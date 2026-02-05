Лихачев заявил о готовности к экспорту энергии с ЗАЭС в альянсе с США

Лихачев: Россия готова к экспорту энергии с ЗАЭС в альянсе с США

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы Российской Федерации. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами», – сказал Лихачев, передает РИА «Новости».

Глава Росатома уточнил, что эксплуатация, владение станцией и обеспечение ее независимости должны оставаться за российской организацией. По его словам, такой подход диктуется требованиями российского законодательства, нормами МАГАТЭ и принципами безопасности. Безопасность, по мнению Лихачева, является главным фактором при планировании работы атомных объектов.

Также Лихачев отметил, что Гросси проявляет себя как партнер, который понимает интересы России и способствует их реализации.

Напомним, Лихачев, Сийярто и Гроссии встретились в венгерском Пакше. Переговоры прошли накануне торжественной церемонии заливки первого бетона для строительства пятого энергоблока АЭС «Пакш», реализуемого в рамках проекта «Пакш-2».

Ранее Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

Эксперт в энергетике Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС.