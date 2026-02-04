  • Новость часаПожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    4 февраля 2026, 19:48 • Новости дня

    Жданова заявила о роли ФРГ в переброске сил НАТО на восток

    Жданова: Германия станет логистическим узлом НАТО для переброски войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила растущую роль Германии как ключевого логистического центра для операций НАТО.

    Германия выполняет функцию основного логистического узла для переброски сил НАТО на восточный фланг, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова, передает РИА «Новости». По ее словам, тенденция к ремилитаризации ФРГ вызывает исторические ассоциации, которых ранее избегали немецкие политики.

    Жданова подчеркнула, что натовский курс на конфронтацию с Россией проявляется и в сценариях военных учений. С 2 января по 18 марта в Германии проходят масштабные учения Steadfast Dart 26 с участием примерно 10 тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО.

    «Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на восточный фланг. Подчеркивается, что в случае вооруженного конфликта с участием НАТО немцы должны быть в состоянии на протяжении полугода обеспечивать пребывание и транзит через свою территорию до 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч транспортных средств», – заявила она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Дипломат призвала участников заседания задуматься над масштабом этих цифр, отметив, что ремилитаризация Германии вызывает исторические параллели, которые ранее считались неприемлемыми для руководства страны.

    Ранее Жданова заявила, что Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров сказал, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.


    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    6 февраля 2026, 14:44 • Новости дня
    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией

    Политолог Межевич: Власти Эстонии ссорятся из-за поиска выхода из украинской ловушки

    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией
    @ IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Эстонии Алар Карис считает, что ресурсы республики на исходе, а потому следует попробовать выйти из украинской схемы. Премьер страны Кристен Михал придерживается иной позиции, потому что выживание возглавляемой им Партии реформ зависит от продолжения конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя спор между премьером и президентом республики из-за России.

    «Вопрос переговоров с Россией – лишь повод. Причина того, почему поругались «горячие эстонские парни», несколько глубже. Дело в том, что им надо выходить из украинской схемы, но они не знают, как это сделать с минимальными потерями», – отметил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Он напомнил, что Эстония долгие годы позиционировала себя как участницу конфликта с Россией. «Таллин делал все возможное, чтобы усложнить русским жизнь, создать Москве максимум проблем. Одна из последних историй, в которой «отличались» эстонцы, – задержание судна с российским экипажем», – уточнил собеседник.

    «Однако с точки зрения президента республики Алара Кариса, ресурсы Эстонии на исходе, а потому следует попробовать аккуратно отойти от той политики, которая проводилась чуть ли не с 1991 года», – добавил политолог. Он указал на отличную от этого позицию премьера Кристена Михала, который возглавляет Партию реформ. Согласно социологическим исследованиям, рейтинг фракции – в районе 12-15%, заметил эксперт.

    «Партия создана на деньги Сийма Калласа, отца Каи Каллас. Реформисты зависят от конфликта финансово. То есть для них участие в нем – вопрос жизни и смерти», – пояснил Межевич. По его мнению, говорить о «хаосе» в стране не следует. Речь о рассогласованности управленческих решений, уточнил спикер. «Повторю, ссоры и споры в республике связаны с тем, что они ищут формат, как выскочить из украинской ловушки. Но сделать это, не потеряв лица, невозможно», – подчеркнул аналитик.

    По его прогнозам, по результатам парламентских выборов в Эстонии, которые запланированы на 2027 год, Партия реформ «гарантированно проиграет». «Пост премьера займет другой политик, но для России мало что изменится. Дело в том, что среди всех фракций в прибалтийской республике сложился консенсус относительно конфронтационных отношений с Москвой», – заключил Межевич.

    Напомним, в Эстонии возник раскол между правительством и президентом. Причиной тому стал вопрос о возможном возобновлении контактов с Россией. Глава республики Алар Карис поддержал идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Москвой.

    Он отметил, что Европа запоздала с инициативой переговорного процесса, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. По его словам, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    Эстонский премьер Кристен Михал не согласился с этой позицией. Он заявил, что прямые переговоры с Москвой «неуместны». Политик также выразил мнение, что «в случае с Россией работает только давление». Член комиссии Рийгикогу (парламента) Эстонии Раймонд Кальюлайд в свою очередь назвал слова президента провалом кабмина. По его мнению, речь идет об «управленческом хаосе или неупорядоченности управления».

    «Почему министр иностранных дел и премьер-министр не в состоянии обеспечить, чтобы в Эстонии все ключевые фигуры, влияющие на внешнюю политику, находились на одной линии по вопросам, касающимся жизненно важных интересов безопасности страны? В любом случае это очень серьезный провал со стороны исполнительной власти», – цитирует Кальюлайда ТАСС.

    Как отмечает Bloomberg, хотя Карис занимает скорее символический пост, негативная реакция на его предложение отражает беспокойство по поводу идеи возобновления диалога с Россией, которая стала табуированной в балтийских странах. Ранее германский политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы на Западной Украине, в частности подо Львовом», – указал Рар.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 08:37 • Новости дня
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    6 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    В ФРГ сообщили о жесткой критике Мерца немецким бизнесом

    Телеканал ZDF сообщил о жесткой критике Мерца немецким бизнесом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии направило письмо с резкой критикой экономической политики канцлера Фридриха Мерца и его команды.

    Представители малого и среднего бизнеса в Германии выразили недовольство действиями правительства канцлера Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». В письме, направленном главой Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии Кристофом Альхаусом, отмечается, что после ухода в отставку прежнего канцлера Олафа Шольца бизнес испытывал надежду на улучшения.

    Однако спустя девять месяцев после избрания Мерца, согласно письму, «эйфория сменилась ужасом от развития экономики Германии». В публикации подчеркивается, что ассоциация требует не только пересмотра экономической политики, но и отставки уполномоченной правительства ФРГ по делам малого и среднего бизнеса Гитты Коннеманн.

    В октябре 2025 года Гитта Коннеманн предложила отказаться от празднования Дня Реформации, указав, что этот праздник утратил свое религиозное значение и стал обременительным для экономики страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая компания Bosch подтвердила планы по сокращению 20 тыс. рабочих мест из-за почти двукратного падения прибыли за прошлый год.

    Государственный долг Германии вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года и достиг максимального значения в третьем квартале 2025 года на фоне санкционной политики ЕС против России.

    6 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Словакии заявили о проверке закрытия дел о поставках техники Украине

    Минобороны Словакии инициировало проверку закрытия дел о поставках техники Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Словакии планирует подать заявление о проверке действий сотрудников, закрывших дела о военной помощи Украине, после несогласия с их решением.

    Министерство обороны Словакии подаст заявление о проверке методов работы следователя и прокурора, закрывших дела о передаче военной техники Украине. Государственный секретарь ведомства Игор Мелихер сообщил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что у ведомства есть вопросы к обстоятельствам сбора информации по делам, пишет РИА «Новости».

    Мелихер отметил, что министерство уважает решение прокурора, но не может с ним согласиться. Он указал, что все возражения ведомства были проигнорированы, а процесс расследования вызывал сомнения у руководства Минобороны.

    Напомним, Словакия в апреле 2022 года передала Украине систему С-300, а в апреле 2023 года завершила передачу 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года была передана часть системы ПВО КУБ. После прихода к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной техники из государственных ресурсов были прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкая прокуратура закрыла дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300.

    До этого в Словакии возбудили уголовное дело по факту передачи самолетов на Украину. А министр обороны страны обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу военной техники.

    6 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    Канада заявила о передаче Киеву ракет для усиления ПВО

    Канада договорилась передать Киеву ракеты AIM для усиления ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев получит от Канады ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны, при этом стороны дополнительно рассмотрели вопросы производства беспилотников и обучения военных, сообщили в Минобороны Украины.

    Канада передаст Киеву ракеты AIM для систем противовоздушной обороны. Такое решение было принято по итогам переговоров министров обороны Канады и Украины Михаила Федорова и Дэвида Макгинти, передает ТАСС.

    «Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера на Украину», – заявил глава Минобороны Канады.

    Кроме передачи ракет, стороны обсудили соглашение по производству беспилотников и новые направления сотрудничества в подготовке украинских военных. Переговоры прошли в формате видеоконференции.

    Ранее власти Украины сообщили о готовности поделиться с Канадой своими военными технологиями, включая производство беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала с участием ГУР МО Украины и спецслужб Канады.

    Всего с начала СВО Канада оказала помощь Украине на сумму 22 млрд канадских долларов или 15,9 млрд долларов США.


    6 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Стубб назвал заявления о якобы планах России напасть на НАТО шумом

    Президент Финляндии Стубб назвал заявления о якобы планах России напасть на НАТО шумом

    Стубб назвал заявления о якобы планах России напасть на НАТО шумом
    @ Roni Rekomaa/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что разговоры о возможном нападении России на страны НАТО после конфликта на Украине создают неоправданный шум.

    В интервью журналу Foreign Affairs Александр Стубб подчеркнул, что не видит оснований для беспокойства по поводу возможной агрессии России против стран НАТО. Он отметил, что Финляндия готова к различным сценариям, однако считает, что большая часть обсуждений по этому поводу – это избыточный шум, передает ТАСС.

    По его словам, этот шум обычно создают люди, не имеющие глубокого понимания о российской геополитической или военной стратегии.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления о возможном нападении России на Европу глупостью.

    Страны НАТО ведут активную подготовку к наращиванию военного присутствия на границе Союзного государства России и Белоруссии.

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова подчеркнула, что Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    6 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: 95% раненых бойцов удается вернуть в строй

    Мантуров сообщил о возвращении в строй 95% раненых благодаря эвакуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Благодаря комплексной поддержке и инновационным технологиям Минобороны удается возвращать в строй около 95% раненых российских военнослужащих, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Около 95% раненых российских военнослужащих удается возвращать в строй. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров и отметил, что это стало возможным за счет системной работы по своевременной эвакуации бойцов с передовой, несмотря на массовое применение беспилотников противником, передает пресс-служба правительства.

    В ходе стратегической сессии в военном технополисе «Эра», посвященной инновационному развитию военной медицины, Мантуров подчеркнул использование передовых технологий в медорганизациях Минобороны для повышения качества и точности хирургических операций.

    Он также заявил: «Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов».

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков отметил, что медицина, инженерное обеспечение и логистика существенно влияют на эффективность боевых действий. Он рассказал, что акцент сделан на полном цикле работы с ранеными – от эвакуации до реабилитации, что позволяет выявлять сбои на каждом этапе и совершенствовать взаимодействие между Минобороны, промышленностью и медициной.

    Мантуров добавил, что Россия вышла на флагманский уровень в сфере протезирования: отечественные разработки позволяют максимально восстанавливать утраченные функции. Президент поставил задачу широко внедрять технологии протезирования для поддержки ветеранов СВО, для чего требуется усилить координацию между федеральными ведомствами.

    На выставке в «Эре» были представлены уникальные разработки для военной медицины, включая робототехнические комплексы, защитную одежду, медикаменты и специализированное оборудование, не имеющее аналогов в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в технополисе «Эра» продемонстрировали автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников без участия оператора.

    А год назад Мантуров на подобной сессии в «Эре» заявил, что развитие ИИ сопоставимо с космическими программами и гонкой вооружений, а Россия ведет разработки двойного назначения.

    Президент Владимир Путин отметил, что военные врачи Вооруженных сил России совершают невозможное для спасения солдат.


    6 февраля 2026, 07:22 • Новости дня
    Лушников рассказал о применении АК-15 в жарких и влажных зарубежных странах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автоматы линейки АК-15 активно и успешно применяются российскими силовыми структурами при выполнении задач в зарубежных регионах с жарким и влажным климатом, сообщил генеральный директор «Калашникова», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

    По его словам, российские силовые структуры успешно используют автоматы АК-15 при выполнении задач в зарубежных регионах с жарким и влажным климатом, передает ТАСС. Лушников сообщил, то особенно востребованы компактные версии – укороченный АК-15К и малогабаритный АК-15СК.

    Лушников подчеркнул, что калибр 7,62 мм традиционно популярен в странах Ближнего Востока и Африки. Он отметил: «Компактные версии автомата АК-15, а именно укороченный АК-15К и малогабаритный АК-15СК, широко используются подразделениями наших силовых структур, которые защищают интересы России за рубежом».

    Такой опыт эксплуатации автоматов в сложных климатических условиях, по мнению Лушникова, дает концерну дополнительные надежды на расширение присутствия АК-15 на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал модернизацию автомата АК-15 по итогам апробации в зоне спецоперации на Украине.

    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК.

    На вооружение полиции приняты автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева.

    6 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Каталог российской военной техники пополнился 50 новинками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каталог поставляемой иностранным заказчикам военной техники в 2025 году пополнился более чем на 50 образцов, среди них бронетехника и БПЛА, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    По его словам, в 2025 году каталог военной техники, предназначенной для иностранных заказчиков, пополнился более чем на 50 новых образцов, передает ТАСС.

    Михеев сообщил, что среди новых позиций представлены бронетехника, боевые модули, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, средства связи и радиоэлектронной борьбы. На все новые образцы производители получили разрешительные документы для экспорта.

    Михеев подчеркнул, что некоторые ключевые образцы прошли значительную модернизацию, и эти новинки представлены на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Среди абсолютных новинок названы реактивная система залпового огня «Сарма», бронетранспортер БТР-22 и барражирующий боеприпас «Рус-ПЭ».

    Он также отметил, что российские беспилотные комплексы каждый день демонстрируют свою эффективность в реальных боевых условиях, что вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков. Производители не прекращают работу над улучшением технических характеристик своей продукции, а новейшие разработки демонстрируются на выставке World Defense Show.

    Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что Россия активно развивает военно-техническое сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, СНГ и Латинской Америки. По его словам, одним из приоритетов является расширение географии технологического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру бронетранспортёра БТР-22 на этом же мероприятии.

    На выставке также запланирован дебют новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма».

