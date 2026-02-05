  • Новость часаПожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    5 февраля 2026, 12:48 • Новости дня

    Кремль не стал ни опровергать, ни подтверждать визит советника Макрона в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль не станет ни опровергать, ни подтверждать сообщения о визите дипломатического советника президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэля Бонна в Москву, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Вы знаете, французские источники очень любят «сливать» какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем. Неоднократно с этим сталкивались. Это первое».

    Он также отметил, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эти сведения, и добавил: «Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать», передает ТАСС.

    В четверг французский источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику. Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    6 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше

    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    6 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме
    @ Сергей Компанийченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На острове Валаам при загадочных обстоятельствах пропала 36-летняя жительница Екатеринбурга, которая последние полгода жила в местном монастыре как послушница.

    Женщина 2 февраля после вечерней службы покинула церковь и больше не вернулась, передает Ura.ru.

    В МВД по Карелии уточнили, что к поискам подключились кинологи, спасатели, волонтеры, а также беспилотники. Ситуация осложняется погодными условиями и особенностями местности.

    Один из участников поисков предположил, что россиянка могла провалиться под лед Ладожского озера. В первый день поисков на снегу были обнаружены ее следы, ведущие к Никольскому скиту, где они и оборвались.

    В конце января в Египте пропали двое туристов из России. Они вышли из отеля и не вернулись. Позже туристов нашли в отделении полиции.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    6 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский суд постановил, что запрет на ввоз автомобилей из России распространяется на всех, независимо от цели или типа сделки.

    Суд ЕС подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении отмечается, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки на предмет получения доходов Российской Федерацией.

    Санкции на ввоз ряда российских товаров, включая легковые автомобили и другие транспортные средства, были введены в ЕС весной 2022 года после начала СВО. В октябре 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.

    Основанием для разъяснения стал спор между гражданином России и таможней Дюссельдорфа. Россиянин попытался зарегистрировать в Германии подержанный автомобиль, купленный в России, однако таможня конфисковала транспортное средство, сославшись на нарушение санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС за разъяснением, распространяется ли запрет на частных лиц и возможна ли регистрация ввезенных таким образом автомобилей.

    Суд ЕС разъяснил, что согласно действующим санкциям, запрет применяется ко всем упомянутым товарам, вне зависимости от того, являются ли участники сделки частными лицами или компаниями. Таким образом, регистрация и использование автомобилей, ввезенных с нарушением санкционного режима, невозможны, а транспортные средства подлежат конфискации.

    Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, включая смартфоны, косметику и автомобили с российской регистрацией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала иммунитет к санкциям.

    6 февраля 2026, 18:47 • Новости дня
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    6 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ

    Балицкий: Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ

    Энергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    Информацию об обстреле Балицкий разместил в своем Telegram-канале.

    По его словам, информации о пострадавших не поступало. Губернатор также отметил, что сохраняется опасность повторных ударов по городу.

    В январе женщина погибла при ударе дрона ВСУ в Энергодаре.

    В июле ВСУ обстреляли детсад и дома в Энергодаре.

    6 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине

    Песков: Следующий раунд переговоров по Украине состоится скоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что точная дата встречи пока не определена, передает РИА «Новости». «Пока нет точной даты. Но это будет скоро», – заявил Песков журналистам.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    6 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Посол России объяснил приостановку льготной выдачи паспортов в Абхазии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Абхазии Михаил Шургалин прокомментировал ситуацию с приостановкой упрощенной выдачи российских документов на территории республики. Теперь для получения паспорта или водительского удостоверения гражданам Абхазии придется ехать в Россию и оплачивать госпошлину.

    По его словам, пункты выдачи внутренних российских паспортов и кабинеты оформления водительских удостоверений начали работать в Абхазии после согласования между президентами двух стран и местными властями, передает «Sputnik Абхазия».

    Процедура осуществлялась бесплатно, по принципу «единого окна» и с привлечением российских специалистов для удобства граждан с российским гражданством. Как уточнили в российском посольстве, сделано это было с «целью создания максимально комфортных условий» для граждан Абхазии.

    Однако 4 февраля на заседании парламентского комитета по обороне и национальной безопасности несколько депутатов, включая Кана Кварчия, выразили сомнения в легитимности пребывания сотрудников МВД России в республике. В результате МВД России приняло решение отозвать специалистов и прекратить выдачу документов на территории республики, добавил Шургалин.

    По данным посольства, российское гражданство имеют около 190 тыс. жителей Абхазии, однако большинство из них не имеют внутренних российских паспортов. Это ограничивает их доступ к государственным услугам и социальным льготам. Теперь для получения паспорта гражданам Абхазии придется ехать в Россию и оплачивать госпошлину в размере от 4 до 6 тыс. рублей.

    В июле 2025 года президент России Владимир Путин разрешил выдачу российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии.

    6 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров рассказал о ходе переговоров с руководством ОБСЕ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и ОБСЕ не избегали сложных вопросов на переговорах, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, встреча с председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком организации Феридуном Синирлиоглу прошла на фоне «бурно и непредсказуемо развивающейся» геополитической ситуации, которая выявила «целый ряд проблем внутри западного лагеря», передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что совместная пресс-конференция состоится уже в Вене, и этот выбор был сделан самими представителями ОБСЕ. Он напомнил, что в швейцарской прессе ранее появились публикации со ссылкой на анонимные источники – там говорилось, будто Россия запретила Кассису и Синирлиоглу участвовать в пресс-конференции в Москве.

    «Но господин Кассис гневно отверг эти лживые обвинения», – заявил Лавров. Глава российского МИД также добавил, что Россия всегда старается, чтобы иностранные гости чувствовали себя комфортно, и место для общения с прессой выбирают сами дипломаты.

    Ранее Лавров заявил о стремлении Запада превратить ОБСЕ в русофобский инструмент.

    Напомним, накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву.

    6 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Чистый убыток «КамАЗа» вырос в 11 раз
    Чистый убыток «КамАЗа» вырос в 11 раз
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансовая отчетность крупнейшего российского автопроизводителя показала значительное ухудшение ключевых показателей, включая резкое падение валовой прибыли и рост убытка.

    По данным отчетности, опубликованной, как передает ТАСС, чистый убыток «КамАЗа» по РСБУ за 2025 год достиг 37 млрд рублей, что в 11 раз превышает показатель 2024 года.

    Выручка компании за отчетный период сократилась на 2,5% и составила 315,2 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась почти в 32 раза, составив 757 млн рублей, а убыток от продаж достиг 22,9 млрд рублей по сравнению с прибылью в 909 млн рублей годом ранее.

    «КамАЗ» остается ведущим производителем грузовых автомобилей в России, среди его крупнейших акционеров – госкорпорация «Ростех» и компания «Автоинвест».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «КамАЗ» представила членам совета директоров новые модели «Москвич» – М70 и М90. В январе с главного сборочного конвейера завода «КамАЗ» сошел новый седельный тягач «КамАЗ-65956» тяжелого семейства К5.

    Ранее генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин заявил, что возвращение Mercedes-Benz на российский рынок сейчас не имеет особого смысла.

    6 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Захарова ответила главе МИД Финляндии на слова о России

    Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии Валтонен об «угрозе» от России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «хронической угрозе» со стороны России пожелала ей выздоровления.

    Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о России как хронической угрозе для ЕС, заявила, что это свидетельствует о наличии у европейских политиков хронической аллергии, фобии и панических атак, вместе взятых, передает РИА «Новости».

    «Желаем выздоровления», – заявила Захарова.

    Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Министр иностранных дел Финляндии Валтонен заявила, что телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибкой.

    Валтонен также подчеркнула, что Евросоюз должен оказывать давление на Москву, независимо от перемирия или мирного соглашения.

    Мария Захарова пообещала отправить Валтонен книгу о русофобии.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    6 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    В Иркутской области ввели режим ЧС после коммунальной аварии в Бодайбо

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Иркутской области объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за коммунальной аварии, нарушившей водо- и теплоснабжение в Бодайбо.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Иркутской области после коммунальной аварии, затронувшей водо- и теплоснабжение в Бодайбо, передает ТАСС.

    Губернатор Игорь Кобзев отметил, что это решение приняли на выездном заседании КЧС, которое прошло в городе.

    Руководителем ликвидации последствий назначен первый замгубернатора Роман Колесов. До этого с 31 января в Бодайбо действовал режим ЧС локального характера.

    По словам Кобзева, «Своим указом ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе. Руководителем ликвидации назначен первый замгубернатора Роман Колесов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мурманске и Североморске после сбоя на линии электропередачи котельные перевели на резервные схемы для обеспечения теплом социальных объектов.

    В Архангельской области аварийное отключение оставило без электроснабжения более 22 тыс. человек и десятки социальных объектов в Пинежском и Холмогорском округах.

    Территориальная генерирующая компания №14 заявила о повреждении оборудования при испытаниях нового турбогенератора на ТЭЦ-1.

