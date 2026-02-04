  • Новость часаФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел
    ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и РСЗО Himars
    Назван ключевой непубличный советник Белого дома по Украине
    Перед открытием Олимпиады в Италии произошли диверсии на ж/д
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    4 февраля 2026, 15:10 • Новости дня

    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца

    Политолог Рар: Берлин решил зарабатывать на вооружении в странах Ближнего Востока

    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца
    @ ddp/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия ищет поддержку у стран Персидского залива, поскольку Европа теперь не рассматривает США как надежного партнера и защитника. В этом контексте Берлин планирует использовать спрос на оружие в ближневосточном регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    «Во внешней политике ФРГ изменились параметры: страна встала на путь милитаризации, создавая собственный ВПК. Берлин решил зарабатывать на вооружении, а в странах Ближнего Востока есть большой спрос на оружие. Здесь Мерц решил вступить в жесткую конкурентную борьбу с США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Кроме того, изменения произошли в отношении Берлина к Вашингтону, продолжил он. «США больше не рассматриваются как надежный партнер или защитник Европы. На этом фоне в Германии серьезно озаботились диверсификацией поставок энергоносителей, поскольку Белый дом может использовать их как оружие против европейских стран», – пояснил собеседник.

    «Даже либеральные СМИ пишут, что ФРГ нужно избежать слишком большой зависимости от Штатов. Отдельные политики начали поговаривать о возобновлении закупок газа у России после окончания конфликта. Но Брюссель – в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас – пока придерживается радикальной позиции: разорвать к 2027 году все торговые отношения с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и делегация глав крупных немецких компаний отправляются в среду в Эр-Рияд, где встретятся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В четверг они посетят Катар и ОАЭ. Цель поездки – диверсификация источников энергии и снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет Bloomberg.

    «Высокая зависимость от США является проблемой ввиду авторитарного развития американских властей и риска геополитического шантажа», – заявила Сюзанна Нис, эксперт по энергетике «Гельмгольц-Центра». «Германия должна рассмотреть такие альтернативы, как увеличение поставок трубопроводного газа из Норвегии, и СПГ из Канады или Австралии», – добавила она.

    Мерц будет стремиться привлечь больше иностранных инвестиций и углубить торговые связи с государствами Персидского залива в рамках стратегии формирования новых альянсов со «средними державами». В этом контексте Берлин рассматривает оборонную сферу, как одну из самых перспективных, особенно после ослабления ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

    «Для наших партнеров в Ближневосточном регионе сотрудничество в оборонной промышленности, безусловно, также станет важной темой», – приводит Politico слова высокопоставленного немецкого чиновника, знакомого с планами поездки.

    Стоит отметить, что в 2018 году Германия приостанавливала продажу оружия Саудовской Аравии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Аналогичное решение объявлялось и в отношении ОАЭ – из-за претензий к соблюдению прав человека. Причиной также указывалось участия этих стран в конфликте в Йемене. Впрочем, спустя несколько лет поставки начали возобновляться, пишет Spiegel.

    7 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине

    BZ: Признания брата Кличко о коррупционной политике Киева вызвали беспокойство в Германии

    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам о ситуации на Украине
    @ XAMAX/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии вызвали беспокойство признания брата мэра Киева Владимира Кличко российским пранкерам о подмене брата, Виталия, на встречах и системной коррупции на Украине, сообщает Berliner Zeitung.

    Издание Berliner Zeitung пишет, что телефонный розыгрыш российских пранкеров, в ходе которого был обманут брат мэра Киева, бывший боксер Владимир Кличко, вызвал бурную реакцию в Германии, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора Кличко-младший признался, что коррумпированные структуры в стране серьезно мешают получению международной поддержки.

    «Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время», – отмечается в материале.

    Особое беспокойство вызвали не только откровенные заявления о коррупции, но и признание Владимира Кличко о том, что он иногда подменяет своего брата Виталия на встречах с другими мэрами и чиновниками. Авторы статьи подчеркивают, что подобные признания проливают свет на закулисную кухню политики на Украине.

    В публикации Berliner Zeitung подчеркивается, что коррупция десятилетиями остается одной из основных проблем украинского общества. Несмотря на регулярные обещания реформ и поддержку со стороны Запада, коррупционные схемы продолжают существовать как в административных органах, так и в вооружённых силах страны.

    Ранее Владимир Кличко в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что коррупция на Украине мешает получать поддержку из-за рубежа.

    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    5 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне

    Лавров: Мерц готовит Германию к войне

    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне.

    «Когда Фридрих Мерц занял пост канцлера, он сделал яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли. Сначала он сказал, что снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Затем он заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь – подчеркиваю это слово – стала главной военной силой в Европе», – сказал он в интервью RT.

    По словам Лаврова, такие высказывания канцлера и его действия свидетельствуют о том, что Германия действительно движется в сторону увеличения военного потенциала. Глава МИД отметил, что Мерц неоднократно повторял эту позицию.

    Ранее Москва указала на стремление Германии создать сильную армию.

    Издание Politico писало, что Германия запланировала рекордные военные траты в 2026 году.

    6 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из ПХГ
    Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из ПХГ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) уже 90% закачанного к зиме газа, в том числе в ПХГ в Германии осталось менее 30% запасов, обратил внимание Газпром.

    Европа к началу февраля уже выбрала из подземных газовых хранилищ 90% запасов, закачанных к зиме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Газпрома.

    В компании подчеркнули, что по информации Gas Infrastructure Europe на 4 февраля объемы изъятого газа достигли максимальных значений текущего сезона.

    Особое внимание Газпром обратил на ситуацию в Германии. По словам представителей компании, к 3 февраля уровень наполнения немецких ПХГ опустился ниже 30%, а из хранилищ отобрано практически 99% всего газа, закачанного в них перед зимним отопительным сезоном.

    Кроме того, разница по запасам газа в европейских ПХГ по сравнению с предыдущим годом достигла 13,3 млрд куб. м, что стало рекордным показателем на текущий момент зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром заявил о рекордном отборе газа из подземных хранилищ Европы.

    Запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже 80%.

    В Европе отмечен рекордный за пять лет отбор газа из ПХГ.

    6 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал наблюдать за наращиванием вооружений Египта и усилением египетской арммии, сообщает Israel Hayom.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости тщательно контролировать рост военного потенциала Египта, передает Israel Hayom.

    По словам Нетаньяху, израильские власти должны следить за изменением военного баланса на южной границе: «Египетская армия набирает силу, и это необходимо контролировать. У нас есть отношения с Египтом, но мы должны предотвратить чрезмерное наращивание военной мощи», – подчеркнул премьер-министр.

    Заявление прозвучало во время закрытого заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Нетаньяху отметил, что несмотря на действующее сотрудничество с Египтом, Израиль обеспокоен ростом его военного потенциала.

    По данным издания, сделка по газу между Израилем и Египтом заключалась при поддержке США, однако некоторые разногласия между странами задерживали ее подписание.

    Одновременно с этим в рамках расследования дела QatarGate появились подозрения, что сообщения, направленные на дискредитацию Египта и исходившие из Катара, распространялись также советниками премьер-министра, проходящими по делу в качестве подозреваемых.

    Ранее премьер-министр Израиля объявил об одобрении рекордной газовой сделки с Египтом на сумму 35 млрд долларов с существенными доходами для бюджета страны.

    Египет увеличил военную миссию в Сомали после признания Сомалиленда Израилем.

    5 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
    Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское внешнеполитическое ведомство передало германской стороне ноту о высылке сотрудника посольства Германии в Москве в ответ на аналогичные действия Берлина, сообщили в МИД России.

    Руководитель дипломатической миссии Германии была вызвана в Министерство иностранных дел России. Германской стороне был заявлен решительный протест в связи с решением немецкого правительства от 22 января 2026 года объявить сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата, сообщается на сайте МИД России.

    В сообщении МИД отмечается, что выдвинутые против сотрудника посольства обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и сфабрикованы в духе «шпиономании». Российская сторона их категорически отвергла и расценила действия германского правительства как провокацию, направленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ.

    В ответ на высылку сотрудника российского посольства в Берлине, Москва объявила персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства Германии в России. Главе представительства ФРГ была вручена соответствующая нота. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новую эскалацию в отношениях несет правительство Германии.

    МИД Германии заявил о высылке сотрудника посольства России в Берлине из-за подозрений в шпионаже.

    Глава российской дипмиссии в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ после задержания гражданки Германии и Украины, подозреваемой в шпионаже в пользу России.

    Россия пообещала ответить Берлину на меры против дипломатов.

    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    5 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Bild: Автомобиль кортежа Мерца попал в аварию по пути в аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из микроавтобусов, перевозивших делегацию канцлера Германии Фридриха Мерца к аэропорту Эр-Рияда, попал в аварию за 2,7 километра до терминала, однако никто не пострадал, сообщил таблоид Bild.

    Один из автомобилей кортежа, сопровождавшего канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорт Эр-Рияда, попал в аварию на пути в аэропорт, передает «РИА Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

    Микроавтобус делегации оказался на разделительной полосе за 2,7 км до аэропорта из-за разрыва шин, столкновения с другими машинами удалось избежать. Никто из пассажиров не пострадал.

    Посольство Германии сразу проинформировали о случившемся. Мерцу, его советникам и членам делегации пришлось полчаса ждать в правительственном самолете, пока остальных доставляли другим транспортом.

    Согласно источнику, задержка в расписании канцлера составила менее 15 минут благодаря оперативным действиям экипажа самолета и местным службам. В итоге Мерц прибыл в Доху, где встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, а также принял участие в деловом обмене и обеде с эмиром Катара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива с целью заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США. Мерц также отправился с делегацией для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от американских поставок газа.

    7 февраля 2026, 12:44 • Новости дня
    Глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе

    Аракчи заявил о возможной атаке Ирана на базы США в Персидском заливе

    Глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США Тегеран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива.

    В случае нападения США на Иран, Тегеран нанесёт ответный удар по американским базам в регионе Персидского залива, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

    Министр подчеркнул: «У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе». Он добавил, что удары не будут направлены по соседним странам, а только по объектам, где размещены американские военные.

    Аракчи подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, назвав этот вопрос исключительно оборонительным. Он также отметил, что степень обогащения урана зависит от национальных нужд, при этом обогащённый уран не будет вывозиться за пределы страны.

    Министр рассказал, что делегации Ирана и США во время переговоров в Омане могли обменяться рукопожатием, несмотря на то что встреча была непрямой. По его словам, урегулировать проблему иранской ядерной программы возможно только дипломатическим путём.

    Переговоры между представителями США и Ирана прошли в Маскате впервые после длительного перерыва, вызванного обострением ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. За это время стороны уже провели пять консультационных раундов. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать решению вопроса обогащённого урана, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения.

    Аббас Аракчи сообщил, что дата второго раунда переговоров ещё не определена, однако иранская и американская стороны рассчитывают провести его в ближайшее время. «Сейчас нет конкретной даты проведения второго раунда переговоров, однако мы с Вашингтоном считаем, что он должен вскоре состояться», – сказал глава иранского МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Аракчи прибыл в Оман для переговоров по ядерной программе.

    Позже стало известно, что власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция против Ирана. А Кремль выразил надежду на результативность переговоров по Ирану.

    5 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Foreign Affairs: Россия наращивает влияние на Ближнем Востоке и в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжает удерживать значительный авторитет на Ближнем Востоке и усиливает свои позиции в Западной Африке, даже несмотря на санкции и давление со стороны Запада, пишет Foreign Affairs.

    В материале  Foreign Affairs подчеркивается, что западным странам пока не удалось добиться от России сокращения международной активности, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности.

    МИД рассказал о росте партнерства России со странами Африки.

    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    6 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    В ФРГ сообщили о жесткой критике Мерца немецким бизнесом

    Телеканал ZDF сообщил о жесткой критике Мерца немецким бизнесом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии направило письмо с резкой критикой экономической политики канцлера Фридриха Мерца и его команды.

    Представители малого и среднего бизнеса в Германии выразили недовольство действиями правительства канцлера Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». В письме, направленном главой Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии Кристофом Альхаусом, отмечается, что после ухода в отставку прежнего канцлера Олафа Шольца бизнес испытывал надежду на улучшения.

    Однако спустя девять месяцев после избрания Мерца, согласно письму, «эйфория сменилась ужасом от развития экономики Германии». В публикации подчеркивается, что ассоциация требует не только пересмотра экономической политики, но и отставки уполномоченной правительства ФРГ по делам малого и среднего бизнеса Гитты Коннеманн.

    В октябре 2025 года Гитта Коннеманн предложила отказаться от празднования Дня Реформации, указав, что этот праздник утратил свое религиозное значение и стал обременительным для экономики страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая компания Bosch подтвердила планы по сокращению 20 тыс. рабочих мест из-за почти двукратного падения прибыли за прошлый год.

    Государственный долг Германии вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года и достиг максимального значения в третьем квартале 2025 года на фоне санкционной политики ЕС против России.

    6 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море

    Авианосец «Авраам Линкольн» и группа ВМС США совершили переход в Аравийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Американская ударная авианосная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» пересекла Аравийское море в сопровождении кораблей снабжения и катеров, сообщило в пятницу центральное командование вооруженных сил США.

    Ударная авианосная группа ВМС США во главе с кораблем «Авраам Линкольн» совершила переход в Аравийском море, передает РИА «Новости». В состав группы также входили два судна снабжения и два катера береговой охраны США.

    Во время перехода над кораблями пролетели военные самолеты, что подчеркивает координацию действий ВМС США и ВВС.

    Ранее раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье завершился в столице Омана.

    Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    Власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция против Ирана.

    7 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    Россия установила рекорд по поставкам СПГ в Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в январе достигли исторического максимума на фоне введения полного запрета российского газа в ЕС с 2027 года, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Россия в январе поставила рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel. Объем импорта российского СПГ достиг 2,276 млрд куб. м, что немного превысило показатель декабря 2025 года и заметно больше объема за январь прошлого года, когда в ЕС было поставлено 2,05 млрд куб. м.

    Рекордные поставки зафиксированы на фоне решения Евросоюза полностью отказаться от российского газа с 2027 года. Эксперты связывают рост импорта с необходимостью заполнить запасы в условиях переходного периода и перемен на энергетическом рынке Европы.

    Также отмечается, что импорт СПГ в ЕС с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в январе увеличился на 18% по сравнению с декабрем и составил 8 млрд куб. м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против китайских компаний, участвующих в поставках оборудования для российских СПГ-проектов.

    Европа приняла новые ограничения, однако полностью отказаться от российского сжиженного газа не смогла.

    Новые европейские санкции могут привести к росту спроса на российский СПГ на других рынках.

    6 февраля 2026, 18:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщила о новых ударах по объектам ХАМАС в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Израиля объявили о нанесении ударов по инфраструктуре ХАМАС в ответ на недавние нарушения перемирия со стороны радикалов.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ отмечается, что операция стала ответом на открытие огня по израильским войскам в районе «Желтой линии» на севере сектора Газа со стороны радикальных группировок.

    «В течение последних суток в ответ на вчерашнее нарушение соглашения о прекращении огня, в ходе которого террористы открыли огонь по войскам ЦАХАЛ, действующим на севере сектора Газа, ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении армии.

    По данным военных, среди пораженных целей оказались сооружения, используемые для производства оружия, а также склад вооружений. Представители израильской армии подчеркнули, что все удары были нанесены в соответствии с международным правом и только после проверки отсутствия гражданских лиц поблизости от атакуемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа. ХАМАС принял решение сложить полномочия в Газе и передать управление новому технократическому комитету. США приблизились к объявлению состава палестинского комитета для управления повседневной жизнью в секторе.

