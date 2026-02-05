Южноосетинская Coca-Cola инициировала разбирательство с американской компанией

Южноосетинская Coca-Cola потребовала защиты активов от американской компании

Tекст: Мария Иванова

ООО «Кока-кола Компании», зарегистрированное в Южной Осетии, подало заявление в Суд по интеллектуальным правам Москвы против американского производителя The Coca-Cola Company, передает РИА «Новости».

Компания просит принять предварительные обеспечительные меры для защиты своих имущественных прав, однако содержание заявления пока не раскрывается. Документ поступил в суд 4 февраля, решений по нему на данный момент нет.

Параллельно Арбитражный суд Москвы рассматривает иск The Coca-Cola Company, добивающейся запрета на использование фирменного наименования южноосетинской компанией. Американский производитель заявляет, что в российских магазинах была выявлена поддельная Coca-Cola, на этикетке которой указан новосибирский изготовитель «ПКВ», а производителем значится южноосетинское ООО «Кока-кола Компании» с филиалом в Москве.

Юрист The Coca-Cola Company заявил в суде, что правообладатель общеизвестных товарных знаков не может допустить существования в России компании с идентичным названием. Представителям южноосетинской стороны пока не удалось связаться с истцом.

Роспатент подтвердил, что товарный знак Coca-Cola признан общеизвестным в России для безалкогольных напитков с 1996 года. Такой статус обеспечивает бессрочную защиту бренда без необходимости продления регистрации.

The Coca-Cola Company прекратила деятельность и продажу продукции под своими брендами в России в марте-июне 2022 года на фоне международных событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года компания Coca-Cola потребовала запретить южноосетинской фирме использовать ее название. В России у компании Coca-Cola возник риск утратить права на товарный знак.