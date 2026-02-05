Гутерреш назвал «мрачным моментом для мира и безопасности» истечение ДСНВ

Tекст: Катерина Туманова

В своём заявлении Гутерреш указал на то, что мир вступает на неизведанную территорию, поскольку больше нет юридически обязательных ограничений у двух стран, которые вместе обладают подавляющим большинством мирового ядерного арсенала.

«Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром, в котором нет никаких обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы двух стран», – заявил Генсек ООН.

Договор СНВ-3 (известный как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) был подписан в 2010 году и вступил в силу в 2011 году.

Он ограничивал количество развернутых каждой стороной стратегических ядерных боеголовок 1550 единицами и накладывал ограничения на системы доставки, такие как межконтинентальные баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики.

Соглашение также включало меры проверки, в том числе обмен данными, уведомления и проверки на местах, призванные уменьшить недоверие и предотвратить ошибки в расчетах.

«На протяжении всего срока холодной войны и после неё контроль над ядерным оружием США и России помог предотвратить катастрофу», – сказал он, добавив, что такие рамки «обеспечили стабильность» и «предотвратили разрушительные просчёты».

Генеральный секретарь предупредил, что крах этой системы сдерживания происходит в особенно опасное время, когда растет геополитическая напряженность, а риск применения ядерного оружия «самый высокий за последние десятилетия».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».



