Разработчик женской виагры пытался привлечь Эпштейна как инвестора

Разработчик «виагры для женщин» Тёйтен пытался привлечь Эпштейна инвестором

Tекст: Мария Иванова

Нидерландский разработчик препаратов для повышения женского либидо Адриан Тёйтен в 2016 году пытался привлечь скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна к инвестированию в свой проект, передает РИА «Новости».

Тёйтен занимал пост гендиректора компании Emotional Brain, которая разрабатывала женский аналог виагры – препараты Lybrido и Lybridos. Контакт с Эпштейном происходил через Дональда Рубина, профессора статистики Гарвардского университета и члена научного совета компании.

В электронном письме от 7 декабря 2016 года Рубин обратился к Эпштейну со словами: «Сегодня утром я обменялся электронными письмами с генеральным директором EB, которого я знаю и с которым работаю около трех лет, Адрианом Тёйтеном. Он написал, что FDA одобрило предложение EB о проведении дополнительных испытаний. Адриан считает, что у них сейчас достаточно связей, но не хотели бы вы принять участие?».

Позднее Эпштейну переслали презентацию о препаратах, однако она его не впечатлила. В своём ответе он написал: «Презентация очень плохая. Расскажу при встрече». Позднее он пояснил, что не собирается инвестировать, отметив: «Все очень-очень бестолково. Извини, я не участвую, нет никаких реальных цифр».

Emotional Brain B.V. занимается разработками в сфере женского сексуального здоровья с 2004 года. Несмотря на годы исследований и создание новых препаратов, Lybrido и Lybridos так и не были официально одобрены и не поступили в продажу.

Публикация информации стала возможна после того, как Минюст США опубликовал более 3,5 млн документов по делу Эпштейна. Напомним, в 2019 году в отношении него выдвинули обвинения в торговле несовершеннолетними, а в июле того же года он был найден мертвым в тюрьме; официальной версией стал суицид.

