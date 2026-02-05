Губернатор Красноярского края призвал не скрывать случаи буллинга в школах

Котюков пообещал проверки ЧОП в школах Красноярского края после двух ЧП

Tекст: Вера Басилая

Профилактическую работу с детьми, находящимися в группе риска, организуют в школах Красноярского края после недавних инцидентов с нападениями, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Котюков.

Он отметил, что важно своевременно реагировать на первые сигналы изменений в поведении и просьбы о помощи со стороны учеников.

Губернатор считает, что для этого в учебных учреждениях необходимо организовать профилактическую работу с ребятами, которые относятся к высокой группе риска. По его словам, это видно по результатам социально-психологического тестирования, которое дети проходят в школе.

Также глава региона сообщил о кадровых решениях в школах Красноярска и Кодинска, где произошли нападения. Дополнительно Росгвардия проведет проверку частных охранных предприятий, которые отвечают за безопасность образовательных учреждений в крае.

Целью этих мер станет предотвращение подобных инцидентов и повышение уровня безопасности в учебных заведениях.

В Красноярске ученица восьмого класса бросила горящую тряпку в кабинет школы и ударила детей молотком, пострадали учитель и пятеро детей.

В Красноярском крае школьница ранее уже напала на другую учащуюся с ножом.