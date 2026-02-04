Песков заявил об отсутствии предметных наработок о контактах России и Франции

Tекст: Дарья Григоренко

Песков, отвечая на вопросы о возможной подготовке технических контактов между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, подчеркнул, что на высшем уровне сейчас никаких встреч не планируется, передает ТАСС.

Песков заявил: «Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас ни одного такого контакта на высшем уровне у нас нет». Он также пояснил, что между двумя странами существуют определенные рабочие контакты, однако их содержание не является чем-то примечательным или заслуживающим отдельного упоминания.

Накануне президент Франции сообщил о проведении рабочих консультаций, направленных на организацию его возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу французских властей по налаживанию диалога между Москвой и Европой.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров отмечал хамство и наплевательское отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику.