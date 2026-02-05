Politico: Конгресс США потребовал допросить Гейтса по делу Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Билла Гейтса могут вызвать на допрос в Конгрессе США по делу Джеффри Эпштейна, передает Politico.

Как сообщил председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер, к нему обращались члены обеих партий с просьбой организовать допрос миллиардера и основателя Microsoft. Комер заявил, что вызов Гейтса «вполне вероятен», передает РИА «Новости».

Ранее конгрессвумен-республиканец Нэнси Мейс направила официальное письмо с требованием пригласить Гейтса для дачи показаний. По данным газеты, двухпартийная группа законодателей настаивает на необходимости задать вопросы Гейтсу в рамках расследования.

Интерес к фигуре миллиардера усилился после публикации архивных документов по делу Эпштейна. В этих материалах, обнародованных минюстом США, обнаружена частная переписка, где содержатся сведения о попытках Гейтса скрыть свои интимные связи с русскими девушками и упоминания о тайном лечении последствий этих контактов с помощью медицинских препаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелинда Гейтс прокомментировала связь своего бывшего мужа с Джеффри Эпштейном.

Файлы Эпштейна указывали на попытки Билла Гейтса тайно давать жене лекарства от заболеваний, передающихся половым путем. При жтом представитель Билла Гейтса выступил с опровержением сообщений о заболевании миллиардера на вилле американского финансиста.