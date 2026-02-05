В Бухаресте в третий раз за зиму отключилось тепло

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тысячи жителей Бухареста вновь остались без отопления и горячей воды из-за технических работ на ТЭЦ ЮГ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24.

Как отмечается, по меньшей мере до 6 февраля отопление не будет работать в почти 4000 домов, что составляет около 40% жилого фонда румынской столицы.

Проблемы с теплоснабжением начались еще 4 января, когда на станции произошла поломка котла-турбины. На восстановление системы тогда ушло более недели, и отопление удалось полностью вернуть только к 12 января. К 23 января ситуация повторилась, и потребовалось еще три дня на ремонт.

Телеканал подчеркивает, что остановка турбины связана с необходимостью ремонта системы регулирования. По прогнозам Digi 24, электростанция сможет возобновить работу только вечером 6 февраля. Однако, чтобы система полностью вышла на рабочие параметры, потребуется не менее суток, поэтому жители Бухареста проведут без отопления минимум два дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове и других областях Украины сейчас также фиксируются массовые отключения тепла и света.

Ранее Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы. Эксперты отмечают, что наступившие морозы в Европе обострили топливный кризис, который особенно ощущается на севере Европы и в Прибалтике.