В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией

Замглавы дипслужбы ЕС Карбонель: Евросоюз уже воюет с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

«Дело в том, что мы уже ведем войну с Россией», – заявила Карбонель в интервью испанскому изданию El Pais, передает ТАСС.

По ее словам, она предпочитает считать, что Евросоюз не движется к классическому военному конфликту с мобилизацией граждан и отправкой их на фронт.

Чиновница добавила, что для предотвращения военной эскалации, возможно, придется чем-то пожертвовать. Она подчеркнула, что усиление обороны ЕС требует перераспределения ресурсов, увеличения инвестиций в военную сферу и сокращения расходов на другие направления. Защита Европы, по ее словам, будет иметь свою цену.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок.

По словам российского лидера, у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

Он также называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.