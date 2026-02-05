Starlink стала доступна в Таджикистане

Маск заявил: «Starlink теперь доступен в Таджикистане», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX сделала бесплатным доступ к сервису Starlink на территории Ирана.
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.
Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.
В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.
Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.
Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в правоохранительных органах, отметив, что формальный запрет был введен 30 января.
Как сообщил источник агентства, «въезд в страну запрещен на 50 лет». Против Сабурова было принято соответствующее решение на основании соображений национальной безопасности.
В правоохранительных органах также пояснили, что запрет на въезд связан с необходимостью соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Сабуров является гражданином Казахстана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.
В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.
Генерала расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе в 7.00 мск, указал Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что неизвестный выстрелил в военного несколько раз и скрылся.
Алексеева госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. «У него три пули в груди», – пояснил Рогов.
«Расстрел в спину – классика бандеровского «героизма», – указал он.
Ранее СК России сообщил, что неизвестный попытался застрелить в жилом доме Москвы Алексеева. Генерал выжил.
Прокуратура Москвы поставила расследование дела под свой контроль.
Инцидент произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе, неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и сбежал, сообщила Петренко, передает РИА «Новости».
Алексеев выжил, его госпитализировали.
Сейчас следователи и криминалисты ищут нападавшего. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия.
Алексеева в 2017 году наградили званием Героя России. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российских вооруженных сил.
В конце декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России
Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».
В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.
Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.
Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.
По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.
Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.
Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше
«Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.
«Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».
«Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.
Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.
«Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.
«Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.
В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.
Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.
Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.
Заслуженный учитель Пратусевич: Интеллектуальная деградация началась до зумеров
Американский нейробиолог Джарет Ховарт заявил, что зумеры (поколение Z, родившиеся с 1997 по 2010 год) – первое поколение-деградант, поскольку оно уступает предшественникам по умственному развитию. В качестве причины такого изменения он назвал чрезмерную зависимость от цифровых технологий.
«Как говорится, открыл Америку через форточку! Конечно, в связи с наличием гаджетов наступают чисто физиологические последствия, причем еще до школы. Например, вы читаете маленькому ребенку сказку «Кот в сапогах». Он должен вообразить кота, сапоги, людоеда и все остальное, причем в динамике. Это серьезная умственная работа, которая увеличивает количество нейронов соединений и звуко-зрительных соответствий. А если показать мультфильм, этой работы нет», – говорит Пратусевич.
В связи с наличием мобильных телефонов, продолжает педагог, исчезла необходимость тщательного планирования встреч и местонахождения, а это тоже ежедневное упражнение. И таких незаметных упражнений исчезает все больше и больше. Поэтому падает качество памяти, произвольного внимания, воли как способности получать удовольствие от преодоления трудностей, считает собеседник.
«Отсюда неумение освоить информацию в сколько-нибудь существенных объемах. Соответственно, эти дефициты влияют на качество обучения и качество умственной деятельности. Так что я бы отсчитывал соответствующую деградацию от массового появления видеомагнитофонов и других проигрывателей», – заключил Пратусевич.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, какое будущее построят поколения замеров и альфа.
Комик Сабуров пытался отмыть полученный в России доход через посредников
Комик Нурлан Сабуров владеет в России недвижимостью и другим имуществом на сумму более 60 млн рублей, передает РИА «Новости». Эту информацию агентству подтвердили в правоохранительных органах.
Также источник сообщил, что Сабуров зарабатывал в России, игнорируя миграционные нормы и не уплачивая налоги. «Только в 2024 году он задекларировал более 50 млн рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон», – заявил собеседник агентства.
По данным правоохранителей, Сабуров предпринимал попытки отмыть свои доходы через третьих лиц. Власти теперь изучают финансовые операции комика, чтобы выявить возможные нарушения российского законодательства.
Напомним, в пятницу российские власти запретили комику Нурлану Сабурову въезд в страну сроком на 50 лет.
В январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.
В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.
Концерты комика Нурлана Сабурова массово отменяются в разных городах России начиная с конца 2025 года, передает RT.
Среди отмененных мероприятий – выступления в Обнинске, Рязани, Омске и Екатеринбурге. Сервис «МТС Live» посоветовал не рисковать с покупкой билетов: «Видим, что в некоторых городах пишут об отмене, поэтому предлагаем подождать и не покупать пока», – говорится в официальном комментарии.
Ближайшее выступление Сабурова в России по-прежнему запланировано на 22 марта в Челябинске.
Комик Нурлан Сабуров задекларировал за 2024 год более 50 млн рублей и пытался легализовать свои доходы в России через посредников.
Ранее в пятницу Сабурова задержали в аэропорту Внуково и вручили уведомление о запрете на въезд.
Ему ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах национальной безопасности.
Жена Сабурова Диана зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России вскоре после запрета на въезд ее мужу.
На видео видно, как следователи и криминалисты Следственного комитета работают у подъезда жилого дома, где было совершено нападение на высокопоставленного офицера, передает РИА «Новости».
Сейчас следователи продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе происшествия, а также допрашивают очевидцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный совершил попытку застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы. Офицер получил ранение, но выжил.
По данным главы комиссии ОП по суверенитету Владимира Рогова, у потерпевшего обнаружили три пули в груди, он находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил пожелание скорейшего выздоровления Владимиру Алексееву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.
Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине
Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.
Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.
Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.
Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.
Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.
Теракт против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева свидетельствует о попытках Киева сорвать переговорный процесс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, подобные действия демонстрируют целенаправленную стратегию украинского руководства.
Лавров подчеркнул: «То, что этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, и режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования».
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный совершил попытку застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы. Офицер получил ранение, но выжил.
По данным главы комиссии ОП по суверенитету Владимира Рогова, у потерпевшего обнаружили три пули в груди, он находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил пожелание скорейшего выздоровления Владимиру Алексееву.
«Славянская ТЭС. Труба действительно упала», – передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».
На опубликованных кадрах видно, что большая часть трубы разрушена, а на месте осталась лишь ее основа.
Ранее на Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.
Роуз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о прекращении любых контактов с Чажасты из-за его «оскорбительных и необоснованных выпадов» против Дональда Трампа, передает Politico.
Причиной стало заявление Чажасты, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира, а также его слова о том, что президент США неуважительно относился к Польше как союзнику, критикуя ее вклад в войну в Афганистане и подрывая работу ООН и ВОЗ.
Реакция американского дипломата вызвала ответ премьер-министра Польши Дональда Туска, который подчеркнул в X: «Союзники должны уважать, а не поучать друг друга. По крайней мере, так мы понимаем партнерство здесь, в Польше». В ответ Роуз заявил, что считает Туска «образцовым союзником», и выразил уважение, однако настаивал на недопустимости оскорблений в адрес Трампа.
Позже, реагируя на критику польских пользователей, посол допустил возможность вывода американских солдат и техники из страны. Это заявление усилило напряженность и показало разногласия внутри польской элиты в отношении США. Опросы показывают, что 72% поляков негативно оценивают политику Трампа, несмотря на традиционно высокий уровень поддержки США в Польше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал США строить лидерство на доверии, а не на силе.
Возвращенные с Украины жители Курской области пожаловались на плохое питание
Жители Курской области рассказали о своем опыте пребывания в пункте временного размещения в Сумах. По их словам, условия питания оставляли желать лучшего: в рационе преобладали гречка, рис и тушенка сомнительного качества, передает ТАСС.
Возвращенная с Украины хительница Курской области Валентина Сосновская отметила: «Кормешка отвратительная. Нас начали кормить гречкой и все время: гречка, гречка, гречка. Была еще, не знаю, такая тушенка вонючая. Есть было невыносимо, но куда деваться».
Другой житель региона Александр Ткачев, который провел в Сумах почти год, рассказал, что людей разместили в бывшей больнице, переоборудованной под ПВР. По его словам, в меню также регулярно появлялись фасоль и рис. Ткачев признался, что в ближайшее время не сможет есть гречку из-за пережитого.
Ранее женщина из Курской области рассказала о недостатке лекарств во время содержания на Украине, где из медикаментов ей давали только парацетамол.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители Суджанского района, которых ранее вывезли на Украину, прибыли в Курск и были обеспечены всем необходимым в пункте временного размещения.
Напомним, помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский заявил о возвращении на родину трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года.