Напавшая на детей школьница в Красноярске характеризовалась положительно

Tекст: Тимур Шайдуллин

Восьмиклассница, напавшая на одноклассников в красноярской школе, до происшествия считалась положительным учеником. Старший помощник прокурора Центрального района Красноярска Татьяна Шамсутдинова уточнила ТАСС, что девочка не стояла на профилактическом учете и ранее не попадала в поле зрения системы профилактики.

«Ранее учащаяся восьмого класса на профилактических различных учетах не состояла, в поле зрения субъектов системы профилактики не попадала, характеризовалась и характеризуется до нынешней ситуации в образовательной организации положительно», – заявила Шамсутдинова.

Обстоятельства нападения и возможные мотивы сейчас выясняются следственными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в одной из школ Красноярска восьмиклассница бросила горящую тряпку в кабинет и ударила детей молотком.

Трое пострадавших доставлены в ожоговый центр региональной больницы. Всего травмы получили пятеро учеников и преподаватель. Позже нападавшая была задержана. По факту происшествия возбуждены уголовные дела.



