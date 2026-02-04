Риелтор оценила будущие траты Долиной на жилье

Риелтор Юсова: Долиной придется накопить 300 млн рублей на новое жилье в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

По словам эксперта, именно столько сейчас стоят элитные квартиры в столице с площадью более 150 кв.м, качественной отделкой, современной инфраструктурой, подземным паркингом и охраной, передает «Газета.Ru».

Юсова отметила, что найти вариант дешевле практически невозможно, если артистка рассчитывает приобрести жилье, аналогичное проданному ранее в Хамовниках. Напомним, прежняя квартира Ларисы Долиной была реализована за 112 млн рублей.

В настоящее время певица арендует квартиру и, по ее словам, не может позволить себе покупку жилища. Юлия Юсова уточнила, что артистка платит не менее 300 тыс. рублей ежемесячно за аренду, но это не премиальный вариант, а жилье с устаревшей отделкой.

Эксперт пояснила, что жилье комфорт-класса более высокого уровня с площадью 160–250 кв.м предлагается в аренду уже за 550–700 тыс. рублей в месяц. Такие объекты расположены в современных жилых комплексах или кирпичных домах и отличаются развитой инфраструктурой, охраной и подземным паркингом.

Ранее Долина сообщила, что арендует квартиру на длительный срок и пока не может позволить себе купить собственное жилье.

В январе квартира Долиной в Хамовниках официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.