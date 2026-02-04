Washington Post начала масштабные увольнения журналистов

The Washington Post объявила массовые увольнения журналистов в рамках «стратегической перезагрузки»

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает The Guardian, по словам работников газеты, в последние недели в редакции царила напряженная и мрачная атмосфера на фоне слухов о грядущих увольнениях. В среду утром сотрудников пригласили на обязательную видеоконференцию в Zoom, после которой им по электронной почте сообщили индивидуальные решения о дальнейшей работе. Точное число увольняемых пока не раскрывается. Один из сотрудников охарактеризовал происходящее как «настоящую бойню».

Мюррей заявил, что компания проводит «широкую стратегическую перезагрузку», направленную на усиление позиций на фоне растущей конкуренции в медиаиндустрии. По его словам, предпринимаемые действия должны помочь изданию «оставаться важным для аудитории и устойчивым в долгосрочной перспективе».

Реструктуризация предусматривает закрытие спортивного отдела в нынешнем виде, хотя часть его сотрудников перейдет в новую команду. Также будут сокращены международная редакция и занимающиеся региональными американскими новостями подразделения. Приостановлен выпуск флагманского подкаста Post Reports. Мюррей отметил, что решения будут болезненными не только для тех, кто напрямую затронут увольнениями, но и для всего коллектива. «Это станет шоком для системы», – признал он, поблагодарив сотрудников за их вклад в развитие издания.

За последние годы издание уже сократило часть персонала: в конце 2023 года по результатам добровольных выходных пособий ушли около 240 сотрудников, а осенью 2024 года – еще 54 человека, преимущественно из отдела разработчиков. В январе 2025 года уволили около 4% сотрудников рекламного, маркетингового и печатного подразделений.

Характерно, что и Amazon, принадлежащая Безосу, известна регулярными масштабными сокращениями. Так, в 2023 году компания объявила об увольнении более 27 тыс. сотрудников по всему миру, а в 2024 – о новой волне оптимизации, затронувшей отделы AWS (Amazon Web Services), Alexa и Prime Video. Эти меры Безос традиционно объяснял необходимостью «повышения эффективности» и «сфокусированности на приоритетных направлениях».

На этом фоне журналисты The Washington Post пытались убедить Джеффа Безоса, владельца издания и основателя Amazon, вмешаться и смягчить сокращения, направляя коллективные письма и сообщения в социальных сетях. Однако Безос публично не отреагировал на обращения, предпочтя заниматься другими проектами, в частности, приемом министра обороны США на объекте Blue Origin во Флориде.

