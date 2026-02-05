ФРГ заинтересовалась международным проектом нового истребителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия проявляет интерес к совместному проекту по созданию истребителя шестого поколения вместе с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По информации издания, этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Италии Джорджи Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца после того, как Париж и Берлин отказались от сотрудничества по проекту Future Combat Air System (FCAS).

GCAP представляет собой масштабную инициативу, предполагающую не только разработку новейшего истребителя, но и создание единой боевой платформы с беспилотниками, спутниками и интегрированной концепцией «боевого облака». В разработке уже задействованы такие компании, как итальянская Leonardo, британская BAE Systems и японская Mitsubishi.

В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Британии согласовали совместную работу над истребителем нового поколения, который должен появиться к 2035 году. В Японии новый самолет заменит F2, а в Италии и Британии – Eurofighter Typhoon. Ожидается, что эта разработка будет одной из самых современных в мире.

По мнению Corriere della Sera, возможное присоединение Германии к проекту станет «символическим ударом по франко-германской оси». Западные СМИ отмечают, что на фоне нестабильности Франции Германия проявляет интерес к тесному сотрудничеству с Италией для формирования новых центров влияния внутри ЕС. Итальянские чиновники в беседе с The Telegraph заявили, что оборонное партнерство между Италией и Германией, а также их взаимодействие в сферах миграции и торговли отражают «новый центр тяжести внутри ЕС».

