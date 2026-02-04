  • Новость часаПожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    4 февраля 2026, 23:50 • Новости дня

    Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана

    Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры между США и Ираном должны включать тему о ракетном арсенале Тегерана и другие вопросы, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио, в то время как Тегеран пообещал обсуждать только ядерную программу, а не ракеты.

    Переговоры между странами, проходящие на фоне опасений военной конфронтации, запланированы на пятницу, 6 февраля. Иран настаивает на том, чтобы переговоры ограничились обсуждением давнего ядерного спора с западными странами, передаёт Reuters.

    Об этом же сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Данные журналиста американского портала Axios Барака Равида об отмене переговоров не верны.

    «Переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе запланированы в Маскате примерно на 10 часов утра пятницы. Я благодарен нашим оманским братьям за проведение всех необходимых мероприятий», сказано в его сообщении в соцсети Х.

    Разногласия по поводу масштабов переговоров и отсутствие согласия относительно места проведения встречи вызвали сомнения в том, состоится ли она, оставив открытой возможность того, что президент США Дональд Трамп может осуществить свою угрозу ударить по Ирану.

    В среду, отвечая на вопрос о том, следует ли беспокоиться верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, Трамп заявил телеканалу NBC News: «Я бы сказал, что ему следует очень беспокоиться. Да, ему следует». И добавил, что «они ведут с нами переговоры», но не стал вдаваться в подробности.

    «Если иранцы захотят встретиться, мы готовы», – заявил ранее Рубио. Но уточнил, что переговоры должны будут включать, помимо ядерного конфликта, темы о дальности действия баллистических ракет Ирана, его поддержку группировок на Ближнем Востоке и отношение к собственному населению.

    Однако высокопоставленный иранский чиновник заявил, что переговоры будут касаться только иранской ядерной программы, а ракетная программа «снята с повестки дня».

    Второй высокопоставленный иранский чиновник сказал, что Тегеран приветствует переговоры по ядерному спору, но настойчивое стремление США к решению неядерных вопросов может поставить переговоры под угрозу.

    Первоначально встреча планировалась в Турции, но затем их решено было провести в Омане.

    Рубио заявил, что американский посланник Стив Уиткофф готов к переговорам, но место проведения «всё еще уточняется», поскольку Иран ранее согласился на определенный формат.

    Позже издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что в среду США заявили Ирану о несогласии с требованиями Тегерана об изменении места и формата переговоров.

    Как сообщает Axios, американские чиновники рассмотрели просьбу о смене места проведения, но затем решили отклонить её.

    «Мы сказали им: либо это, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего», –приводит портал слова высокопоставленного американского чиновника.

    Иран хотел, чтобы встреча состоялась в Омане в качестве продолжения прежних переговоров по его ядерной программе, заявил чиновник. Это было сделано для того, чтобы избежать расширения дискуссий на такие вопросы, как баллистические ракеты Тегерана.

    По словам представителя стран Персидского залива, планы переговоров, которые будут проходить при посредничестве нескольких стран, всё ещё в стадии доработки. Он добавил, что обсуждения начнутся с ядерной проблемы, а затем поэтапно перейдут к другим темам.

    Эти дипломатические усилия предпринимаются после угроз Трампа о военных действиях против Ирана во время подавления протестов в январе и развертывания дополнительных военно-морских сил в Персидском заливе. После того, как прошлым летом Израиль и США бомбили Исламскую Республику, возобновившиеся трения вызвали опасения среди региональных государств по поводу крупного конфликта, который мог бы обернуться против них самих или привести к долгосрочному хаосу в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание МИД страны начать диалог с США на принципах справедливости и равноправия.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это». Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции.

    5 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Иран задержал в Персидском заливе два танкера

    Fars: Иранские военные задержали в Персидском заливе два танкера

    Иран задержал в Персидском заливе два танкера
    @ Jesus Vargas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Персидском заливе иранские военные задержали два танкера с более чем миллионом литров контрабандного топлива и экипажем из 15 иностранцев, сообщает Fars.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два нефтяных танкера в Персидском заливе, передает РБК. По данным иранских военных, оба судна подозреваются в перевозке контрабандного топлива. В ходе досмотра на борту обнаружили более миллиона литров топлива.

    Всего на задержанных кораблях находились 15 иностранных членов экипажа. Всех задержанных передали представителям судебных органов для дальнейших разбирательств и возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС КСИР задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. В 2024 году военные КСИР также задержали в Персидском заливе танкер с контрабандным топливом.

    6 февраля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп удалил видео, в котором на тела обезьян были наложены лица бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

    Ролик был размещен в соцсети Truth Social и оставался доступен около 12 часов, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома, публикация произошла по ошибке. Один из сотрудников администрации выложил видео случайно.

    Напомним, Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян. Ролик длился около одной минуты и был посвящен предположениям о якобы подтасовке результатов президентских выборов в США в 2020 году.

    «Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно», – заявили в пресс-службе губернатора Калифорнии, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома.

    Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в Сенате, назвал это «самым расистским поступком, который я когда-либо видел в Белом доме», пишет The Washington Post.

    Ранее Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    4 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Вынесен приговор совершившему покушение на Трампа в 2024 году

    USA Today: Совершивший покушение на Трампа в 2024 году получил пожизненное заключение

    Вынесен приговор совершившему покушение на Трампа в 2024 году
    @ Lothar Speer/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в США вынес приговор Райану Руту, который был обвинен в попытке убийства президента Дональда Трампа в 2024 году, пишет USA Today.

    По информации USA Today, Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2024 года неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

    ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа.

    Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он также угрожал насилием в адрес Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    6 февраля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены продолжать с Россией диалог после окончания действия Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с тем, чтобы выработать новое соглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент хочет, чтобы наши эксперты по ядерному вопросу разработали новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это США будут обсуждать с русскими», – заявила она на брифинге.

    Напомним, ранее 5 февраля Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ в соцсети Truth, почти теми же словами обозначив намерение создать новый документ, а не пролонгировать старый.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    4 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Главы Китая и США провели телефонный разговор

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом.

    О факте телефонных переговоров между китайским и американским руководителями сообщил RT со ссылкой на китайские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прошла видеоконференция президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

    5 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Лавров обозначил приоритеты России на Украине

    Лавров: Россия не раз объясняла США главные проблемы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что в украинском вопросе Москва ставит на первый план защиту населения русскоязычных регионов, а не спор о границах.

    Россия не раз разъясняла США, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине главное – не территория, а судьбы людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, для России важны те, кто веками жил на этих землях, говорил и воспитывал детей на русском языке, а не сам факт контроля над территориями, отмечает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что после событий 2014 года к власти на Украине пришли люди, которые назвали жителей Крыма, Донбасса и Новороссии «нелюдями». Министр напомнил, что тогдашний президент Петр Порошенко публично заявлял этим людям, что их дети будут «гнить в подвалах», в отличие от детей украинцев.

    По словам Лаврова, украинский лидер Владимир Зеленский в 2021 году также разделял людей по принципу отношения к русской культуре, советуя тем, кто считает себя частью русского мира, уехать в Россию.

    Глава МИД РФ отметил, что нынешняя власть на Украине с 2019 года, при Зеленском, приняла около дюжины законов, запрещающих русское образование, культуру, СМИ и каноническую Украинскую православную церковь. Лавров добавил, что эти инициативы включают «легализацию теории и практики нацизма» и установку памятников лицам, осужденным на Нюрнбергском трибунале.

    Он также напомнил, что администрация Дональда Трампа проявляла интерес к причинам конфликта на Украине. По словам Лаврова, в России есть люди, которые с надеждой относятся к действиям команды Трампа в сфере российско-украинских отношений, несмотря на неоднозначность их политики.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются». Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа пытается вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, считая, что Дональд Трамп якобы больше заинтересован в России, чем в европейских странах.

    До этого Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    6 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Глава минфина США назвал условие введения новых санкций против России

    Бессент назвал итоги переговоров по Украине условием для санкций против РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент, принимавший участие в предыдущих переговорах с российскими официальными лицами, заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от того, как пройдут переговоры по урегулированию на Украине.

    Бессент заявил, что дальнейшие санкции США в отношении России зависят от переговоров, направленных на прекращение войны.

    «Посмотрим, как пойдут мирные переговоры», – приводит его слова Independent.

    Бессент добавил, что санкции США в отношении российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» в октябре 2025 года якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    Глава американского Минфина вместе со спецпосланником президента США по Украине Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 31 января участвовал в переговорах с российскими официальными лицам. Тогда он заявил, что рассмотрит вопрос о санкциях против российского теневого флота.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России. США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей. Лавров заявил, что Россия была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже.


    4 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    Переговоры по ядерной программе между США и Ираном в Омане отменили
    Переговоры по ядерной программе между США и Ираном в Омане отменили
    @ Sebastian Kahnert/dpa/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Планировавшаяся на 6 февраля встреча представителей США и Ирана по вопросу ядерной программы в Омане не состоится из-за отказа иранской стороны, сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

    Намеченные на 6 февраля переговоры между США и Ираном по ядерной программе, которые должны были пройти в Омане, были отменены, передает ТАСС со ссылкой на американский портал Axios. Журналист Барак Равид сообщил об этом со ссылкой на свои источники среди высокопоставленных американских чиновников.

    В своей публикации в социальной сети X он заявил: «Как сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей». По данным журналиста, инициатором срыва выступил Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции.

    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    4 февраля 2026, 10:44 • Новости дня
    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия
    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия
    @ Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшую судьбу совместной военной базы на острове Диего-Гарсия на фоне разногласий о передаче острова Маврикию.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор по поводу совместной базы на острове Диего-Гарсия, передает Bloomberg.

    В официальном сообщении Даунинг-стрит говорится, что лидеры признали стратегическую значимость объекта и договорились поддерживать тесное взаимодействие для обеспечения его дальнейшей работы.

    Отношения между странами осложнились после того, как Трамп резко раскритиковал план передачи Диего-Гарсия Маврикию, хотя ранее поддерживал эту инициативу. США и Британия пытались снизить напряженность, вызванную этими заявлениями, на фоне обсуждения парламентом Британии соглашения о суверенитете Чагосских островов, частью которых является Диего-Гарсия.

    Трамп назвал передачу острова Маврикию «актом полной слабости» и «великой глупостью», что было воспринято в Британии как ответ на критику Стармера в адрес угроз Трампа в отношении Европы по вопросу Гренландии.

    Как отмечает Bloomberg, Британия пытается выяснить, сможет ли Трамп заблокировать реализацию соглашения, а также намерена понять, последует ли американская администрация за резкой риторикой президента. Хотя договор с Маврикием уже подписан, его исполнение задерживается из-за споров в парламенте.

    В январе правительство Британии перенесло обсуждение в Палате лордов и пока не объявило, когда оно будет возобновлено.

    Ранее Дональд Трамп назвал «актом огромной глупости» решение Британии передать архипелаг Чагос под юрисдикцию Маврикия.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном.

    5 февраля 2026, 19:36 • Новости дня
    Борт Уиткоффа прибыл в Оман для ожидаемых переговоров с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет спецпредставителя США Стива Уиткоффа приземлился в Маскате, где ожидается возобновление переговоров с иранской стороной по ядерному вопросу.

    Самолет специального представителя президента США Стива Уиткоффа прибыл в Маскат, столицу Омана, где ожидаются переговоры между делегациями США и Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. Ранее этот борт прилетал в Абу-Даби для участия во втором раунде переговоров по украинскому урегулированию, после чего вылетел из столицы ОАЭ.

    По информации портала Flightradar24, речь идет о самолете Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG, который приземлился в Маскате. В переговорах в Омане примут участие глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон принял просьбу Тегерана о переносе предстоящей встречи по иранской ядерной программе в Оман вместо Турции.

    5 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Лавров заявил о нежелании России навязывать посредничество на Ближнем Востоке

    Лавров: Россия не навязывает себя в посредники на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке с заинтересованными странами, не предлагая себя в качестве посредника и не навязывая свое вмешательство, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ко Дню дипломатического работника заявил, что Москва не навязывает себя в посредники при урегулировании обострения на Ближнем Востоке, передает RT.

    Лавров отметил, что в контактах с Израилем, Ираном или США Москва «просто обсуждает эту ситуацию». По его словам, Россия продолжает вести диалог со всеми сторонами, но не претендует на роль основного медиатора в переговорах.

    Лавров отметил, что Израиль, США и Иран знают о намерениях Москвы внести вклад в решение ситуации и обеспечить выполнение ранее достигнутых соглашений.

    Министр иностранных дел России также указал на взрывоопасность нынешнего обострения между США и Ираном для всего Ближнего Востока. По словам Лаврова, в регионе слишком много потенциальных «мин», которые могут спровоцировать эскалацию.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о направлении значительных военных сил в сторону Ирана и выразил надежду на заключение новой сделки, исключающей возможность создания иранского ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в ходе операции «Полуночный молот» и предупредил о возможных более жестких действиях в будущем.

    Ранее Россия предупредила о рисках дальнейшего применения военной силы на Ближнем Востоке, особенно против Ирана.

    5 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Небензя выразил надежду на способность США проявить мудрость в отношении Ирана

    Небензя понадеялся на способность США проявить мудрость в отношении Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется на способность США проявить мудрость в отношении Ирана, так как военные решения недопустимы и опасны, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Рассчитываем, что США и их единомышленники всё же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    Небензя назвал единственным жизнеспособным способом разрешения противоречий по иранскому вопросу, в том числе по ядерной программе, – «политико-дипломатическое урегулирование на равноправной и взаимоуважительной основе при соблюдении международного права».

    «Призываем все стороны именно к такому подходу и готовы всячески содействовать диалогу» – заявил постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание МИД страны начать диалог с США на принципах справедливости и равноправия.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это». Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции. Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана в Омане.

    6 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    США призвали своих граждан срочно покинуть Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американцам необходимо срочно уехать с иранской территории сухопутными маршрутами через соседние государства, заявило американское посольство в Тегеране.

    В дипмиссии посоветовали воспользоваться наземными пунктами пропуска на границе с Арменией или Турцией, передает РБК.

    Дипломаты напомнили об отсутствии официальных отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    Кроме того, ведомство предупредило о вероятных сбоях в работе интернета. Отмечается высокий риск задержаний, причем поводом для ареста могут стать связи с Соединенными Штатами.

    Напомним, глава иранского МИД Аббас Аракчи отправился в Оман для переговоров по ядерной программе. Туда уже прибыл самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

