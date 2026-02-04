В России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть

Tекст: Дарья Григоренко

В презентации агентства отмечается: «Динамика импорта автомобилей ... январь 2026 ... новые автомобили: 23,9 тысячи штук; -25% к аналогичному периоду прошлого года», передает РИА «Новости».

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов пояснил, что основные поставки приходятся на автомобили Geely и Mazda CX-5, причем Mazda завозят преимущественно по льготному утильсбору. «Пока под рынок автомобили особенно не начали везти, несмотря на то, что стоки распродали, при этом объем импорта пока невысок... Это Geely и Mazda CX-5, при этом Mazda, как я уже сказал, это машина, которая проходит по льготному утильсбору, и их достаточно активно везут», – заявил он на онлайн пресс-конференции.

Лидером среди стран-импортеров новых легковых автомобилей в январе стал Китай, на который пришлось 78% всего ввоза. Далее следуют Киргизия (13,1%) и Белоруссия (2,5%), а также Южная Корея (1,6%) и Япония (1,4%).

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января 2026 года составила 3,5 млн рублей, снизившись на 2,1% по сравнению с декабрем 2025 года. «Средневзвешенные цены, которые зависят от количества продаж по тем или иным ценам, и мы видим, что январь к декабрю на рынке новых автомобилей цены чуть ниже – на 2%», – добавил Удалов. Цена автомобиля с пробегом в среднем составила 1,34 млн рублей.

В январе 2026 года в России было продано 80,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Продажи легковых машин с пробегом, по предварительной оценке «Автостата», составили 390 тыс. штук, что на 7% ниже показателя января 2025 года. Удалов отметил, что такие результаты можно назвать «неплохой историей», учитывая динамику рынка. В январе 2025 года вторичный рынок демонстрировал рост на 26% до 410 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что на российском авторынке к 2026 году ожидается уменьшение доли новых автомобилей из Китая и рост отечественного производства, особенно марки Lada.