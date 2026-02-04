Вологодская область вошла в топ-5 по приросту рождаемости

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил стратегию развития региона до 2030 года на площадке Национального центра «Россия». Глава региона подчеркнул, что стратегия «Регион-2030. Вологодская область» ориентирована на человека и его будущее, а в ее основе лежит глубокая связь с историей страны. «В фокусе нашей работы, наших устремлений, мыслей, духа и физических усилий находится человек и его будущее», – заявил Георгий Филимонов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам губернатора, все проекты в сфере экономики, инфраструктуры, агропромышленного комплекса, культуры, спорта и ЖКХ нацелены на народосбережение и улучшение качества жизни. Социальные расходы в бюджете региона составили 99,2 млрд рублей в прошлом году, еще 53,3 млрд рублей было выделено на развитие инфраструктуры.

В 2025 году более 7,8 тыс. семей воспользовались новыми мерами соцподдержки. Среди них – компенсация половины расходов на оплату ЖКУ, бесплатные пункты проката вещей для новорожденных, сервис «Социальная няня», а также программа транспортной поддержки многодетных семей. Кроме того, предоставляется региональный и федеральный материнский капитал, субсидии на аренду и улучшение жилья молодым семьям, а региональные меры поддержки предоставляются независимо от уровня дохода.

Меры поддержки уже дали важные демографические результаты. Вологодская область поднялась на 10 позиций в общероссийском рейтинге по рождаемости, заняв 40-е место. В регионе впервые за 11 лет удалось остановить депопуляцию, повысить рождаемость и снизить смертность, а суммарный коэффициент рождаемости достиг 1,381, что на 3,7% выше, чем в 2024 году. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 1,62.

«Вологодская область входит в топ-5 субъектов, где суммарный коэффициент рождаемости вырос более чем на 0,044 единицы. Борьба за человека – это и есть большая война в разных проекциях, и наша задача – победить. Мы начали достигать этих успехов не на словах. Наша задача к 2030 году – выйти на показатель 1,62», – поделился планами губернатор Вологодской области.

Филимонов также отметил комплексную систему поддержки участников спецоперации на Украине и их семей: за два года на эти цели направлено более 10,5 млрд рублей, введено 45 мер помощи, действует персональное кураторство, проектный офис, единый кол-центр и постоянная связь с фондом «Защитники Отечества». Особое внимание в регионе уделяют развитию кадровых лифтов для ветеранов.

Дни Вологодской области проходят на выставке «Книга сказок» в Национальном центре «Россия» с 3 по 8 февраля, большинство мероприятий открыты для свободного посещения, а подробное расписание доступно на russia.ru.