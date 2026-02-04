  • Новость часаПолиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
    4 февраля 2026, 13:03 • Новости дня

    Путин: У профильных ведомств нет вопросов после введения безвиза с Китаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что после введения безвизового режима между Россией и Китаем существенных вопросов у профильных ведомств не возникает.

    «Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали. Насколько я знаю, с началом ее реализации каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает», – заявил российский лидер в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за инициативу по отмене виз, подчеркнув, что российская сторона поддержала ее с готовностью.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поток поездок между Россией и Китаем значительно увеличился после введения безвизового режима.

    6 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина положительно оценивают 80% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 77%, 80% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.

    Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.

    В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.

    Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    8 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле о теракте против генерала Алексеева
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле о теракте против генерала Алексеева
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за содействие в задержании подозреваемого в организации теракта против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что разговор между лидерами двух стран состоялся вечером накануне, передает ТАСС.

    «Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева», – отметил представитель Кремля.

    Помимо этого, Путин и Аль Нахайян обсудили и другие вопросы, оставшиеся после недавних переговоров в Москве, когда президент ОАЭ посетил российскую столицу.

    В субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Владимиру Заманскому в честь его 100-летия, подчеркнув его заслуги в искусстве.

    Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Владимиру Заманскому по случаю его 100-летия.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил: «Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист».

    Президент добавил, что работы Заманского сегодня служат примером высокого мастерства и преданного служения выбранному делу. В завершение поздравления Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и бодрости духа.

    Владимир Заманский родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. С 1958 по 1966 год он был актером Московского театра «Современник», где исполнил значимые роли в спектаклях по произведениям Володина, Шварца, Симонова, Хемингуэя и Зорина. В кино Заманский дебютировал в 1959 году, сыграв директора детдома в фильме «Колыбельная». В 1960 году он снялся в выпускной работе Андрея Тарковского «Каток и скрипка», а затем озвучил Криса Кельвина в фильме «Солярис». Особую известность актеру принесла роль Александра Лазарева в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пожелал Никите Михалкову, чтобы у России всегда все складывалось успешно и благополучно.

    6 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР назначила штраф одной из крупнейших соцсетей за трансляции порнографического содержания и нарушения кибербезопасности.

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине оштрафовала компанию Beijing Kuaishou Technology на 17,2 млн долларов, передает CCTV.

    Поводом для санкций стали неоднократные трансляции порнографического характера на платформе Kuaishou, одной из самых популярных соцсетей Китая с более чем 400 млн активных пользователей ежедневно.

    По информации CCTV, расследование в отношении компании началось после выявления случаев размещения и распространения незаконного контента.

    Проверка показала, что платформа не выполнила требования кибербезопасности, не устранила вовремя выявленные риски и не удалила запрещенные материалы.

    Власти Китая пообещали продолжить ужесточать меры контроля в интернете, проводить расследования подобных нарушений и обеспечивать кибербезопасность в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и китайские представители достигли значительного прогресса на переговорах по TikTok, а крайний срок для принятия решения назначен на 17 сентября.

    Генеральная прокуратура Флориды возбудила судебное разбирательство против Roblox из-за сообщений о совращении и шантаже детей на платформе.

    Швейцарская компания Swatch удалила рекламную кампанию после критики в Китае, где ее сочли оскорбительной для азиатских народов.

    6 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Гладков доложил Путину о последствиях украинского обстрела Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела региона.

    «Ночью докладывал министру энергетики Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Докладывал несколько раз... Несколько раз докладывал министру строительства (Иреку) Файзуллину. Несколько раз докладывал Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому вся необходимая помощь нам оказывается», – сказал Гладков во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».

    Также о ситуации был проинформирован вице-премьер Александр Новак. Гладков пояснил, что находился на связи с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым, который оперативно обеспечил доставку дополнительного оборудования для восстановления электросетей, передает РИА «Новости».

    Губернатор отметил, что ограничивает публичные комментарии, поскольку украинская сторона внимательно следит за открытой информацией. По его словам, федеральные каналы используют новости региона, однако приоритетом для властей остается оперативное восстановление инфраструктуры на фоне морозов и угрозы новых атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после обстрела ВСУ.

    6 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не планируется (разговор)», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных переговорах с американским лидером, передает ТАСС.

    В конце декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1 час 15 минут. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп

    6 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    Эксперты: Год единства народов России выше простых фестивалей плова

    Общее вместо разного. Эксперты раскрыли смысл Года единства народов Росси

    Эксперты: Год единства народов России выше простых фестивалей плова
    @ Владимир Гердо/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки посеять межнациональный раздор в России обречены – единство народов страны основано на прочном общем историческом фундаменте, русском языке и культуре. Об этом заявили в беседе с газетой ВЗГЛЯД политологи и общественники. Накануне Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    Год единства народов России становится временем, когда вся страна обращает внимание на то, что объединяет наше общество, указывает политолог Петр Колчин. «Тут нет места прозападному «культурному многообразию» или изрядно надоевшим всем фестивалям плова. Это год российской нации – единения всех этносов вокруг государствообразующего русского народа и национального лидера», – полагает эксперт.

    Именно русский язык обеспечил многим коренным народам, населяющих огромный евразийский простор, мост в большой мир, подчеркивает социолог Илья Ухов. «Через русский язык, через русскую культуру они познают многообразие планеты, науки и техники. Эти феномены позволяют спаять, «стянуть» воедино людей разных национальностей и вероисповеданий», – поясняет эксперт. – «Россия насчитывает сотни коренных этносов – от очень маленьких и до такого огромного как государствообразующий русский народ. Год единства народов России позволяет нам осмыслить наше единое культурное и ценностное пространство, найти новые точки сопряжения всех «кирпичиков», составляющих многонациональный народ России».

    При освещении темы единства акцент последовательно смещается с демонстрации различий к осмыслению общего исторического пути, героического опыта, культурного наследия и совместного взгляда в будуще, отмечает политолог Виктория Карпова, эксперт ЭИСИ. «Президентом задана четкая ценностная оптика. В фокусе внимания то, что объединяет народы России: ценности, русский язык и русская культура как основа единого цивилизационного пространства», – перечислила собеседница.

    Инициатива с объявлением Года единства народов России является крайне логичной и своевременной, считает якутский общественник Алексей Басылаев. «Вражеская пропаганда постоянно пытается внести раскол. Например, нам, якутам, внушают через всевозможные сети: «Русские вас не уважают, русские вас притесняют и так далее». А русским, наоборот, внушают, что национальные республики хотят отделиться: тюркские республики якобы хотят уйти к Турции, мусульмане – к арабам и тому подобное. То есть сеют недоверие к нерусским народам среди простых русских людей», – говорит общественник.

    Однако, вопреки всем информационным атакам пример сплоченности людей разных национальностей на фронтах спецоперации убедительно доказал единство граждан России. «Наши ребята: якуты, буряты, чеченцы и многие другие, вместе сражаются на полях СВО. Это наглядное доказательство того, что все этносы России любят Родину одинаково сильно. Наши мужчины готовы погибнуть ради страны. И идут на этот шаг они осознанно, жертвуя жизнью ради общего будущего», – заключил Басылаев.

    В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония открытия Года единства народов. Путин в своей речи особо отметил объединяющую роль русского народа: как много веков назад восточнославянские племена стали единым народом, связанным общей территорией, интересами и ценностями, так в последствии уже русские объединяли на этой ценностной базе другие этносы страны.

    В разные исторические эпохи в периоды внешних угроз всех, кто проживает в России, объединяло стремление сохранить «нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции», указал президент. «Такое единство является самым мощным и самым сильным. – сказал глава государства – «То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: "Брат!" И это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство».

    Отметим, что государство ведет активную политику по укреплению единства и согласия в стране. Ключевым шагом стало утверждение президентом стратегии государственной национальной политики до 2036 года, которая направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание внутренней стабильности и единства. Кроме того, Путин поддерживает активную работу Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Дан ряд поручений по развитию и поддержке русского языка и языков народов России как элементов межнационального согласия.

    6 февраля 2026, 18:17 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Пакистану после теракта у мечети

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана после теракта у мечети в Исламабаде, в результате которого погибли по меньшей мере 31 человек.

    «Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма», – скаазано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова к дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном в борьбе с терроризмом.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети Исламабада пострадали девять человек. Позже стало известно, что теракт унес жизни 31 человека.

    6 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров: Россия уведомила ОБСЕ об инициативе Путина по Большому евразийскому партнерству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия подробно проинформировала руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об инициативе президента Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров сообщил об этом после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

    «Мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России по формированию Большого евразийского партнерства. Партнерства, которое стало бы материальной основой евразийской архитектуры безопасности», – подчеркнул министр.

    Глава российского МИД также отметил, что страны Запада после начала спецоперации на Украине поставили целью использовать ОБСЕ в интересах ведения гибридной войны против России. По мнению Лаврова, кризис в ОБСЕ вызван действиями стран НАТО и Евросоюза, которые еще до событий на Украине пытались поставить организацию на службу своим интересам.

    Накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву.

    Ранее ОБСЕ заявила о готовности к прекращению огня на Украине.

    6 февраля 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин встретился с председателем совета директоров «Мантеры» Ткачевым

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым, на которой обсуждались достижения и перспективы группы «Мантера» в туризме.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым, сообщается на сайте Кремля.

    «Александр Николаевич, вы хотели рассказать оо некоторых проектах, главным образом связанных с туристическим направлением», – обратился Путин к Ткачеву.

    Ткачев представил Путину основные достижения «Мантеры» в сфере туризма. Особое внимание было уделено строительству новых дорог, которые должны повысить транспортную доступность южных курортов страны.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, напомнил, что Ткачев ранее занимал пост главы Краснодарского края и министра сельского хозяйства. Последняя встреча Путина с Ткачевым состоялась в мае 2025 года: тогда президент провел совещание с представителями «Деловой России».

    Группа «Мантера» была основана в начале 2021 года. Компания занимается развитием курорта и игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи, горного комплекса «Архыз», тематического парка, отелей в Имеретинской долине и винодельни в Геленджике.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с бизнесменом и председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым.

    6 февраля 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с паводками и пожарами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Темами обсуждения стали дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году, а также обеспечение информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций, передает ТАСС.

    «У нас пара вопросов сегодня. Это о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и о мерах по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций», – подчеркнул Путин в начале встречи.

    В январе Путин провел два за неделю оперативных совещания с постоянными членами СБ.

    6 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Национальное многообразие назвали источником силы России

    Эксперты назвали братство живущих в России народов конкурентным преимуществом страны

    Национальное многообразие назвали источником силы России
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский патриотизм строится не на противопоставлении, а на единстве. Любовь к родным местам у россиян органично сочетается с осознанием себя частью большой страны. Уважительное отношение к культурам и традициям народов России укрепляет чувство общей принадлежности и превращает его в фундамент устойчивости и силы общества, считают участники круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Год единства народов России: долгосрочная политика на базе общих ценностей».

    «Символично, что Год единства народов стартовал в Национальном центре «Россия» с масштабного марафона «Россия – семья семей», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Он также напомнил, что названием для мероприятия послужила цитата Владимира Путина, сказанная им в 2024 году, которая весьма точно подчеркивает историческую общность и единую судьбу этносов, населяющих РФ.

    «Президент правильно отметил, что русский народ остается народом молодым, пассионарным, чей взор устремлен в будущее. А формировалась наша страна на основе бесконечного уважения разных национальностей друг к другу. И эта сплоченность, о которой говорил Путин, всегда была нашей отличительной чертой и источником силы», – добавил Данилин.

    При этом, как отмечает общественный деятель Анвар Гаджиев, патриотизм россиян заключается в любви к собственной малой Родине, которая гармоничным образом переплетается с теплым чувством по отношению и ко всей стране. И, несмотря на разницу культур жителей РФ, все они интересуются традициями друг друга.

    Именно такое единение позволяет поддерживать в обществе крайне высокий уровень патриотизма. По данным Михаила Мамонова, директора департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ, 81% соотечественников гордятся тем, что они являются гражданами России. «При этом сама категория «единства народов РФ» для населения в смысловом плане является крайне содержательной», – поясняет он.

    Так, 35% жителей страны ассоциируют ее со сплоченностью, 11% – с межэтническим согласием и столько же с единением. «Около 74% россиян считают, что многонациональность страны является ее силой и конкурентным преимуществом. На этом же фоне 80% респондентов уверены, что власти создают все условия для сохранения культурного наследия народов РФ», – уточнил Мамонов.

    Действительно, на сегодняшний день в России реализуется долгосрочная национальная политика, понятная каждому ее жителю. «Таким образом стратегия государственной национальной политики, утвержденная до 2036 года, стала логичным продолжением более ранних действий правительства», – объяснил политолог Илья Ухов.

    В этом документе четко определены такие ключевые понятия, как «гражданское единство» и «общероссийская идентичность». В то же время в нем однозначно прописана роль государствообразующего русского народа. Несмотря на амбициозность некоторых заявленных целей, все они выглядят измеримыми и достижимыми.

    «В стратегии введена серия показателей, которые позволяют оценить успешность реализации документа. То есть он стал гораздо более «операционным», нацеленным на результат и на системное купирование межнациональных конфликтов через формирование единого этнокультурного поля, в котором граждане должны ощущать себя составной частью большой общности», – уточнил Ухов.

    Единство народов РФ с особой силой проявляется на полях СВО. «Наши ребята вне зависимости от национальности и вероисповедания жертвуют собой на благо Родины. И все они называют друг друга братьями», – отметил Игорь Юргин, Герой России, директор департамента Минпросвещения, добавив, что в этом и заключается сила государства.

    «Запрос на единство поступает от самого общества. Многие люди оказывают гуманитарную помощь бойцам на передовой. В этом выражается связь между фронтом и тылом, которая способствует нашей консолидации. Мы все – русские воины. Молодое поколение также воспитывается в духе братства народов, знакомится с разными фольклором и традициями», – указал он.

    А цементирующим элементом, который помог всем народам России объединиться, стал русский язык, напомнил Зоригто Манханов, президент Российской федерации стрельбы из лука. «Лингвистический фактор дает нам ключ к знаниям и энергии нашего народа, которая позволяет достигать вершин в космосе, в оружейном деле, в атомной промышленности, в спорте», – заключил Манханов.

    6 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с председателем ОБСЕ не планируется

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, который в настоящее время находится в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Его визави является министр иностранных дел Лавров. Вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено», передает ТАСС.

    Ранее действующий председатель ОБСЕ и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

    Накануне в столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.

