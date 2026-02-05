Американский клен по вреду решили приравнять к борщевику

Рослесхоз признал американский клен опасным видом растений наравне с борщевиком

Tекст: Мария Иванова

Федеральное агентство лесного хозяйства предложило приравнять клён ясенелистный, также известный как американский клён, к борщевику Сосновского по степени вреда для экосистемы и лесных ресурсов страны, передает РИА «Новости».

Соответствующий проект приказа уже подготовлен и предусматривает включение этого вида в перечень опасных инвазивных растений, не относящихся к карантинным объектам.

В пояснительной записке отмечается: «Проектом приказа предусматривается утверждение перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам, способны нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предупреждению их распространения и их уничтожению для каждого лесного района».

Отбор растений для списка был проведён на основе анализа материалов, предоставленных федеральными учреждениями, занимающимися защитой лесов, а также профильными научными организациями. В документе говорится, что приказ вступит в силу с первого марта.

Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены очистить город от инвазивных растений, в том числе ясенелистных кленов.

Собственникам всех типов земель в России в 2026 году начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, по которому земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты у владельцев, допустивших распространение борщевика.