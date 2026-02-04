Площадь пожара в частных домах Подмосковья выросла до 700 кв. метров

Площадь возгорания возросла до 700 кв. метров, сказал собеседник РИА «Новости».
Он добавил, что оба этих дома – жилые.
Ранее в ТРЦ в Москве произошло возгорание в вентиляционном коробе, проводилась эвакуация.
Федеральная служба безопасности установила личность непосредственного исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщает РИА «Новости». Им оказался гражданин России Любомир Корба, 1960 года рождения. Операция по задержанию прошла в Дубае при содействии партнеров из ОАЭ, после чего Корба был передан российским властям.
По данным ЦОС ФСБ, расследование велось совместно с МВД России, что позволило также выявить пособников преступления. В официальном сообщении ФСБ говорится: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления».
Среди установленных пособников названы двое россиян – Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Алексеев пришел в себя после покушения.
Он лично спланирует операцию возмездия.
Киев испугался последствий покушения на генерала.
Как пишет The War Zone, российские войска столкнулись с проблемами в обеспечении связи на фронте после того, как генеральный директор SpaceX Илон Маск ограничил использование спутниковой связи Starlink на Украине только для зарегистрированных пользователей.
До этого обе стороны активно применяли Starlink для обмена данными и управления боевыми действиями, а российская армия устанавливала незарегистрированные терминалы даже на дроны для обеспечения надежной связи и повышения дальности их использования.
Внезапное отключение SpaceX «серых» терминалов Starlink вызвало срыв коммуникаций у российских военных, что признали и российские, и украинские источники.
Специалисты отмечают, что сейчас у России нет сопоставимой по качеству альтернативы Starlink, а предложения использовать китайские или «Газпром Космические Системы» требуют доработок и времени.
Тем временем, Украина также столкнулась с некоторыми перебоями, так как часть ее военных терминалов еще не прошла регистрацию, но процесс верификации продолжается.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные выразили недовольство в адрес Федорова из-за введения обязательной процедуры верификации терминалов спутниковой связи Starlink.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink. На Украине ввели ограничения на использование сети Starlink.
Напомним, военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.
Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.
«Бывшая жена бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой. Но не в СИЗО, а в ИВС Истры», – заявила Меркачева, передает ТАСС.
По словам Меркачевой, Галицкая находилась в камере одна и оставила предсмертную записку, в которой возложила ответственность за произошедшее на своего бывшего мужа.
В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент произошел именно в ИВС, который находится в ведении МВД, а не Федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее в пресс-бюро ФСИН опровергли слухи о самоубийстве Галицкой в московских и подмосковных следственных изоляторах. Там сообщили, что ни в одном из этих учреждений женщина не содержалась и случаев суицида в изоляторах региона зафиксировано не было.
В пятницу бывшая супруга экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Алия Галицкая была арестована по обвинению в вымогательстве у него 150 млн долларов.
Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.
Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.
В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.
Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.
Медики сообщили о стабильном тяжелом состоянии генерала Алексеева
«Состояние тяжелое, стабильное. Угрозы жизни нет, в сознании», – сообщил источник, передает ТАСС.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что генерал Владимир Алексеев, получивший тяжелые ранения при покушении, находится в сознании и может разговаривать, несмотря на сложное состояние.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.
ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.
Генерал Алексеев находится в сознании и может разговаривать. Несмотря на тяжелые ранения – две пули в брюшную полость и одна в ногу – угрозы жизни на данный момент нет. Сообщения о ранении в грудную клетку не подтвердились, сообщает Коц в своем Telegram-канале.
Коц отмечает, что на момент нападения генерал проявил решительность: в узком лифтовом холле он быстро сблизился с нападавшим и не дал тому поднять пистолет до головы. Благодаря этому, а также быстрой реакции супруги, которая наложила жгут и остановила кровь подручными средствами, удалось избежать более тяжелых последствий.
Супруга генерала благодарит всех за поддержку и объясняет отсутствие связи объективными причинами – привычные средства коммуникации сейчас для нее недоступны, как и прежний уклад жизни. Возможность отвечать на сообщения появится не скоро, добавляет она.
Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное.
Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.
На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».
В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.
Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.
Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.
Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.
«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, – это один из факторов роста антисемитизма в Европе», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Российская сторона удивлена отсутствием реакции Израиля на уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, сказала Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе.
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба приехал в Москву в декабре 2025 года по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости». По данным следствия, 6 февраля 2026 года Корба произвел не менее трех выстрелов в Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в московскую больницу.
СК РФ установил, что Корба покинул территорию России уже через несколько часов после совершенного преступления и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Корба является уроженцем Тернопольской области Украинской ССР и гражданином России 1960 года рождения.
На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования.
Пособник исполнителя Виктор Васин был задержан на территории Московского региона во взаимодействии с ФСБ и МВД. Ему предъявлено обвинение по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия, с ним проводятся следственные действия.
Ранее ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева.
В материалах дела указывается, что до смены фамилии 54-летняя Зинаида проживала в Луганской области и носила фамилию Антонюк. Паспорт гражданки России она получила в 2020 году, после чего официально стала Серебрицкой, а ее дочь сохранила прежнюю фамилию, передает ТАСС.
Как пишет Telegram-канал Shot, в декабре 2025 года она заселилась в тот же дом на Волоколамском шоссе, где проживает генерал Алексеев.
Все это время женщина, вероятно, следила за офицером и передавала сведения наёмному убийце Павлу Корбе. В начале февраля Зинаида интересовалась у соседей в общедомовом чате кодом от домофона, что, по мнению источника, было нужно для передачи информации Корбе и организации доступа на территорию жилого комплекса.
После совершения покушения Зинаида оперативно уехала на Украину, скрывшись от следствия.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела о покушении на генерала Владимира Алексеева, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.
Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины
«У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.
«В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.
«При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.
«Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.
Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.
Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.
У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.
Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.
В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.
Согласно сведениям суда, в 2023 и 2024 годах банк «Русский Стандарт» и агентство по возврату долгов подали иски к Васину. В отношении него было возбуждено три исполнительных производства в период с ноября 2025 года по январь 2026 года, передает РИА «Новости».
Два из этих производств связаны со взысканием задолженности «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» на сумму более 420 тыс. рублей и свыше 407 тыс. рублей соответственно. Третье исполнительное производство касается взыскания государственной пошлины в размере 4 тыс. рублей, присужденной судом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.
Нацисты во время оккупации Курска убили свыше 300 больных женщин, находившихся в городской тюрьме, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Государственного архива Курской области. Архивные данные свидетельствуют о массовых зверствах, совершённых в период немецкой оккупации города.
Из документов следует, что оккупационные власти полностью ликвидировали систему здравоохранения Курска, что привело к резкому росту смертности, особенно среди детей. «Немцы ликвидировали народное здравоохранение и обрекли население города на смерть от инфекционных заболеваний. По неполным данным, детская смертность увеличилась за время оккупации в десятки раз. Занеся в город сифилис, немцы злодейски умертвляли больных. В городской тюрьме ими было проведено насильственное умертвление свыше 300 больных женщин», – говорится в материалах архива.
В архивных материалах также отмечается, что в первый день оккупации города нацисты расстреляли 25 человек возле здания медицинского университета, 10 человек были убиты у городской бани, еще пятеро жителей стали жертвами рядом с хлебозаводом. Курск был освобожден от немецкой оккупации 8 февраля 1943 года, а в 2007 году ему было присвоено звание «Город воинской славы» за проявленный жителями героизм и мужество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии.
В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке.
ФСБ также раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.
В результате падения Mercedes с эстакады на МКАД погибли два человека
Инцидент произошел на внешней стороне 77-го км МКАД. По предварительной информации, легковой Mercedes упал с эстакады на проезжающие внизу автомобили, сказали в оперативных службах. Жертвами аварии стали два человека, находившиеся в салоне упавшей машины, передает ТАСС.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что в результате происшествия автомобиль Hyundai, на который упал Mercedes, получил повреждения, однако находившиеся в нем люди не пострадали.
В столичной Госавтоинспекции сообщили, что автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и упал с высоты, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на Алтуфьевском шоссе в Москве после ДТП разорвало автомобиль. В декабре в Башкирии автомобиль с людьми упал в реку. В январе в Махачкале прохожие вытащили женщину с ребенком из машины, которая упала в канал имени Октябрьской революции.
Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на страну, передает РИА «Новости», об этом заявил Лавров в интервью телеканалу НТВ.
По словам Лаврова, если Европа решится реализовать свои угрозы и начнет нападение на Российскую Федерацию, то реакция России будет жесткой и не ограничится форматом специальной военной операции. Министр подчеркнул: «Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет».
Лавров также напомнил, что подобная позиция уже была обозначена президентом России. Глава МИД отметил, что Москва воспринимает заявления европейских стран о возможной войне крайне серьезно и готова к любому развитию событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.
В прошлом году Гончар заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.