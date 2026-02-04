Уральские химики создали вещества для заморозки раковой опухоли

Уральские химики синтезировали вещества для селективной терапии рака

Tекст: Тимур Шайдуллин

Специалисты Уральского федерального университета синтезировали вещества, которые могут стать основой для препаратов нового поколения против рака, передает РИА «Новости».

Они избирательно действуют на определенные типы опухолевых клеток и останавливают их деление, практически «замораживая» опухоль и не давая ей расти, вместо немедленного уничтожения клеток, как это происходит при классической химиотерапии.

Исследования проводились на клетках глиобластомы, рака мочевого пузыря, рака легких и здоровых клетках почки человека. Одно из созданных соединений показало способность останавливать рост опухоли, не убивая ее сразу. При этом два соединения проявили селективную активность – они воздействовали только на опухолевые клетки рака мочевого пузыря и глиобластомы, не причиняя вреда здоровым.

Как отметил доцент центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, большинство синтезированных соединений подавляют рост опухолевых клеток, однако многие из них также токсичны для здоровых клеток. Два новых вещества, по его словам, оказались избирательными и менее опасными.

С помощью компьютерного моделирования ученые определили «мишень» для действия соединения. В университете подчеркивают, что классические методы химиотерапии воздействуют на все быстро делящиеся клетки, что вызывает тяжелые побочные эффекты и снижает иммунитет. Новые вещества могут позволить избежать этих последствий.

По оценкам исследователей, если испытания и другие этапы пройдут успешно, препарат на основе нового вещества может выйти на российский рынок через семь-десять лет.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что российские ученые работают над разработкой лечения онкологических заболеваний без химиотерапии.

До этого в России завершили доклинические испытания инновационного клеточного препарата для терапии устойчивых форм рака груди с использованием метода TCR-T-терапии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который поможет снизить расходы на лечение пациентов.