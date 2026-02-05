Раскрыты новые подробности о деле Долиной

Осужденный за обман Долиной совершил преступление после освобождения из колонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Леонтьев участвовал в мошеннических действиях уже после своего освобождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В период совершения преступления он не находился в местах лишения свободы.

Служба исполнения наказаний уточнила, что мужчина присоединился к афере после выхода из колонии в Марий Эл. Там он отбывал срок за совершение совершенно иного правонарушения.

Напомним, Дмитрия Леонтьева приговорили к семи годам колонии особого режима и штрафу 900 тыс. рублей по делу об афере с квартирой певицы.