возвращен Египту после расследования, завершенного в 2025 году, сообщает ТАСС.

    Артефакт был незаконно вывезен из Египта, предположительно во время беспорядков в 2011 году, и обнаружен на ярмарке в Маастрихте в 2022 году.

    Галерея Sycomore Ancient Art, купившая бюст, усомнилась в его происхождении и добровольно передала предмет властям для проверки.

    Исполняющий обязанности министра культуры Нидерландов Гуке Мус заявил: «Наша политика заключается в том, чтобы возвращать предметы искусства, которые нам не принадлежат, в страны их происхождения».

    По итогам расследования, бюст был украден из Египта и, по мнению экспертов, происходит из Луксора и изображает высокопоставленного чиновника времен фараона Тутмоса III.

    Посол Египта в Нидерландах Эмад Ханна отметил важность возвращения культурных ценностей для туризма и экономики Египта. Он добавил, что Египет отслеживает появление похищенных артефактов на мировых выставках и аукционах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство туризма и древностей Египта получило тринадцать артефактов, возвращенных из Британии и Германии.

    Женщина из Германии вернула Греции фрагмент древнегреческой колонны, похищенный более шестидесяти лет назад.

    В испанской провинции Леон после задержания семи подозреваемых обнаружили редкую вотивную золотую корону вестготского периода VI века вместе с серебряными монетами.

    6 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Захарова ответила главе МИД Финляндии на слова о России

    Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии Валтонен об «угрозе» от России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «хронической угрозе» со стороны России пожелала ей выздоровления.

    Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о России как хронической угрозе для ЕС, заявила, что это свидетельствует о наличии у европейских политиков хронической аллергии, фобии и панических атак, вместе взятых, передает РИА «Новости».

    «Желаем выздоровления», – заявила Захарова.

    Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Министр иностранных дел Финляндии Валтонен заявила, что телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибкой.

    Валтонен также подчеркнула, что Евросоюз должен оказывать давление на Москву, независимо от перемирия или мирного соглашения.

    Мария Захарова пообещала отправить Валтонен книгу о русофобии.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    6 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Раскрыты доходы Euroclear от замороженных российских активов

    Прибыль Euroclear от заморозки активов из России достигла более 17 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Депозитарий Euroclear получил более 17 млрд евро прибыли за счет удержания российских активов, большая часть которых принадлежит Центробанку и частным инвесторам.

    Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал примерно 17,2 млрд евро на замороженных активах из России. В 2023 году доходы от российских активов составили 5,1 млрд евро, а в 2022 году эта сумма достигла 6,9 млрд. За первые два года после введения санкций депозитарий получил 5,2 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Основной источник прибыли Euroclear – это суверенные российские активы, однако их начали учитывать отдельно только в 2024 году.

    На активах Центробанка депозитарий заработал 9,9 млрд евро, еще около 4 млрд евро Euroclear мог получить за 2022-2023 годы.

    Всего в депозитарии заморожено 195 млрд евро российских активов, оказавшихся заблокированными после введения европейских санкций.

    Ранее сообщалось, что доходы депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных российских суверенных активов снизились на 26% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

    В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей.

    Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.

    6 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Словакии заявили о проверке закрытия дел о поставках техники Украине

    Минобороны Словакии инициировало проверку закрытия дел о поставках техники Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Словакии планирует подать заявление о проверке действий сотрудников, закрывших дела о военной помощи Украине, после несогласия с их решением.

    Министерство обороны Словакии подаст заявление о проверке методов работы следователя и прокурора, закрывших дела о передаче военной техники Украине. Государственный секретарь ведомства Игор Мелихер сообщил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что у ведомства есть вопросы к обстоятельствам сбора информации по делам, пишет РИА «Новости».

    Мелихер отметил, что министерство уважает решение прокурора, но не может с ним согласиться. Он указал, что все возражения ведомства были проигнорированы, а процесс расследования вызывал сомнения у руководства Минобороны.

    Напомним, Словакия в апреле 2022 года передала Украине систему С-300, а в апреле 2023 года завершила передачу 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года была передана часть системы ПВО КУБ. После прихода к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной техники из государственных ресурсов были прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкая прокуратура закрыла дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300.

    До этого в Словакии возбудили уголовное дело по факту передачи самолетов на Украину. А министр обороны страны обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу военной техники.

    6 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Каллас высказалась за обсуждение европейского ядерного сдерживания

    Helsingin Sanomat: Каллас высказалась за обсуждение ядерного сдерживания Европы

    Каллас высказалась за обсуждение европейского ядерного сдерживания
    @ Heikki Saukkomaa/imago-images/Credit: Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия, сообщает Helsingin Sanomat.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение о необходимости обсуждения создания собственной системы ядерного сдерживания для Европы. Каллас подчеркнула, что Европе стоит рассмотреть этот вопрос на фоне современных угроз, передает РИА «Новости».

    По словам Каи Каллас, «необходимо начать обсуждение собственного ядерного сдерживания Европы». Она отметила, что ядерное оружие остается единственным реальным средством сдерживания, однако выразила опасения по поводу его возможного распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    6 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    ЕК предложила запретить экспорт техники в дружественные России страны

    ЕК предложила запретить экспорт техники в страны с риском реэкспорта в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    По словам фон дер Ляйен, речь идет о запрете экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе радиотехники и компьютеров, в те государства, через которые эти товары могут попасть на российский рынок, передает ТАСС.

    В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.

    Ранее в ЕС признали невозможность требовать соблюдения санкций от других стран.

    6 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    В Нидерландах высказались за скорый мир на Украине

    И.о. главы МИД Нидерландов ван Вил отметил важность скорого мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    И.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил отметил, что быстрая договоренность по Украине отвечает интересам страны и выразил обеспокоенность поддержкой союзников.

    И.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в интервью газете Telegraaf выразил обеспокоенность тем, что лишь немногие страны оказывают значительную помощь Украине, а большинство союзников не справляются со своей задачей, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Нидерланды в последнее время были одним из главных доноров Киева.

    Ван Вил подчеркнула: «Никогда не знаешь, когда закончатся войны. Будем надеяться на скорое заключение мирного соглашения. Это и в наших интересах».

    Ранее в пятницу глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза потратили около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта.

    До этого в декабре Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ. А всего с начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии BVNL Вибрен ван Хага назвал военную поддержку Киева Нидерландами  «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».


    6 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Медведев назвал ловушкой для ЕС отказ от российского газа

    Медведев: Европа загнала себя в ловушку отказом от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз загнал себя в чудовищную ловушку, отказавшись от российских энергоносителей.

    Европа оказалась в критической зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, написал Медведев в Max.

    По его словам, Евросоюз «в антироссийском приступе олигофрении» не осознает, в какую «чудовищную ловушку» сам себя загнал.

    Медведев отметил, что теперь роль ключевого поставщика энергоресурсов для Европы займет Вашингтон, который, по его мнению, будет диктовать Брюсселю свои условия. Он подчеркнул, что за расширение энергетического содействия США будут требовать не только деньги, но и выполнение своих политических требований.

    По мнению Медведева, зависимость Европы от американского газа приведет к тому, что европейские страны будут вынуждены следовать указаниям Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.

    6 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Лавров подчеркнул исключительно военные цели атак на Украине

    Лавров: Россия на Украине атакует имеющие двойное назначение или военные объекты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что удары на Украине наносятся исключительно по военным или стратегически важным объектам, согласно нормам международного права.

    Россия соблюдает международное гуманитарное право и наносит удары только по военным и объектам двойного назначения на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это заявление по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Мы не раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые непосредственно имеют двойное значение или чисто военное значение».

    Он также уточнил, что Россия продолжает придерживаться утвержденных норм военных действий и не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, действия российских военных направлены исключительно против законных военных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву после визита в Киев. Перед началом переговоров с Сергеем Лавровым Кассис перепутал место за столом.

    По итогам встречи Лавров сообщил, что Россия уведомила ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства. Лавров также отметил, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе и может столкнуться с саморазрушением.

