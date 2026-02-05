Герой Труда: Не нужно бояться ехать на восток, чтобы строить карьеру

Герой Труда Пекарш рассказал о привлекательных условиях труда на предприятиях Хабаровска

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Во времена СССР коллектив нашего предприятия регулярно пополнялся выпускниками профильных, в первую очередь авиационных, вузов со всей страны – Московского, Казанского, Уфимского, Харьковского. Нам необходимо возродить эту практику и масштабировать ее на другие регионы», – рассказал Герой Труда Александр Пекарш, экс-директор Комсомольского-на-Амуре авиазавода им. Гагарина.

Говоря о привлечении кадров, он отметил: «Одна из целей сегодняшнего мероприятия – донести до столичной молодежи, что в Хабаровском крае есть современные предприятия с достойной зарплатой и хорошими условиями труда. Не нужно бояться ехать на восток, чтобы строить карьеру».

Важной основой кадровой политики Пекарш назвал поддержку традиций. «Еще одна полезная практика – поддержка трудовых династий. Когда я пришел на завод в 1978 году, в цехе работал Валерий Мишин, отец восьмерых детей. Впоследствии некоторые из них также стали моими коллегами. А в цехе окончательной сборки трудились представители династии Драчевых», – напомнил он. По его словам, для популяризации этой традиции проводятся Дни династий, а сами работники поощряются руководством: «Это серьезная опора для предприятия, основа сохранения традиций и сплочения коллектива».

От традиций собеседник перешел к конкретным мерам поддержки. «Сейчас в регионе действует множество программ и льгот для привлечения кадров, в том числе молодежи. Среди них – северные надбавки, участие в жилищных программах, возможность повышать квалификацию. Зарплата ежегодно индексируется. Сами заводы постоянно модернизируются – от проходной до рабочего места», – отметил Пекарш. Он добавил, что на предприятии работает совет молодежи, проводятся слеты и съезды: «Другими точками притяжения молодежи в Хабаровском крае становятся судостроение, металлургия и нефтепереработка».

Эту мысль продолжила Елена Даниленко, директор краевого кадрового центра. «Один из главных мотиваторов для привлечения молодежи в наш регион – конкурентная зарплата. Например, рабочие специальности – сварщики, бульдозеристы, экскаваторщики – получают от 100 тыс. рублей», – подтвердила она.

«Помимо финансовых стимулов, важна и социальная инфраструктура, – отметила Даниленко. –Также для привлечения специалистов предлагается ведомственное жилье. Работников доставляют служебным транспортом, на предприятиях организовано питание. Широко применяется наставничество: за новичками закрепляются опытные сотрудники, которые передают свой опыт».

Особую роль, по ее словам, играет живой пример. «На ярмарках вакансий, в школах и вузах выступают представители трудовых династий – Реутовых, Юриных, Башкировых-Полежаевых, Каракулько-Шибаршиных и других, – перечислила собеседница. – Некоторые династии насчитывают более ста лет. Их рассказы о предшественниках и своем пути придают соискателям уверенность в стабильности предприятий, переживших смены эпох».

«Также мы создали женский и мужской клубы, куда приходят в том числе участники СВО. Это среда, где состоявшиеся специалисты делятся опытом и помогают с трудоустройством тем, кто остался без работы или пришел из зоны боевых действий. Все эти меры принесли результат – средний срок трудоустройства снизился со 150 до 80 дней».

В четверг на ВДНХ в Москве прошло мероприятие «Хабаровский край – место карьеры» в рамках выставочного проекта «Трудовые династии Хабаровского края». Организаторы представили крупнейшие предприятия региона, среди них – Комсомольский-на-Амуре авиазавод им. Гагарина, Международный аэропорт «Хабаровск» и другие.

Мероприятие было рассчитано в том числе на школьников и студентов. В числе зрителей были учащиеся Политехнического колледжа им. Годовикова, Московского университетского колледжа и других – всего более 200 будущих молодых специалистов. Молодежь общалась с представителями предприятий, интересовалась условиями труда и повышения квалификации, проходила интерактивные экскурсии по заводам.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году произошел структурный сдвиг рынка труда. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат.