Tекст: Дмитрий Зубарев

Польская армия сталкивается с серьезными техническими трудностями при эксплуатации танков К2 «Черная пантера», поставленных из Южной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на портал wPolityce.pl и эксперта Ярослава Вольского.

По его словам, «двигатели [танка К2] рассыпаются как новогодние елки». Вольский отмечает, что начало эксплуатации в Польше оказалось сложным из-за проблем с топливом и смазочными материалами.

Эксперт подчеркивает, что количество неисправностей вызывает серьезные опасения, особенно перегрев двигателей и их полный выход из строя. Одной из главных причин проблем Вольский называет недостаток опыта польских военных в обслуживании новых танков, а также отсутствие учебной техники, что приводит к неправильной эксплуатации и повреждениям моторов.

Вольский добавляет, что танки Leopard 2A5/PL, закупленные в ФРГ, отличаются большей надежностью и простотой использования для польских военных.

Напомним, что в июле 2022 года Польша и Южная Корея подписали соглашение на поставку около 1000 танков К2. В августе того же года был заключен контракт на сумму более 3 млрд долларов на первые 180 единиц, а к ноябрю 2025 года эта партия была полностью поставлена польской армии.

