  • Новость часаПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    Мишустин утвердил новый состав комиссии по Шпицбергену
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине
    Электрик посоветовал киевлянам выбросить электрочайники до мая
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде
    4 февраля 2026, 12:39 • Новости дня

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что «российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер».

    «Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер», – сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает 200 млрд долларов, причем этот показатель растет с заметным опережением. По его словам, стороны демонстрируют устойчивый рост экономического взаимодействия даже в условиях изменяющейся мировой конъюнктуры.

    Президент России выразил уверенность, что связи между двумя государствами сохранят прочность и продолжат развиваться в самых разных сферах, несмотря на любые внешние обстоятельства.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед. То, что отличает связи между нашими странами вне зависимости от международной конъюнктуры», – сказал Путин, пишет ТАСС.

    «Уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    6 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина положительно оценивают 80% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 77%, 80% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.

    Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.

    В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.

    Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.

    Комментарии (4)
    5 февраля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым.

    Президент России Владимир Путин объявил о начале Года единства народов России, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия».

    «Год единства народов России объявляю открытым», – заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    Комментарии (5)
    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    Комментарии (18)
    5 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (25)
    5 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время вручения премии в области науки и инноваций, президент России Владимир Путин пошутил о том, что не может выговорить название некоторых научных открытий.

    Профессору МГУ Виктории Ведюшкиной вручался лауреатский значок за исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем, передает ТАСС.

    «Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь», – отметил Путин. «Ничего страшного! Главное – что я выговариваю», – ответила Ведюшкина. Президент, смеясь, прикрепил значок к кофте профессора и добавил: «Это правда».

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Комментарии (14)
    5 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков

    Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.

    Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.

    «Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

    Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.


    Комментарии (7)
    6 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Владимиру Заманскому в честь его 100-летия, подчеркнув его заслуги в искусстве.

    Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Владимиру Заманскому по случаю его 100-летия.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил: «Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист».

    Президент добавил, что работы Заманского сегодня служат примером высокого мастерства и преданного служения выбранному делу. В завершение поздравления Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и бодрости духа.

    Владимир Заманский родился 6 февраля 1926 года в Кременчуге. С 1958 по 1966 год он был актером Московского театра «Современник», где исполнил значимые роли в спектаклях по произведениям Володина, Шварца, Симонова, Хемингуэя и Зорина. В кино Заманский дебютировал в 1959 году, сыграв директора детдома в фильме «Колыбельная». В 1960 году он снялся в выпускной работе Андрея Тарковского «Каток и скрипка», а затем озвучил Криса Кельвина в фильме «Солярис». Особую известность актеру принесла роль Александра Лазарева в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пожелал Никите Михалкову, чтобы у России всегда все складывалось успешно и благополучно.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР назначила штраф одной из крупнейших соцсетей за трансляции порнографического содержания и нарушения кибербезопасности.

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине оштрафовала компанию Beijing Kuaishou Technology на 17,2 млн долларов, передает CCTV.

    Поводом для санкций стали неоднократные трансляции порнографического характера на платформе Kuaishou, одной из самых популярных соцсетей Китая с более чем 400 млн активных пользователей ежедневно.

    По информации CCTV, расследование в отношении компании началось после выявления случаев размещения и распространения незаконного контента.

    Проверка показала, что платформа не выполнила требования кибербезопасности, не устранила вовремя выявленные риски и не удалила запрещенные материалы.

    Власти Китая пообещали продолжить ужесточать меры контроля в интернете, проводить расследования подобных нарушений и обеспечивать кибербезопасность в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и китайские представители достигли значительного прогресса на переговорах по TikTok, а крайний срок для принятия решения назначен на 17 сентября.

    Генеральная прокуратура Флориды возбудила судебное разбирательство против Roblox из-за сообщений о совращении и шантаже детей на платформе.

    Швейцарская компания Swatch удалила рекламную кампанию после критики в Китае, где ее сочли оскорбительной для азиатских народов.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Гладков доложил Путину о последствиях украинского обстрела Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела региона.

    «Ночью докладывал министру энергетики Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Докладывал несколько раз... Несколько раз докладывал министру строительства (Иреку) Файзуллину. Несколько раз докладывал Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому вся необходимая помощь нам оказывается», – сказал Гладков во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».

    Также о ситуации был проинформирован вице-премьер Александр Новак. Гладков пояснил, что находился на связи с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым, который оперативно обеспечил доставку дополнительного оборудования для восстановления электросетей, передает РИА «Новости».

    Губернатор отметил, что ограничивает публичные комментарии, поскольку украинская сторона внимательно следит за открытой информацией. По его словам, федеральные каналы используют новости региона, однако приоритетом для властей остается оперативное восстановление инфраструктуры на фоне морозов и угрозы новых атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после обстрела ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не планируется (разговор)», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных переговорах с американским лидером, передает ТАСС.

    В конце декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1 час 15 минут. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:04 • Новости дня
    Писатель Лукьяненко: Путин своевременно поддержал русский язык

    Писатель-фантаст, член Общественной палаты России Сергей Лукьяненко охарактеризовал поручения президента Владимира Путина по поддержке русского языка как «очень своевременные и важные».

    По его словам, русский язык служит основой культурного кода и обеспечивает общение между представителями всех народов страны.

    «Язык является основой культурного кода народа, государства. И в нашем многонациональном государстве русский язык – это не просто один из языков, это язык, который действительно позволяет общаться представителям всех наших народов, национальностей», – подчеркнул Лукьяненко.

    По его словам, именно через русский язык страна контактирует с другими государствами и мировой цивилизацией. «Русский язык  это наш основной стержень, наша основная опора при общении ко всему, что существует вообще в мировой цивилизации», – сказал Лукьяненко.

    Лукьяненко отметил особую значимость изучения литературы с детских лет. «Можно заучивать сколько угодно правил, можно писать какие-то домашние задания и диктанты, но я уверен, что основная базовая грамотность, естественная для любого человека, она закладывается только с чтением книг. И это та грамотность, которая живет уже где-то в подсознании человека, которая позволяет свободно общаться, позволяет пользоваться языком, не задумываясь о каких-то схемах, правилах», – подчеркнул писатель.

    Он обратил внимание на необходимость изменить отношение к изучению языка, чтобы оно не сводилось к механическому заучиванию правил. Лукьяненко выразил надежду, что поручение будет реализовано, и «мы получим на выходе поколение людей, которые думают по-русски, не просто говорят, а думают по-русски, мыслят по-русски и поддерживают все то, что заложено в русской культуре, обогащая ее одновременной культурой… других народов, которым они принадлежат».

    В рамках президентских поручений в вузах появится новая дисциплина «Русский язык как государственный», что, по задумке, должно повысить эффективность преподавания и унифицировать образовательные стандарты. Кроме того, планируется повысить качество подготовки учителей за счет увеличения учебных часов по русскому языку и литературе. Также будет развиваться цифровой образовательный контент для изучения языка и литературы, появятся открытые лекции.

    Государство намерено стимулировать интерес детей к чтению, в том числе через всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», который пройдет в 2026 году. Запланировано издание переводов классических произведений народов России на русский язык. Реализация всех поручений рассчитана на 2026–2027 годы.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    Эксперты: Год единства народов России выше простых фестивалей плова

    Общее вместо разного. Эксперты раскрыли смысл Года единства народов Росси

    Эксперты: Год единства народов России выше простых фестивалей плова
    @ Владимир Гердо/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки посеять межнациональный раздор в России обречены – единство народов страны основано на прочном общем историческом фундаменте, русском языке и культуре. Об этом заявили в беседе с газетой ВЗГЛЯД политологи и общественники. Накануне Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    Год единства народов России становится временем, когда вся страна обращает внимание на то, что объединяет наше общество, указывает политолог Петр Колчин. «Тут нет места прозападному «культурному многообразию» или изрядно надоевшим всем фестивалям плова. Это год российской нации – единения всех этносов вокруг государствообразующего русского народа и национального лидера», – полагает эксперт.

    Именно русский язык обеспечил многим коренным народам, населяющих огромный евразийский простор, мост в большой мир, подчеркивает социолог Илья Ухов. «Через русский язык, через русскую культуру они познают многообразие планеты, науки и техники. Эти феномены позволяют спаять, «стянуть» воедино людей разных национальностей и вероисповеданий», – поясняет эксперт. – «Россия насчитывает сотни коренных этносов – от очень маленьких и до такого огромного как государствообразующий русский народ. Год единства народов России позволяет нам осмыслить наше единое культурное и ценностное пространство, найти новые точки сопряжения всех «кирпичиков», составляющих многонациональный народ России».

    При освещении темы единства акцент последовательно смещается с демонстрации различий к осмыслению общего исторического пути, героического опыта, культурного наследия и совместного взгляда в будуще, отмечает политолог Виктория Карпова, эксперт ЭИСИ. «Президентом задана четкая ценностная оптика. В фокусе внимания то, что объединяет народы России: ценности, русский язык и русская культура как основа единого цивилизационного пространства», – перечислила собеседница.

    Инициатива с объявлением Года единства народов России является крайне логичной и своевременной, считает якутский общественник Алексей Басылаев. «Вражеская пропаганда постоянно пытается внести раскол. Например, нам, якутам, внушают через всевозможные сети: «Русские вас не уважают, русские вас притесняют и так далее». А русским, наоборот, внушают, что национальные республики хотят отделиться: тюркские республики якобы хотят уйти к Турции, мусульмане – к арабам и тому подобное. То есть сеют недоверие к нерусским народам среди простых русских людей», – говорит общественник.

    Однако, вопреки всем информационным атакам пример сплоченности людей разных национальностей на фронтах спецоперации убедительно доказал единство граждан России. «Наши ребята: якуты, буряты, чеченцы и многие другие, вместе сражаются на полях СВО. Это наглядное доказательство того, что все этносы России любят Родину одинаково сильно. Наши мужчины готовы погибнуть ради страны. И идут на этот шаг они осознанно, жертвуя жизнью ради общего будущего», – заключил Басылаев.

    В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония открытия Года единства народов. Путин в своей речи особо отметил объединяющую роль русского народа: как много веков назад восточнославянские племена стали единым народом, связанным общей территорией, интересами и ценностями, так в последствии уже русские объединяли на этой ценностной базе другие этносы страны.

    В разные исторические эпохи в периоды внешних угроз всех, кто проживает в России, объединяло стремление сохранить «нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции», указал президент. «Такое единство является самым мощным и самым сильным. – сказал глава государства – «То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: "Брат!" И это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство».

    Отметим, что государство ведет активную политику по укреплению единства и согласия в стране. Ключевым шагом стало утверждение президентом стратегии государственной национальной политики до 2036 года, которая направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание внутренней стабильности и единства. Кроме того, Путин поддерживает активную работу Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Дан ряд поручений по развитию и поддержке русского языка и языков народов России как элементов межнационального согласия.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном

    Tекст: Дарья Григоренко

    На этой неделе телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном не запланирован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос о возможном контакте между двумя лидерами Песков ответил кратко: «Нет», передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Кремль не станет ни опровергать, ни подтверждать сообщения о визите дипломатического советника президента Франции Макрона Эммануэля Бонна в Москву.

    В четверг французский источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику. Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин принял участие в в церемонии открытия Года единства народов России
    Путин принял участие в в церемонии открытия Года единства народов России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России – на церемонии собрались люди более чем из 160 народов и 89 регионов. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.

    Путин принял участие в церемонии открытия Года единства народов России, сообщает ТАСС. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», где также проходит просветительский марафон «Россия – семья семей», организованный Российским обществом «Знание».

    В ходе марафона основное внимание уделяется общности истории, культуры и ценностей народов страны, единству и преемственности традиций. Особое место занимает обсуждение современных примеров сплочения народов в служении Отечеству.

    На площадке собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 народов России, а также школьники, студенты и иностранные гости. Благодаря телемосту к церемонии смогли присоединиться участники из 89 регионов страны.

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Комментарии (0)
    Главное
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел
    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам
    В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    Украинский стример, прославившийся «минутой молчания», сбежал в Канаду
    В России рекордно упала доля идущих в 10-й класс школьников