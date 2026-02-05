Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска начали получать новый тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод», сообщает РИА «Новости». Главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов рассказал, что это самый массовый из отгружаемых сейчас дронов. Он уточнил: «Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями».

По словам инженера, расчеты войск, которые уже получили новые комплексы беспилотников, дали положительные отзывы. Иванов отметил, что компания получает множество видеоматериалов с успешными примерами применения дрона и продолжает массовые поставки.

«Провод» относится к тяжелым FPV-дронам и оснащен оптоволоконным каналом связи, что отличает его от аналогов. Такие технологии дают надежный контроль даже в условиях борьбы с радиоэлектронными средствами противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия добилась технологического перелома в боевом применении беспилотников.

Дрон «Бумеранг» установил рекорд по дальности поражения цели – 57 км.

Вооруженные силы России начали использовать новый тяжелый дрон «Воган».