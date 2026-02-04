Посол Бердыев объяснил слова Макрона о сближении БРИКС и G20

Tекст: Дмитрий Зубарев

Макрон ранее подчеркнул на Всемирном экономическом форуме, что одной из главных целей предстоящего в июне 2026 года саммита «Группы семи» станет расширение сотрудничества с БРИКС и «Группой двадцати», передает РИА «Новости».

По словам Бердыева, эти шаги Макрона направлены на предотвращение изоляции Франции на фоне растущей роли стран глобального Юга и Востока.

Дипломат отметил, что интерес Франции к сближению с БРИКС вполне объясним: Париж стремится укрепить отношения с этим объединением и сделать саммит более значимым событием, чтобы избежать «блестящей изоляции». По словам Бердыева, Макрон неоднократно пытался попасть на саммиты БРИКС и давно работает над установлением контактов с его членами.

Посол также подчеркнул, что в заявлениях французского лидера прямо говорится об интересе Европы к инвестициям и технологиям из Китая, что отражает заметное изменение баланса сил в мировой экономике. По его оценке, страны БРИКС становятся ключевыми локомотивами развития.

