  • Новость часаПожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня

    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    6 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина положительно оценивают 80% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 77%, 80% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.

    Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.

    В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.

    Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.

    Комментарии (17)
    6 февраля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп удалил видео, в котором на тела обезьян были наложены лица бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

    Ролик был размещен в соцсети Truth Social и оставался доступен около 12 часов, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома, публикация произошла по ошибке. Один из сотрудников администрации выложил видео случайно.

    Напомним, Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян. Ролик длился около одной минуты и был посвящен предположениям о якобы подтасовке результатов президентских выборов в США в 2020 году.

    «Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно», – заявили в пресс-службе губернатора Калифорнии, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома.

    Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в Сенате, назвал это «самым расистским поступком, который я когда-либо видел в Белом доме», пишет The Washington Post.

    Ранее Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота.

    Комментарии (10)
    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    Комментарии (6)
    6 февраля 2026, 18:47 • Новости дня
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    Комментарии (3)
    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (14)
    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    Комментарии (10)
    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Владимиру Заманскому в честь его 100-летия, подчеркнув его заслуги в искусстве.

    Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Владимиру Заманскому по случаю его 100-летия.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил: «Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист».

    Президент добавил, что работы Заманского сегодня служат примером высокого мастерства и преданного служения выбранному делу. В завершение поздравления Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и бодрости духа.

    Владимир Заманский родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. С 1958 по 1966 год он был актером Московского театра «Современник», где исполнил значимые роли в спектаклях по произведениям Володина, Шварца, Симонова, Хемингуэя и Зорина. В кино Заманский дебютировал в 1959 году, сыграв директора детдома в фильме «Колыбельная». В 1960 году он снялся в выпускной работе Андрея Тарковского «Каток и скрипка», а затем озвучил Криса Кельвина в фильме «Солярис». Особую известность актеру принесла роль Александра Лазарева в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пожелал Никите Михалкову, чтобы у России всегда все складывалось успешно и благополучно.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 01:22 • Новости дня
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отменяет дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти, говорится в соответствующем указе.

    Согласно документу, с 7 февраля индийские товары, ввозимые в США, больше не будут облагаться этими пошлинами, передает ТАСС.

    Однако в опубликованном указе подчеркивается, что Вашингтон может вновь ввести аналогичные меры. В случае, если Индия «возобновит» закупки нефти у России, американская администрация оставляет за собой право восстановить прежние тарифы.

    Белый дом сообщил, что США и Индия достигли промежуточных договоренностей о торговле и взаимном снижении пошлин. Индия согласилась упразднить или снизить пошлины на все промышленные товары из США, а также на широкий перечень продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В ответ Соединенные Штаты снизят до 18% взаимные пошлины на импорт текстиля, органических химикатов и определенного оборудования индийского производства. Кроме того, Вашингтон обещал отменить пошлины на ряд товаров в сферах фармацевтики, драгоценных камней и авиационных деталей.

    Кроме того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР назначила штраф одной из крупнейших соцсетей за трансляции порнографического содержания и нарушения кибербезопасности.

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине оштрафовала компанию Beijing Kuaishou Technology на 17,2 млн долларов, передает CCTV.

    Поводом для санкций стали неоднократные трансляции порнографического характера на платформе Kuaishou, одной из самых популярных соцсетей Китая с более чем 400 млн активных пользователей ежедневно.

    По информации CCTV, расследование в отношении компании началось после выявления случаев размещения и распространения незаконного контента.

    Проверка показала, что платформа не выполнила требования кибербезопасности, не устранила вовремя выявленные риски и не удалила запрещенные материалы.

    Власти Китая пообещали продолжить ужесточать меры контроля в интернете, проводить расследования подобных нарушений и обеспечивать кибербезопасность в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и китайские представители достигли значительного прогресса на переговорах по TikTok, а крайний срок для принятия решения назначен на 17 сентября.

    Генеральная прокуратура Флориды возбудила судебное разбирательство против Roblox из-за сообщений о совращении и шантаже детей на платформе.

    Швейцарская компания Swatch удалила рекламную кампанию после критики в Китае, где ее сочли оскорбительной для азиатских народов.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:40 • Новости дня
    Гатилов заявил о создании «Буревестника» и «Посейдона» в ответ на ПРО США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание российских вооружений – крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» – стало ответом на действия США, противоречащие положениям ДСНВ, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов на Конференции по разоружению отметил, что Вашингтон на протяжении всего срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) занимался строительством глобальной системы противоракетной обороны, что дестабилизировало ситуацию, передает ТАСС.

    Сейчас, по словам Гатилова, США развивают проект «Золотой купол» для защиты Америки, который, по мнению Москвы, создает еще большую угрозу стратегической стабильности.

    Дипломат подчеркнул, что в этих условиях появление новых российских систем вооружений – это компенсирующая мера, направленная на нейтрализацию несоответствующих договору действий США и на сохранение стратегического баланса между странами. Конференция по разоружению проходит в Женеве с 19 января по 27 марта.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

    Американист Дудаков сказал газете ВЗГЛЯД, что США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу. Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров: Россия уведомила ОБСЕ об инициативе Путина по Большому евразийскому партнерству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия подробно проинформировала руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об инициативе президента Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров сообщил об этом после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

    «Мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России по формированию Большого евразийского партнерства. Партнерства, которое стало бы материальной основой евразийской архитектуры безопасности», – подчеркнул министр.

    Глава российского МИД также отметил, что страны Запада после начала спецоперации на Украине поставили целью использовать ОБСЕ в интересах ведения гибридной войны против России. По мнению Лаврова, кризис в ОБСЕ вызван действиями стран НАТО и Евросоюза, которые еще до событий на Украине пытались поставить организацию на службу своим интересам.

    Накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву.

    Ранее ОБСЕ заявила о готовности к прекращению огня на Украине.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин встретился с председателем совета директоров «Мантеры» Ткачевым

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым, на которой обсуждались достижения и перспективы группы «Мантера» в туризме.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым, сообщается на сайте Кремля.

    «Александр Николаевич, вы хотели рассказать оо некоторых проектах, главным образом связанных с туристическим направлением», – обратился Путин к Ткачеву.

    Ткачев представил Путину основные достижения «Мантеры» в сфере туризма. Особое внимание было уделено строительству новых дорог, которые должны повысить транспортную доступность южных курортов страны.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, напомнил, что Ткачев ранее занимал пост главы Краснодарского края и министра сельского хозяйства. Последняя встреча Путина с Ткачевым состоялась в мае 2025 года: тогда президент провел совещание с представителями «Деловой России».

    Группа «Мантера» была основана в начале 2021 года. Компания занимается развитием курорта и игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи, горного комплекса «Архыз», тематического парка, отелей в Имеретинской долине и винодельни в Геленджике.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с бизнесменом и председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал трехсторонние переговоры в Абу-Даби как конструктивную и одновременно сложную работу, которая будет продолжена.

    Песков в ходе брифинга заявил, что переговоры, прошедшие в Абу-Даби, продолжатся. Он отметил: «Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена».

    На переговорах, по словам представителя Кремля, поднималась тема дальнейшей судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), передает ТАСС.

    Он уточнил, что «положения могут как-то формально продлеваться», однако подчеркнул, что неформальные продления в этой сфере вряд ли возможны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон понимают необходимость срочного возобновления переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Переговоры в Абу-Даби прошли конструктивно, стороны возобновили диалог между военными.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Комментарии (0)
    Главное
    Церемония открытия Олимпийских игр в Италии завершилась
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Бывшая жена топ-менеджера «Альфа-банка» Галицкая арестована за вымогательство
    Группу московских полицейских обвинили в легализации 2 тыс. мигрантов
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара