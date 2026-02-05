  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    5 февраля 2026, 14:31

    Путин вручил премии в области науки молодым ученым России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, передает ТАСС.

    Лауреатами стали сотрудники ведущих вузов и институтов страны. Исследователи Александр Аникин и Павел Мосеев из Высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочарова были отмечены за разработку новых источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

    Дмитрий Бутыльский из Кубанского государственного университета был награжден за создание инновационной технологии получения лития. Президент также вручил награду ученым МГУ им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Артем Исаев из Сколковского института науки и технологий получил премию за исследование механизмов воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью России. Ранее были названы имена лауреатов премии президента в области науки.

    6 февраля 2026, 10:27
    ФОМ: Работу Путина положительно оценивают 80% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 77%, 80% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.

    Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.

    В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.

    Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.

    6 февраля 2026, 22:06
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    6 февраля 2026, 22:15
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 13:14
    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Владимиру Заманскому в честь его 100-летия, подчеркнув его заслуги в искусстве.

    Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Владимиру Заманскому по случаю его 100-летия.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил: «Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист».

    Президент добавил, что работы Заманского сегодня служат примером высокого мастерства и преданного служения выбранному делу. В завершение поздравления Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и бодрости духа.

    Владимир Заманский родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. С 1958 по 1966 год он был актером Московского театра «Современник», где исполнил значимые роли в спектаклях по произведениям Володина, Шварца, Симонова, Хемингуэя и Зорина. В кино Заманский дебютировал в 1959 году, сыграв директора детдома в фильме «Колыбельная». В 1960 году он снялся в выпускной работе Андрея Тарковского «Каток и скрипка», а затем озвучил Криса Кельвина в фильме «Солярис». Особую известность актеру принесла роль Александра Лазарева в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пожелал Никите Михалкову, чтобы у России всегда все складывалось успешно и благополучно.

    6 февраля 2026, 14:07
    Лавров: Россия уведомила ОБСЕ об инициативе Путина по Большому евразийскому партнерству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия подробно проинформировала руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об инициативе президента Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров сообщил об этом после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

    «Мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России по формированию Большого евразийского партнерства. Партнерства, которое стало бы материальной основой евразийской архитектуры безопасности», – подчеркнул министр.

    Глава российского МИД также отметил, что страны Запада после начала спецоперации на Украине поставили целью использовать ОБСЕ в интересах ведения гибридной войны против России. По мнению Лаврова, кризис в ОБСЕ вызван действиями стран НАТО и Евросоюза, которые еще до событий на Украине пытались поставить организацию на службу своим интересам.

    Накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву.

    Ранее ОБСЕ заявила о готовности к прекращению огня на Украине.

    6 февраля 2026, 11:55
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    6 февраля 2026, 14:29
    Путин встретился с председателем совета директоров «Мантеры» Ткачевым

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым, на которой обсуждались достижения и перспективы группы «Мантера» в туризме.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым, сообщается на сайте Кремля.

    «Александр Николаевич, вы хотели рассказать оо некоторых проектах, главным образом связанных с туристическим направлением», – обратился Путин к Ткачеву.

    Ткачев представил Путину основные достижения «Мантеры» в сфере туризма. Особое внимание было уделено строительству новых дорог, которые должны повысить транспортную доступность южных курортов страны.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, напомнил, что Ткачев ранее занимал пост главы Краснодарского края и министра сельского хозяйства. Последняя встреча Путина с Ткачевым состоялась в мае 2025 года: тогда президент провел совещание с представителями «Деловой России».

    Группа «Мантера» была основана в начале 2021 года. Компания занимается развитием курорта и игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи, горного комплекса «Архыз», тематического парка, отелей в Имеретинской долине и винодельни в Геленджике.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с бизнесменом и председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым.

    6 февраля 2026, 12:10
    В России представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили уникальное отечественное лекарство «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева, которое успешно прошло регистрацию и применяется у более 50 пациентов.

    В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщает РИА «Новости».

    Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране.

    По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Александра Лилы, более 50 пациентов уже получают «Сенипрутуг» вне клинических испытаний, так как препарат зарегистрирован для применения в России.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором иммунитет воспринимает хрящевую ткань как инородную и заменяет ее костной, что приводит к болям, скованности и снижению подвижности позвоночника. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте до 40 лет, она может затрагивать также и другие суставы, например, тазобедренные.

    «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    6 февраля 2026, 16:24
    Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с паводками и пожарами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Темами обсуждения стали дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году, а также обеспечение информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций, передает ТАСС.

    «У нас пара вопросов сегодня. Это о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций», – подчеркнул Путин в начале встречи.

    В январе Путин провел два за неделю оперативных совещания с постоянными членами СБ.

    6 февраля 2026, 18:17
    Путин выразил соболезнования Пакистану после теракта у мечети

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана после теракта у мечети в Исламабаде, в результате которого погибли по меньшей мере 31 человек.

    «Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма», – скаазано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова к дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном в борьбе с терроризмом.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети Исламабада пострадали девять человек. Позже стало известно, что теракт унес жизни 31 человека.

    6 февраля 2026, 21:48
    Песков: Разговор Путина и Трампа не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не планируется (разговор)», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных переговорах с американским лидером, передает ТАСС.

    В конце декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1 час 15 минут. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп

    6 февраля 2026, 12:57
    Песков: Встреча Путина с председателем ОБСЕ не планируется

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, который в настоящее время находится в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Его визави является министр иностранных дел Лавров. Вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено», передает ТАСС.

    Ранее действующий председатель ОБСЕ и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

    Накануне в столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.

    6 февраля 2026, 17:56
    Россия заняла первое место в Европе по золотым медалям школьных олимпиад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские школьники показали лучшие результаты на международных олимпиадах по шести научным дисциплинам, получив наибольшее количество золотых медалей среди европейских стран, отметили в Минпросвещения.

    Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на международных школьных олимпиадах, сообщает Минпросвещения РФ. Речь идет о соревнованиях по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

    Такие достижения, по мнению ведомства, подтверждают высокий уровень подготовки российских школьников и эффективность образовательных программ, реализуемых в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники на 20 международных интеллектуальных состязаниях в 2025 году завоевали 115 медалей.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде.

    Победители и призеры школьных олимпиад смогут поступить в ведущие российские вузы даже при нехватке бюджетных мест, так как вузы зачислят их за свой счет, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

    6 февраля 2026, 19:57
    Эксперты: Год единства народов России выше простых фестивалей плова

    @ Владимир Гердо/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки посеять межнациональный раздор в России обречены – единство народов страны основано на прочном общем историческом фундаменте, русском языке и культуре. Об этом заявили в беседе с газетой ВЗГЛЯД политологи и общественники. Накануне Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    Год единства народов России становится временем, когда вся страна обращает внимание на то, что объединяет наше общество, указывает политолог Петр Колчин. «Тут нет места прозападному «культурному многообразию» или изрядно надоевшим всем фестивалям плова. Это год российской нации – единения всех этносов вокруг государствообразующего русского народа и национального лидера», – полагает эксперт.

    Именно русский язык обеспечил многим коренным народам, населяющих огромный евразийский простор, мост в большой мир, подчеркивает социолог Илья Ухов. «Через русский язык, через русскую культуру они познают многообразие планеты, науки и техники. Эти феномены позволяют спаять, «стянуть» воедино людей разных национальностей и вероисповеданий», – поясняет эксперт. – «Россия насчитывает сотни коренных этносов – от очень маленьких и до такого огромного как государствообразующий русский народ. Год единства народов России позволяет нам осмыслить наше единое культурное и ценностное пространство, найти новые точки сопряжения всех «кирпичиков», составляющих многонациональный народ России».

    При освещении темы единства акцент последовательно смещается с демонстрации различий к осмыслению общего исторического пути, героического опыта, культурного наследия и совместного взгляда в будуще, отмечает политолог Виктория Карпова, эксперт ЭИСИ. «Президентом задана четкая ценностная оптика. В фокусе внимания то, что объединяет народы России: ценности, русский язык и русская культура как основа единого цивилизационного пространства», – перечислила собеседница.

    Инициатива с объявлением Года единства народов России является крайне логичной и своевременной, считает якутский общественник Алексей Басылаев. «Вражеская пропаганда постоянно пытается внести раскол. Например, нам, якутам, внушают через всевозможные сети: «Русские вас не уважают, русские вас притесняют и так далее». А русским, наоборот, внушают, что национальные республики хотят отделиться: тюркские республики якобы хотят уйти к Турции, мусульмане – к арабам и тому подобное. То есть сеют недоверие к нерусским народам среди простых русских людей», – говорит общественник.

    Однако, вопреки всем информационным атакам пример сплоченности людей разных национальностей на фронтах спецоперации убедительно доказал единство граждан России. «Наши ребята: якуты, буряты, чеченцы и многие другие, вместе сражаются на полях СВО. Это наглядное доказательство того, что все этносы России любят Родину одинаково сильно. Наши мужчины готовы погибнуть ради страны. И идут на этот шаг они осознанно, жертвуя жизнью ради общего будущего», – заключил Басылаев.

    В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония открытия Года единства народов. Путин в своей речи особо отметил объединяющую роль русского народа: как много веков назад восточнославянские племена стали единым народом, связанным общей территорией, интересами и ценностями, так в последствии уже русские объединяли на этой ценностной базе другие этносы страны.

    В разные исторические эпохи в периоды внешних угроз всех, кто проживает в России, объединяло стремление сохранить «нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции», указал президент. «Такое единство является самым мощным и самым сильным. – сказал глава государства – «То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: "Брат!" И это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство».

    Отметим, что государство ведет активную политику по укреплению единства и согласия в стране. Ключевым шагом стало утверждение президентом стратегии государственной национальной политики до 2036 года, которая направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание внутренней стабильности и единства. Кроме того, Путин поддерживает активную работу Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Дан ряд поручений по развитию и поддержке русского языка и языков народов России как элементов межнационального согласия.

    6 февраля 2026, 12:46
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание планируется провести во второй половине дня, указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин проводил совещание с СБ России в конце января.

    6 февраля 2026, 08:59
    Эксперимент с бонобо Канзи доказал наличие воображения у приматов

    Эксперимент с бонобо Канзи подтвердил наличие воображения у обезьян

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе уникального эксперимента с бонобо по имени Канзи учёные доказали, что приматы способны воображать несуществующие предметы и отслеживать их перемещения.

    Приматы способны представлять несуществующие предметы и обладают воображением, ранее считавшимся исключительно человеческой способностью, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, передает РИА «Новости». В качестве подопытного выступал бонобо Канзи, за которым наблюдали ученые из Университета Джонса Хопкинса.

    Во время экспериментов Канзи успешно указывал на чашку, в которую, по сценарию, наливали «воображаемый» сок, и определял местоположение воображаемых виноградин, которые экспериментатор будто бы перекладывал из одной пустой емкости в другую. Это доказывает, что обезьяны способны оперировать абстрактными понятиями и вторичными представлениями о несуществующих объектах.

    В исследовании подчеркивается: «Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 млн лет назад, к нашим общим предкам».

    На момент эксперимента Канзи было 43 года. Как отмечает канал NBC, он скончался в 2025 году в возрасте 44 лет. В истории Канзи стал первым бонобо, освоившим элементы английского языка и использовавшим специальные символы – лексиграммы – для общения с людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали ошейник, который способен переводить человеческую речь на собачий язык. Ветеринары ранее заявили о выявлении у собак поведенческих черт, свойственных людям с аутизмом.

