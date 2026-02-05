В Тбилиси поддержали выводы Конгресса США о вмешательстве Брюсселя в выборы в европейских странах

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил телекомпании «Имеди», что обвинения, выдвинутые юридическим комитетом Палаты представителей в США, «не стали новостью для Грузии, однако масштаб вмешательства Брюсселя очень тревожный».

«Брюссель грубо вмешивается во внутриполитические процессы для подавления альтернативных идей и точек зрения», – сказал он.

По словам Левана Махашвили, «Еврокомиссия такими действиями показывает, что она не привержена демократии и верховенству закона».

В свою очередь, первый зампред парламентской фракции «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил, что «Вашингтон своими разоблачениями евробюрократов буквально слово в слово повторяет наши претензии к ним».

По его словам, во время парламентских выборов в Грузии в 2024 году «отчетливо проявилось вмешательство ЕС, постпред которого (Павел Херчинский) открыто призывал голосовать против «Грузинской мечты».

В Конгрессе США заявили о «регулярном вмешательстве ЕК в национальные выборы стран ЕС путем контроля политических высказываний».

В Палате представителей отметили факты такого вмешательства и цензуры в таких странах, как Словакия, Нидерланды, Румыния, Франция, Ирландия, а также в Молдавии.

Критика прозвучала в Конгрессе и по поводу вмешательства Еврокомиссии в общеевропейские выборы-2024.