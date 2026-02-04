Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса

Организаторы начали продавать два билета по цене одного на открытие Олимпиады

Tекст: Вера Басилая

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии начал распродажу билетов на церемонию открытия по акции «два по цене одного» из-за отсутствия ажиотажа, передает РИА «Новости».

Мероприятие пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля, однако за два дня до церемонии почти 10 тыс. мест оставались свободными. Организаторы разослали промокод на скидку различным пользователям и включили предложение в клубную рассылку для болельщиков футбольного клуба «Милан».

Ранее аналогичная акция действовала только для зрителей моложе 26 лет, однако теперь распространяется и на другие категории. Для волонтеров действовало отдельное предложение: четыре билета по 26 евро каждый. В оргкомитете рассчитывают на всплеск интереса к церемонии в последние дни перед стартом.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На участие в соревнованиях в нейтральном статусе согласились 13 российских спортсменов, однако нейтральные атлеты не будут участвовать в церемонии открытия, как ранее сообщил Международный олимпийский комитет.

Все российские участники с нейтральным статусом успешно прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

Ранее МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде.