Медведев назвал похищение Мадуро актом беззакония США

Медведев назвал похищение Мадуро попыткой контроля Западного полушария

Tекст: Вера Басилая

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединёнными Штатами Америки является разнузданным актом нарушения международного права, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке, опубликованной на РИА «Новости».

По словам Медведева, случившееся в начале 2026 года в Каракасе стало «мощнейшим геополитическим землетрясением», которое изменило взгляд на основы миропорядка последних 80 лет.

Медведев отметил, что дело не просто в наглом похищении президента суверенной Венесуэлы Николаса Мадуро как абсолютно «разнузданном акте нарушения международного права».

Зампред Совбеза считает, что «открытый киднеппинг» высшего должностного лица преследует цель заполучить Западное полушарие в исключительное владение, в том числе закрепить «приобретение» юридически.

По мнению зампреда Совбеза, этот шаг США – циничный вызов всей системе международных отношений. Он подчеркнул, что последствия таких действий могут оказаться долгосрочными для всего мира.

Напомним, США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Американские власти утверждают, что они причастны к «наркотерроризму» и представляют угрозу для США. На первом заседании суда в Нью-Йорке Мадуро и его жена заявили о своей невиновности.

Ранее Дмитрий Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.