FT: В ЕС заговорили о вреде инициативы о приоритете местной продукции

Tекст: Ольга Иванова

Европейские компании опасаются, что инициатива по приоритету местной продукции может негативно сказаться на экономике региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

В феврале Еврокомиссия намерена представить законопроект Industrial Accelerator Act, согласно которому при госзакупках в военной, цифровой и промышленной сферах преимущество будет у продукции, произведенной в Европе. Для ряда стратегических отраслей получение госсубсидий станет возможным только при наличии определённой доли европейских комплектующих.

Менеджер французской компании Veolia отметил: «Поддержание этой европейской цепочки поставок сейчас затруднительно... Мы наблюдаем растущие цены..., расходы на оплату труда. Так что это затруднительно, тогда как со стороны Китая мы видим более дешевые возможности и варианты». По данным газеты, уже сейчас чуть более половины деталей аккумуляторов поступают из Азии, о чем сообщил директор Verkor Бенуа Лемэньян.

Financial Times указывает, что внедрение таких мер способно увеличить издержки для европейских предприятий, привести к снижению конкуренции на рынке и испортить отношения с торговыми партнерами за пределами Европы. Шведский министр внешней торговли Беньямин Доуса заявил, что этот закон скорее замедлит торговлю, а не облегчит ее, поскольку ограничение числа поставщиков не сделает Евросоюз богаче.

Экс-советник президента Франции Клеман Бон также подчеркнул, что Европе будет сложно одновременно защищать собственную индустрию и конкурировать по ценам с азиатскими странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

Фермеры Бельгии и Франции перекрыли трассы из-за опасений наплыва дешевой продукции после соглашения с МЕРКОСУР. В Атлоне несколько тысяч ирландских фермеров устроили демонстрацию с тракторами против соглашения ЕС и МЕРКОСУР.