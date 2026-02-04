Администрация TikTok опровергла «вмешательство» России в выборы Румынии

TikTok заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы в Румынии

Tекст: Вера Басилая

Администрация TikTok не нашла доказательств российского вмешательства в выборы в Румынии 2024 года, передает ТАСС.

Соцсеть представила отчет юридическому комитету Палаты представителей Конгресса США, в котором указывается, что ни одна из скоординированных сетей, включая 25 тыс. аккаунтов, не была связана с кампанией оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску, как заявляли румынские власти.

По данным отчета, Еврокомиссия использовала неоднократные заявления о вмешательстве для расследования практики модерации контента, однако соцсеть не обнаружила подтверждений подобных действий.

В докладе также подчеркивается, что в период выборов в Румынии в 2024 году применялись «наиболее агрессивные цензурные меры» со стороны администрации TikTok. При этом авторы документа отмечают, что кампания обвинений против России могла финансироваться внутри самой Румынии, в частности, Национал-либеральной партией, чтобы продвинуть выгодного кандидата.

В мае 2025 года на повторных выборах победу одержал бывший мэр Бухареста Никушор Дан. Его оппонент Джордже Симион оспорил результаты в Конституционном суде, заявив о фальсификациях и организованном подвозе избирателей со стороны властей Молдавии, однако суд отклонил его жалобу.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не располагает доказательствами вмешательства в отмененные президентские выборы.

Румынские спецслужбы подтвердили отсутствие улик вмешательства России в прошедшие президентские выборы.