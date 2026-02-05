  • Новость часаПожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    5 февраля 2026, 12:45 • Новости дня

    Песков заявил о сохранении ответственности России вне рамок ДСНВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва намерена сохранять ответственный подход к ядерной стабильности и после завершения срока действия ДСНВ, опираясь на собственные интересы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия и по истечении срока Договора о стратегических наступательных вооружениях продолжит придерживаться ответственного курса, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в вопросах стратегической стабильности страна будет руководствоваться прежде всего национальными интересами.

    «В любом случае Российская Федерация сохраняет свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений и, конечно, как всегда будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заявил представитель Кремля.

    Также Песков сообщил, что инициатива президента Владимира Путина о сохранении ограничений стратегических вооружений еще на один год после завершения ДСНВ осталась без ответа со стороны США. По его словам, Вашингтон не дал официальной реакции на это предложение России.

    Действие ДСНВ между Россией и США прекратилось 5 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия с сожалением отметила завершение срока действия ДСНВ, который не был продлен США. Китай выразил сожаление по поводу прекращения действия договора и счел это угрозой для глобальной стратегической стабильности.

    Глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр заявила, что Дональд Трамп должен был принять предложение Владимира Путина о продлении ограничений ДСНВ на один год.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва будет учитывать американскую военную политику при формировании своей линии после завершения действия ДСНВ.

    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    5 февраля 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев сообщил о прогрессе переговоров по мирному соглашению на Украине

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.

    Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

    По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.

    «Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.

    Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.

    Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    4 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон

    Военный эксперт Козюлин: США «заполоскали» продление ДСНВ

    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Пока в США возникали идеи по поводу подключения к переговорам по ДСНВ Китая и включения новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. По его мнению, Россия даст понять, что продление документа или подписание его новой версии было в интересах американцев. В среду МИД России заявил, что стороны по ДСНВ, который прекращает свое действие в четверг, больше не связаны какими-либо обязательствами.

    «Если до последнего момента Россия старалась не отклоняться от обязательств по ДСНВ в части прозрачности и количественных ограничений, то теперь Москва не считает нужным выполнять их и в целом заявляет о готовности действовать, что называется, «по ситуации», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По мнению собеседника, после истечения договора Россия «вряд ли редко изменит принципы сдерживания». «Но мы будем более скрытны в плане обнародования количественных данных о нашем потенциале. Извещать о тестовых пусках Россия также не будет. То есть мы даем понять, что продление документа или подписание его новой версии также было в интересах американцев. Заявление МИД России – это сигнал, что Вашингтону надо побеспокоиться по этому поводу», – добавил спикер.

    По мнению Козюлина, в Белом доме все еще есть здравомыслящие люди, которые понимают важность подобных договоров, поскольку их содержание «касается интересов каждого на планете». Соответственно, собеседник выразил осторожный оптимизм в отношении начала новых переговоров в будущем.

    «Обсуждения велись, но в свете того, что в США менялась администрация, какие-то специалисты уходили, а в Госдепе возникали завиральные идеи по поводу подключения к переговорам Китая и включения в договор новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями», – добавил Козюлин.

    Ранее в России заявили, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МИД. В заявлении также отмечается, что РФ сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа должен был завершиться 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    5 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ

    Американист Дудаков: США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу

    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Белый дом надеется, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Но блеф администрации Дональда Трампа ведет к тому, что американцы сами себе стреляют в ногу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции США на предложение России о создании потолка ограничений еще на год.

    «5 февраля уходит эпоха договоров от ОСВ-I до СНВ-III. Впервые юридически перестают действовать соглашения, которые обеспечивали международную стратегическую безопасность на протяжении последних практически 50 лет», – отметил американист Малек Дудаков. Впрочем, он допустил, что администрация Дональда Трампа может в ближайшие недели дать согласие добровольно соблюдать прежние договоренности.

    Но, как бы то ни было, перспективы продления или переподписания ДСНВ остаются крайне туманными, добавил собеседник. «При этом соглашение отвечает интересам не только глобального человечества, но и конкретно США», – считает эксперт.

    Политолог напомнил, что Америка испытывает большие проблемы с наращиванием ядерного потенциала. «Последний боезаряд они добавляли в свой арсенал еще в начале 1990-х годов. Кроме того, колоссальные трудности наблюдаются с носителем ядерного оружия – Штатам приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. Программы по замещению и обновлению идут, что называется, ни шатко ни валко», – детализировал Дудаков.

    Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится. «Вряд ли раньше начала 2030-х годов», – отметил спикер. По его мнению, продление ДСНВ хотя бы в какой-то степени купировало бы отставание Вашингтона.

    Но в перспективе в отсутствие соглашения Россия продолжит укреплять лидирующие позиции, а Китай – активно наращивать свой ядерный потенциал. «Мы наблюдаем «гонку на троих», и Штаты занимают в ней последнее место. Белый дом блефует и надеется, что Москва повлияет на Пекин и убедит КНР присоединиться к большому трехстороннему соглашению. Но я думаю, это крайне маловероятно. Американцы сами себе стреляют в ногу. В американской внешней политике это происходит не первый и не последний раз», – заключил Дудаков.

    Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с завершением ДСНВ и отсутствием реакции Вашингтона на предложение Москвы о создании потолка ограничений еще на год. «В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В среду МИД заявил, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства. В заявлении также отмечается, что Россия сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прекращение действия ДСНВ создало угрозу для глобальной безопасности. «Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США – двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности», – сказал он.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа завершается 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    4 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора и вольны в выборе своих последующих шагов, говорится в заявлении МИД России в связи с окончанием действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    В сообщении МИД говорится, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия российско-американского Договора ДСНВ, подписанного 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пять лет в феврале 2021 года. В ведомстве также напомнили, что «в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Российской Федерацией на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле».

    МИД подчеркивает, что меры России носили вынужденный характер и были реакцией «российской стороны на крайне враждебную политику администрации Дж.Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ».

    Особое внимание в заявлении уделено действиям США в сфере противоракетной обороны: «Среди ключевых негативных факторов следует выделить дестабилизирующие действия США в области противоракетной обороны вопреки закреплённой в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Это противоречило целям Договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия».

    В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года выдвинул инициативу о «взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор «потолков» на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения».

    При этом реакции США на российскую инициативу «так и не была получена», а публичные комментарии с американской стороны «не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией». В МИД подчеркнули, что «подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление».

    «В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – подчеркивается в заявлении МИД.

    Российская Федерация, говорится в сообщении, после окончания срока действия договора «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности». Одновременно страна остается открытой к дипломатическим решениям для стабилизации стратегической обстановки, если будут созданы «надлежащие условия для подобного взаимодействия».

    МИД отметил, что «ДСНВ в целом выполнял свои основные функции», помогая сдерживать гонку вооружений и обеспечивать предсказуемость в сфере СНВ.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил о готовности России к окончанию действия ДСНВ.

    В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об угрозе глобальной безопасности после окончания ДСНВ.

    5 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Президент США Дональд Трамп, который в сентябре 2025 года с расположением отнесся к идее продления ДСНВ, в январе привычно сменил позицию, заявив, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и выразил надежду на то, что в любом новом соглашении примут участие другие стороны.

    «Нам стоит поручить нашим специалистам поработать над новой, улучшенной  и модернизированной версией договора длительного действия, который будет работать долго, а не требовать продления. Новый ДСНВ исправит сделку, которая было плохо заключена США и, кроме того, серьезно нарушалась», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что любой новый пакт о контроле над вооружениями должен включать Китай, несмотря на то, что ядерные запасы Пекина значительно меньше, чем у США и России, и любой потолок, который может быть установлен соглашением, не будет симметричным по отношению к арсеналу Китая, пишет ABC News.

    «Президент ранее ясно давал понять, что для достижения подлинного контроля над вооружениями в XXI веке невозможно обойтись без участия Китая из-за его огромных и быстро растущих запасов», – сказал Рубио.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что его страна не будет участвовать в трехстороннем соглашении.

    «Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, и просить Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно», – сказал он.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    4 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби

    Переговоры по Украине стартовали в Абу-Даби в разных форматах

    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, при этом обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ, сообщил источник.

    Собеседник агентства ТАСС сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби можно считать начавшимися.

    По его словам, обсуждения организованы в разных треках и форматах, но пресса не предусмотрена.

    Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины решили провести в Абу-Даби в закрытом формате.

    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    6 февраля 2026, 18:47 • Новости дня
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    4 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартует новый раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся без приглашения представителей прессы и пройдут в закрытом формате, ожидается итоговое коммюнике, сообщил источник.

    Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта на Украине пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, передает РИА «Новости».

    Как сообщил источник агентства, встреча будет закрытой, журналисты на нее не приглашены.

    По его словам, пресс-конференция по итогам встречи не планируется, однако возможно итоговое коммюнике.

    Предыдущий раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби прошел 23 и 24 января и также длился два дня.

    Ранее спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Украинская делегация также прибыла в Абу-Даби для участия во встречах.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для переговоров.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

