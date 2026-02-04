  • Новость часаФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    Назван ключевой непубличный советник Белого дома по Украине
    Перед открытием Олимпиады в Италии произошли диверсии на ж/д
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    4 февраля 2026, 14:38 • Новости дня

    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»

    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из писем к Джеффри Эпштейну упоминается о встрече с будущим участником группы «Иванушки International» на Украине.

    Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» был упомянут в личной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна. В письме, адресованном Эпштейну, женщина просила помочь ей попасть на показы Парижской недели моды, рассказывая детали из своего детства, пишет РИА «Новости».

    В сообщении она поделилась воспоминанием, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По ее словам, тогда один из участников показа, которого она описала как «милого модельного парня», пошутил, что «женится на ней, когда она вырастет».

    Женщина отметила, что этот человек впоследствии стал известным поп-певцом в российской группе «Иванушки International». Это письмо было направлено Эпштейну в 2012 году.

    Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации всех материалов по делу Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна также упоминается лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ). В этих же документах обнаружено имя российской певицы Аллы Пугачевой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила высказывания президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна. Она отметила, что изучение документов вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых преступлений.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    6 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Комику Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.

    Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в правоохранительных органах, отметив, что формальный запрет был введен 30 января.

    Как сообщил источник агентства, «въезд в страну запрещен на 50 лет». Против Сабурова было принято соответствующее решение на основании соображений национальной безопасности.

    В правоохранительных органах также пояснили, что запрет на въезд связан с необходимостью соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Сабуров является гражданином Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.

    В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.

    Комментарии (25)
    7 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии

    Tекст: Вера Басилая

    Многие пользователи соцсетей сочли неуместными политические комментарии олимпийцев США о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США.

    Американские спортсмены стали объектом критики со стороны зрителей после того, как выступили с критикой в адрес миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP), передает РИА «Новости».

    Так, фристайлист Хантер Хесс заявил журналистам, что на фоне событий в США ему тяжело представлять свою страну, и многое происходящее в Америке ему не нравится.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвали олимпийцев воздерживаться от подобных обсуждений и не высказываться негативно о своей стране. Один из комментаторов отметил: «Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике».

    Другие пользователи заявили, что если спортсменам тяжело представлять США, они могут отказаться от участия в национальной сборной. Прозвучали мнения о возможных санкциях и необходимости уступить место тем, кто гордится своей страной.

    «Если у вас проблемы с Америкой, то не берите деньги за то, чтобы представлять Америку», – написал один пользователь.

    Также в Риме у посольства США прошла акция против приезда сотрудников ICE на Олимпийские игры. Она была организована левой оппозиционной партией «+Европа» и собрала несколько десятков участников. МВД Италии сообщило, что американские ведомства, включая ICE, будут работать только на территории диппредставительств США во время игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    В центре Милана группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками во время акции против Олимпийских игр. В результате столкновений полиция задержала несколько человек.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Британский фристайлист избежал наказания за надпись на снегу с нецензурным посланием в адрес миграционной службы ICE США.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:31 • Новости дня
    Жена Сабурова зарегистрировала ИП после запрета мужу въезда в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жена комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России спустя несколько дней после того, как ее мужу запретили въезд в страну.

    По данным сервиса «Контур.Фокус», 5 февраля Диана Сабурова оформила ИП в сфере исполнительских искусств. Теперь она официально может работать в области рекламы, а также заниматься организацией мероприятий, отдыха и развлечений, передает РИА «Новости».

    В правоохранительных органах сообщили, что Нурлан Сабуров отказывался от российского гражданства, объяснив это опасениями санкций и возможными коммерческими рисками.

    Сабуров стал третьим из известных российских комиков, кому запретили въезд в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сабурова задержали в столичном аэропорту Внуково, ему там же вручили информацию о запрете на въезд в страну.

    Напомним, в пятницу Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.

    Позже стало известно, что Сабуров, задекларировавший за 2024 год более 50 млн рублей, пытался легализовать свои доходы в России через посредников.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Дмитриев заявил о потере репутации Давоса после скандала с Эпштейном

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне расследования контактов главы ВЭФ Берге Бренде с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал «достойных» участников форума перейти на Петербургский международный экономический форум.

    Дмитриев отметил, что Всемирный экономический форум должен сосредоточиться на обсуждении последствий связей с Джеффри Эпштейном, а уважаемым участникам предложил участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Так Дмитриев прокомментировал информацию о расследовании, начатом руководством ВЭФ после публикации документов об общении президента и генерального директора форума Берге Бренде с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию. Газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что после публикации этих материалов Бренде признал встречи с Эпштейном ошибкой и уведомил руководство форума о своих контактах.

    Согласно опубликованным электронным письмам и чатам за 2018 и 2019 годы, между Эпштейном и Бренде существовали дружеские отношения. После появления обвинений против Эпштейна в июле 2019 года Бренде сообщил о ситуации своим начальникам в ВЭФ.

    Как отмечает норвежская телерадиокомпания NRK, Бренде и Эпштейн обсуждали идею замены ООН Всемирным экономическим форумом. В одном из писем Эпштейн предложил, чтобы форум занял место ООН, а Бренде согласился с этой мыслью, отметив необходимость создания «новой глобальной архитектуры», передает РИА «Новости».

    Президент ВЭФ подтвердил, что обменивался с Эпштейном электронными письмами и встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил проверить премьер-министра Польши Дональда Туска на возможное родство с Джеффри Эпштейном.

    Руководитель американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп покинул пост после публикации переписки с Эпштейном о работе для сына в кино.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западных чиновников во лжи о визитах на остров Эпштейна.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 07:59 • Новости дня
    Стала известна дата возвращения Ефремова на театральную сцену

    Премьера спектакля с участием Ефремова запланирована на 25 марта

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный артист России Михаил Ефремов выйдет на сцену, впервые после освобождения, в спектакле «Без свидетелей», премьера которого запланирована на 25 марта.

    Премьерные показы спектакля по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова состоятся 25 и 26 марта, передает ТАСС.

    Постановку спектакля с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой осуществила «Мастерская «12». Художник-постановщик – Юрий Купер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Ефремов приступил к первой после освобождения актерской работе над ролью в спектакле «Без свидетелей» театра Никиты Михалкова.

    В 2020 году Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 11:16 • Новости дня
    Раскрыты новые подробности о деле Долиной

    Осужденный за обман Долиной совершил преступление после освобождения из колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фигурант дела о хищении средств певицы Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев участвовал в афере с ее квартирой после выхода на свободу, а не находясь в заключении, сообщили во ФСИН.

    Леонтьев участвовал в мошеннических действиях уже после своего освобождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    В период совершения преступления он не находился в местах лишения свободы.

    Служба исполнения наказаний уточнила, что мужчина присоединился к афере после выхода из колонии в Марий Эл. Там он отбывал срок за совершение совершенно иного правонарушения.

    Напомним, Дмитрия Леонтьева приговорили к семи годам колонии особого режима и штрафу 900 тыс. рублей по делу об афере с квартирой певицы.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Михалков решил передать 3 млн рублей премии «Слово» на нужды СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Режиссер Никита Михалков стал обладателем гран-при литературной премии «Слово» и объявил, что решил направить полученную награду на поддержку специальной военной операции на Украине.

    «Я сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию. И хотел бы сказать вот что. Мой отец свою сталинскую премию отдал нам. Я свою премию хочу отдать на нужды СВО, и единственное, что я просил бы, – знать, куда она пошла», – сказал Михалков на церемонии.

    Приз он получил из рук зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Медведев в ходе церемонии заявил, что «перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», имея в виду болото из романа Артура Конан Дойла. В советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» Михалков играл сэра Генри Баскервиля, передает РИА «Новости».

    Премия «Слово» поддерживает отечественных авторов. Она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ее учредителями выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Запашный рассказал о самочувствии после двух операций в ЛНР

    Запашный рассказал о хорошем самочувствии после перенесенных операций в ЛНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный рассказал о своем самочувствии после двух операций, которые ему сделали в Луганской республиканской клинической больнице.

    Запашный сообщил, что приехал в Луганск для съемок цикла программ «Мужики» для телеканала «Звезда». Как отметил артист, «все нормально, слава Богу, все хорошо», и он не хочет вдаваться в детали, но у него возникли определенные проблемы со здоровьем сразу после приезда, передает ТАСС.

    После поступления в больницу ему экстренно провели первую, по его словам, легкую операцию ночью, а спустя два с половиной дня – еще одну процедуру. Врачам удалось оперативно оказать всю необходимую помощь.

    Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный отправился по работе в Луганск, но оказался в Луганской республиканской клинической больнице, где за два с половиной дня пережил два общих наркоза при операциях.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков высмеял «связи» Эпштейна с российскими спецслужбами

    Песков высмеял версии о связях Эпштейна с российскими спецслужбами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несерьезными публикации о возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами.

    Публикации западных СМИ о возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами нельзя воспринимать серьезно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в Кремле такие версии комментируют исключительно несерьезно. Он подчеркнул, что хотел бы пошутить на эту тему, но не считает нужным тратить время конференц-кола на подобные обсуждения.

    Обвиненный в секс-торговле детьми финансист из США Джеффри Эпштейн посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Минюст США заявил, что Эпштейн рассматривал анкеты местных девушек.

    Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.

    Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Полиция пришла с обысками к экс-послу Британии в США по делу Эпштейна

    Полиция Скотленд-Ярда провла обыски у экс-посла Британии в США по делу Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция провела обыски в доме экс-посла Британии в США Питера Мандельсона по делу обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.

    Обыски проходили в графстве Уилтшир и районе Камден. По данным полиции, действия связаны с расследованием злоупотребления должностными полномочиями, фигурантом которого является 72-летний Мандельсон, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что он не был задержан. Уголовное расследование началось после публикаций в СМИ о том, что в 2009 году Мандельсон, занимая пост министра по делам бизнеса, переслал внутренний правительственный документ Эпштейну.

    Документ был подготовлен старшим советником Ником Батлером и касался возможной продажи государственных активов Британии в период финансового кризиса.

    В переписке Мандельсон отметил, что это «интересная заметка, которая была направлена премьер-министру», а Эпштейн поинтересовался, какие активы могут быть проданы. На фоне скандала Мандельсон покинул Лейбористскую партию и Палату лордов, а также был уволен с поста посла в США в сентябре 2025 года.

    Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

    СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    Названа дата и место похорон актрисы Ольги Чиповской

    Tекст: Ольга Иванова

    Похороны заслуженной артистки Ольги Чиповской, скончавшейся на 68-м году жизни, состоятся 9 февраля на Хованском кладбище в Москве.

    Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском-Северном кладбище в Москве в понедельник, 9 февраля, передает РИА «Новости». Об этом агентству рассказал источник из окружения актрисы, уточнив дату и место прощания.

    Ольга Чиповская родилась в 1958 году и окончила театральное училище имени Щукина. Сразу после выпуска она вошла в труппу Театра Вахтангова, где актриса сыграла множество ярких ролей, включая Соланж в «Лето в Ноане», а также участвовала в спектаклях «Принцесса Турандот», «За двумя зайцами…» и «Филумена Мартурано».

    В 2021 году Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отметили в театре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится в Театре Вахтангова в понедельник, 9 февраля. Ольга Чиповская ушла из жизни в четверг.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Собчак стала единственной владелицей ресторана на «Летучем голландце»

    РБК: Собчак стала единственной владелицей ресторана на «Летучем голландце»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналистка Ксения Собчак получила полный контроль над рестораном Veter на «Летучем голландце» в центре Петербурга после выхода из проекта партнера Антона Пинского.

    По данным РБК, Ксения Собчак с 3 февраля стала единственной владелицей ООО «Манила», управляющего рестораном Veter на «Летучем голландце» на Мытнинской набережной в Петербурге. С момента открытия в 2023 году ресторан был совместным проектом Собчак и ресторатора Антона Пинского, основателя Pinskiy&Co, у которого изначально было 85% долей.

    В ноябре 2025 года Антон Пинский вышел из проекта, а его доля до февраля 2026 года оставалась нераспределенной. В результате Собчак получила 100% компании. Операционный директор Pinskiy&Co Владимир Шамановский объяснил, что компания приняла решение уйти из «Летучего голландца» из-за разногласий с арендодателем по поводу ремонта корабля. «Собственники решили, что надо делать ремонт корабля за наш счет, а это сумма порядка 50 млн рублей», – сообщил он.

    Ресторан прекратил работу осенью 2025 года, после чего владельцы объявили о планах переехать на другую площадку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге полиция задержала пятерых посетителей ресторана Veter по подозрению в употреблении и хранении наркотиков. Cреди задержанных у пожилой пары обнаружили кокаин, а у молодого мужчины – марихуану.

    До этого ресторанная компания, принадлежащая Ксении Собчак и Антону Пинскому, потерпела неудачу в попытке отменить права на бренд Veter, зарегистрированный на Веру Абель.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Названы дата и место прощания с актрисой Чиповской

    Театр Вахтангова: Дата прощания с актрисой Чиповской пройдет 9 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится в Театре Вахтангова в понедельник, 9 февраля, сообщили в театре.

    В сообщении театра отмечается: «Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Евгеньевной Чиповской пройдёт в Театре Вахтангова в понедельник 9 февраля с 10.00 до 12.00. Двери будут открыты для всех желающих проститься», передает РИА «Новости».

    В четверг заслуженная артистка России Ольга Чиповская, посвятившая более 40 лет служению вахтанговской сцене, ушла из жизни.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    Вдову Баталова Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Вдову народного артиста СССР Алексея Баталова, артистку цирка Гитану Леонтенко похоронили в пятницу на Преображенском кладбище в Москве, где покоится ее семья и супруг.

    Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, артистка цирка Гитана Леонтенко, была похоронена на Преображенском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

    Похороны прошли в пятницу, в семейном захоронении, где также находится могила ее матери. Рядом с Леонтенко погребен и супруг, скончавшийся в 2017 году.

    Леонтенко появилась на свет 18 августа 1935 года в цирковой семье. Ее мать была наездницей и танцовщицей, а отец работал воздушным гимнастом. Свое первое выступление перед публикой она провела в возрасте девяти лет.

    В 1953 году на гастролях в Ленинграде Леонтенко познакомилась с Баталовым, но брак они заключили лишь через десять лет. В семье родилась дочь Мария. Совместная жизнь артистов длилась более полувека.

    Ранее юрист Леонтенко Татьяна Кириенко сообщила, что артистка умерла дома, ей было 90 лет.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Актриса Железняк рассказала о самочувствии

    Актриса Железняк сообщила о хорошем самочувствии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актриса театра и кино Олеся Железняк опровергла слухи о плохом самочувствии, отметив, что чувствует себя хорошо после сообщений о ночных проблемах с давлением и болью в груди.

    «Все в порядке», – сказала она, однако не стала уточнять, действительно ли ей требовалась экстренная помощь медиков, передает ТАСС.

    Ранее СМИ писали, что ночью актрисе стало плохо – она жаловалась на высокое давление и боли в груди. Сообщалось, что врачи оказали Железняк помощь, однако от госпитализации она отказалась.

    Олеся Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Она известна ролями в театре, кино, на телевидении, а также как певица и ведущая. Зрители знают ее по сериалам и фильмам «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Восемь первых свиданий», «Няньки», «СидЯдома» и «Баба Яга спасает мир».

    В январе Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, отметила, что поддерживает связь с родственниками на Украине, предпочитая не затрагивать «сложные темы».

    Комментарии (0)
    Главное
    Серия взрывов прогремела в Одессе
    Россия указала Израилю на снос мемориалов советским солдатам в Европе
    Новейшая РСЗО «Сарма» впервые представлена за рубежом
    Появились данные об обучении инструкторами ГУР МО Украины террористов в Мали
    Опубликованы данные Госархива Курской области об убийстве нацистами 300 женщин
    Стала известна дата возвращения Ефремова на театральную сцену
    В результате падения Mercedes с эстакады МКАД на Hyundai погибли два человека