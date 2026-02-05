Politico: Премьер Британии Стармер через четыре месяца может лишиться поста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Британии Кир Стармер может лишиться своего поста уже через четыре месяца, сообщает Politico.

Главным испытанием для него станут региональные и местные выборы, которые состоятся 7 мая. От их результатов зависит политическое будущее лидера лейбористов, поскольку рейтинг его партии и лично Стармера значительно снизились на фоне кризиса стоимости жизни и внутренней нестабильности.

После неубедительных результатов Лейбористской партии в Уэльсе, Шотландии и на выборах в местные советы в Англии, опросы показывают, что партия «Реформа Британии» набирает до 30%, а лейбористы уступают позиции. Многие депутаты полагают, что даже относительно скромный успех на выборах не спасет Стармера от возможного вотума недоверия: для начала процедуры достаточно голосов 81 из 404 депутатов Лейбористской партии.

Кризис подогревается и скандалом вокруг Питера Мандельсона, бывшего посла и советника Стармера, чья дружба с Джеффри Эпштейном привела к расследованию в отношении Мандельсона. Стармер уже публично выступил за прозрачность, но давление на него только усиливается, и теперь под угрозой может оказаться и его ближайший советник Морган МакСуини.

Внутрипартийная оппозиция растет: «Многие в партии считают, что Стармер не поведет их на следующие парламентские выборы», – отмечают в материале. Одновременно конкуренты забирают у лейбористов голоса: «Зеленые» укрепляют свои позиции среди прогрессивных избирателей, а «Реформа Британии» возвращает часть рабочей аудитории партии.

Внешняя политика, где Стармер считался сильным, тоже не приносит облегчения. Возвращение Дональда Трампа к власти в США осложнило отношения и поставило под угрозу его стратегию сближения с Вашингтоном и Брюсселем. Внутри Лейбористской партии нарастает спор о том, стоит ли сближаться с Евросоюзом, хотя стратегия постепенного сближения не вызывает энтузиазма ни в Лондоне, ни в Европе.

Политические обозреватели отмечают: несмотря на стремление избежать «драмы» в стиле консерваторов, Стармер оказался в эпицентре затяжного внутрипартийного кризиса. У него всего четыре месяца, чтобы изменить ситуацию, однако многие однопартийцы уже готовы к смене лидера.

