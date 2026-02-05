  • Новость часаПожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня

    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    6 февраля 2026, 18:47 • Новости дня
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    7 февраля 2026, 01:22 • Новости дня
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отменяет дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти, говорится в соответствующем указе.

    Согласно документу, с 7 февраля индийские товары, ввозимые в США, больше не будут облагаться этими пошлинами, передает ТАСС.

    Однако в опубликованном указе подчеркивается, что Вашингтон может вновь ввести аналогичные меры. В случае, если Индия «возобновит» закупки нефти у России, американская администрация оставляет за собой право восстановить прежние тарифы.

    Белый дом сообщил, что США и Индия достигли промежуточных договоренностей о торговле и взаимном снижении пошлин. Индия согласилась упразднить или снизить пошлины на все промышленные товары из США, а также на широкий перечень продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В ответ Соединенные Штаты снизят до 18% взаимные пошлины на импорт текстиля, органических химикатов и определенного оборудования индийского производства. Кроме того, Вашингтон обещал отменить пошлины на ряд товаров в сферах фармацевтики, драгоценных камней и авиационных деталей.

    Кроме того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.

    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    6 февраля 2026, 14:40 • Новости дня
    Гатилов заявил о создании «Буревестника» и «Посейдона» в ответ на ПРО США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание российских вооружений – крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» – стало ответом на действия США, противоречащие положениям ДСНВ, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов на Конференции по разоружению отметил, что Вашингтон на протяжении всего срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) занимался строительством глобальной системы противоракетной обороны, что дестабилизировало ситуацию, передает ТАСС.

    Сейчас, по словам Гатилова, США развивают проект «Золотой купол» для защиты Америки, который, по мнению Москвы, создает еще большую угрозу стратегической стабильности.

    Дипломат подчеркнул, что в этих условиях появление новых российских систем вооружений – это компенсирующая мера, направленная на нейтрализацию несоответствующих договору действий США и на сохранение стратегического баланса между странами. Конференция по разоружению проходит в Женеве с 19 января по 27 марта.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

    Американист Дудаков сказал газете ВЗГЛЯД, что США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу. Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится.

    6 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал трехсторонние переговоры в Абу-Даби как конструктивную и одновременно сложную работу, которая будет продолжена.

    Песков в ходе брифинга заявил, что переговоры, прошедшие в Абу-Даби, продолжатся. Он отметил: «Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена».

    На переговорах, по словам представителя Кремля, поднималась тема дальнейшей судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), передает ТАСС.

    Он уточнил, что «положения могут как-то формально продлеваться», однако подчеркнул, что неформальные продления в этой сфере вряд ли возможны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон понимают необходимость срочного возобновления переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно, стороны возобновили диалог между военными.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    6 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Медведев назвал ловушкой для ЕС отказ от российского газа

    Медведев: Европа загнала себя в ловушку отказом от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз загнал себя в чудовищную ловушку, отказавшись от российских энергоносителей.

    Европа оказалась в критической зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, написал Медведев в Max.

    По его словам, Евросоюз «в антироссийском приступе олигофрении» не осознает, в какую «чудовищную ловушку» сам себя загнал.

    Медведев отметил, что теперь роль ключевого поставщика энергоресурсов для Европы займет Вашингтон, который, по его мнению, будет диктовать Брюсселю свои условия. Он подчеркнул, что за расширение энергетического содействия США будут требовать не только деньги, но и выполнение своих политических требований.

    По мнению Медведева, зависимость Европы от американского газа приведет к тому, что европейские страны будут вынуждены следовать указаниям Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.

    6 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Кремль спросили о начале переговоров России и США по ДСНВ

    Песков заявил о взаимном осознании России и США начала переговоров по ДСНВ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Вашингтон понимают необходимость срочного возобновления переговоров по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия и США понимают необходимость скорейшего начала переговоров по ДСНВ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, обе стороны занимают ответственную позицию и осознают срочность обсуждения этой темы.

    Песков подчеркнул: «Есть понимание, в том числе об этом шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме».

    Договор об СНВ, последний международно-правовой ограничитель развертывания ядерного оружия, истек 5 февраля. В Москве объяснили это отсутствием желания Вашингтона продлить соглашение.

    Россия предлагала продолжать соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после завершения договора, но официального ответа из Вашингтона не последовало. Российская сторона также подчеркивает, что расширять сферу действия ДСНВ следует не только на Китай, но и на ядерных союзников США в НАТО – Британию и Францию.

    Белый дом выразил надежду, что власти России убедят Китай присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам разработать новую, улучшенную и модернизированную версию ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что Россия и США больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Гатилов: Россия будет выстраивать линию по ДСНВ с учетом военной политики США

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил о намерении выстраивать политику страны в области ДСНВ на основе анализа военной политики Соединенных Штатов.

    Россия намерена формировать свою позицию по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с учетом скрупулезного анализа военной политики США, передает ТАСС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов на Конференции по разоружению.

    Дипломат отметил, что отсутствие согласия Вашингтона поддержать российские предложения по ДСНВ вызывает сожаление. Однако, как подчеркнул Гатилов, Москва рассматривает сложившуюся ситуацию как фактор, который будет учитываться при дальнейшем формировании российской линии в области ДСНВ.

    Гатилов добавил, что Россия остается открытой к поиску политико-дипломатических решений для стабилизации стратегической ситуации. По его словам, такой подход возможен при наличии соответствующих условий для продуктивного диалога на равноправной и взаимовыгодной основе.

    Белый дом выразил надежду, что Москва сможет убедить Пекин присоединиться к соглашению по контролю за ядерными арсеналами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что Россия и США больше не связаны обязательствами по ДСНВ и свободны в выборе дальнейших шагов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США понимают необходимость скорейшего начала переговоров по ДСНВ.

    6 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не планируется (разговор)», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных переговорах с американским лидером, передает ТАСС.

    В конце декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1 час 15 минут. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп

    6 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России к любому сценарию без ДСНВ

    Лавров: Россия готова к любому развитию событий после истечения срока ДСНВ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия готова к любому сценарию после окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, передает РИА «Новости».

    В то же время Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности в рамках обсуждения стратегической стабильности. Министр отметил, что Москва не хочет, чтобы НАТО отвечало за безопасность всего Евразийского континента, и напомнил о совместной позиции России, Китая, стран ШОС и БРИКС по принципу неделимости безопасности.

    По словам Лаврова, Москва намерена отстаивать этот принцип в возможном диалоге с Вашингтоном. Глава МИД добавил, что Россия будет готова обсуждать данные вопросы с американскими коллегами, когда станет ясно их отношение к ключевым аспектам стратегической стабильности.

    МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

    Россия заявила о намерении выстраивать свою политику в области Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на основе анализа военной политики Соединенных Штатов.

    7 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию

    Reuters: Территориальный вопрос по Украине не решен

    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения Киева с Москвой уже в марте, при этом территориальный вопрос по-прежнему не решен, сообщает Reuters.

    Источники Reuters отметили, что «сроки, вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории». «В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса», – заявил источник.

    В Киеве при этом выразили открытость к поиску «творческих решений», включая создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли. Кроме того, статус Запорожской АЭС остается предметом разногласий на переговорах сторон, передает РИА «Новости».

    В обсуждаемом США и Украиной плане предполагается, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум. По информации агентства, референдум должен пройти одновременно с национальными выборами на Украине.

    Reuters приводит слова одного из источников: «Американцы торопятся». Он заявил, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев. Два источника сообщили, что обсуждалась возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако некоторые источники сочли предложенные сроки нереалистичными.

    Киев отказывается заключать мирное соглашение без гарантий безопасности от США и других стран, отмечает агентство. Американские переговорщики выразили мнение, что у администрации США будет меньше времени на закрепление соглашения по мере приближения ноябрьских выборов в американский Конгресс. Переговорная группа США, возглавляемая Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рекомендовала украинским коллегам ускорить проведение голосования на недавних встречах в Абу-Даби и Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой. Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине.  Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

