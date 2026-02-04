Физрук в Красноярском крае убедил школьницу отдать нож после нападения

Физрук в Красноярском крае убедил школьницу добровольно отдать нож

Tекст: Тимур Шайдуллин

Учитель физкультуры Александр Лазаренко из школы № 4 в Кодинске Красноярского края рассказал, как ему удалось обезвредить школьницу с ножом, передает ТАСС.

Инцидент произошел 3 февраля: 14-летняя ученица напала на сверстницу после конфликта с учителем, пострадавшую доставили в больницу, но ее жизни ничего не угрожает. По словам учителя, он спокойно поговорил с девочкой и попросил ее отдать нож: «Я спокойно поговорил с девочкой и попросил положить нож. Она послушалась, аккуратно положила его на подоконник и присела рядом. После этого были вызваны администрация школы и правоохранители».

В администрации Кежемского района уточнили, что во время урока в спортзал вбежали испуганные ученики, сообщив о случившемся. Лазаренко сразу же отправился на помощь, сопроводил раненую ученицу в медпункт, а затем догнал нападавшую и убедил ее сдать нож. Педагог отметил, что школьники проявили себя очень правильно, быстро обратившись к взрослым при угрозе.

Следствие установило, что школу охраняла только женщина-вахтер, а также был установлен металлодетектор. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Халатность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае ученица напала на сверстницу с ножом и ранила ее. Пострадавшую госпитализировали. Позже вахтер, которая не нажала тревожную кнопку во время инцидента, была уволена.