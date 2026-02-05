Капитан 1-го ранга Мовчан заявил о непричастности к хищению 397 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вадим Мовчан, капитан 1-го ранга запаса и экс-начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ России, заявил о своей непричастности к хищению 397 млн рублей, передает ТАСС. Он отметил, что не подписывал, а лишь согласовывал документы, не принимая юридически значимых решений по утверждению материалов, подготовленных исполнителями по заявкам флотов.

По словам Мовчана, технические задания носили типовой характер и сводились к стандартной процедуре получения и ремонта запасных частей. Он назвал выводы о якобы включении ненужных или неисправных ЗИП необоснованными, ссылаясь на практику эксплуатации вооружения. Также Мовчан указал, что обвинение повторяет тезисы обвинительного заключения, не опираясь на показания свидетелей и материалы дела.

Он отдельно оспорил формулировки обвинения о передаче списков, указаниях и склонении других участников к противоправным действиям, заявив об отсутствии подтверждений этим связкам в материалах дела. По его словам, в экспертизе по делу менялись вопросы, а часть вопросов защиты не включалась, что сказалось на детализации выводов. Мовчан также сообщил о попытках давления со стороны следствия, условиях содержания под стражей и последствиях для здоровья и семьи.

В завершении выступления он подчеркнул, что не считает себя виновным, и попросил суд учесть его аргументы при оценке доказательств. Следствие и разбирательство по делу Мовчана продолжаются с 2020 года, а с 2021 по 2022 год он находился под стражей в СИЗО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан первого ранга Вадим Мовчан обвиняется в хищении более 497 млн руб.