    4 февраля 2026, 11:15 • Новости дня

    Ученые предупредили о приближении в Земле слабых магнитных бурь

    ИКИ РАН сообщил о слабых магнитных бурях на Земле в четверг

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни Землю могут затронуть слабые магнитные бури из-за всплеска солнечной активности, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    К Земле в четверг начнут поступать первые возмущения, связанные с недавним всплеском солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Несмотря на то, что за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около пятидесяти вспышек уровня M, магнитные бури на планете пока ожидаются слабыми.

    Ученые объясняют это тем, что солнечные активные зоны только накануне вышли в геоэффективную область, и Землю затронут лишь края ранее ушедших выбросов плазмы. Основная масса солнечного вещества пройдет мимо Земли, что снижает вероятность серьезных последствий для нашей планеты.

    Во вторник на Солнце впервые за последние дни произошла мощная вспышка класса X, но она не сопровождалась выбросом плазмы. В связи с этим, первый из четырех дней прямого воздействия активных зон на Землю прошел без угроз для планеты.

    Особое внимание специалистов сейчас приковано к области 4366, которая продолжает увеличиваться в размерах и накануне превысила отметку в 1 тыс. миллионных долей полусферы – этого показателя в текущем цикле достигали лишь пять групп пятен. Лидером остается группа 3664, вызвавшая в мае 2024 года единственную за двадцать лет магнитную бурю высшего, пятого уровня.

    В зоне максимальных рисков для Земли область 4366 останется еще около трех суток, отмечают в лаборатории.

    Напомним, за предыдущие сутки активная область на Солнце установила рекорд по количеству вспышек.

    Ученые ранее заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    7 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Ученый предупредил об увеличении числа насекомых в Москве после снежной зимы

    Ученый Марьинский заявил о росте числа насекомых в Москве после снежной зимы

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за большого количества снега зимой москвичей этой весной ожидает заметный рост числа насекомых, включая бабочек и жуков, переживших морозы, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

    Снежная зима в Москве может привести к увеличению числа насекомых весной, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский, передает РИА «Новости».

    Ученый пояснил: «Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг. Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно – так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых».

    Марьинский рассказал, что взрослые насекомые обычно зимуют, прячась в лесной подстилке, в щелях, трещинах, корягах или стволах деревьев. Для них снег играет ключевую роль в защите от сильных морозов: воздушные прослойки между снежинками сохраняют тепло даже в плотном снегу.

    Он отметил, что чем больше снега зимой в природной зоне Москвы, тем лучше для насекомых, так как это повышает их выживаемость. Некоторые виды зимуют на стадии яиц, и для них толщина снежного покрова менее критична, но всё же значима: без снега сильные морозы могут погубить даже яйца, отложенные осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь стал самым снежным за последние двести лет в Москве.

    Между тем весеннее тепло придет в некоторые южные регионы России уже в последней декаде текущего месяца, несмотря на большое количество снега.

    Старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина ранее рассказала о токсичных снежных сугробах в городах.

    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    7 февраля 2026, 09:39 • Новости дня
    Китай запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат

    Китай отправил экспериментальный космический аппарат с космодрома Цзюцюань

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае успешно стартовал экспериментальный многоразовый космический аппарат, целью которого станет отработка технологий повторного использования для мирных космических миссий.

    Китай успешно вывел на орбиту многоразовый экспериментальный космический аппарат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» утром 7 февраля.

    В официальном заявлении отмечается: «7 февраля Китай успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2F с космодрома Цзюцюань». Власти подчеркивают, что миссия направлена на тестирование технологий, которые позволят в будущем использовать космические аппараты многократно.

    Ожидается, что эти разработки обеспечат техническую поддержку для мирного освоения космоса. Дополнительные детали о полете и характеристиках нового аппарата пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайский модуль «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю после успешной миссии. При том в Китае впервые испытали новые системы амортизации при посадке космического корабля.

    Кроме того Китай решил запустить аппарат «Сихэ-2» для изучения Солнца.

    7 февраля 2026, 12:28 • Новости дня
    Физик Кип Торн предсказал поиск инопланетян с помощью гравитационных волн

    Кип Торн допустил использование гравитационных волн для связи с инопланетянами

    Tекст: Мария Иванова

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска внеземных цивилизаций, поскольку сигналы этого типа проходят сквозь любые преграды во Вселенной, заявил нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, астрофизик Кип Торн.

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска инопланетных цивилизаций и установления с ними контакта, заявил ТАСС нобелевский лауреат Кип Торн.

    Известный астрофизик, иностранный член Российской академии наук, отметил, что «очень продвинутая цивилизация сможет использовать гравитационные волны для изучения Вселенной или даже для налаживания контактов с другими разумными существами, не опасаясь того, что на пути сигнала появится непроходимое для него препятствие».

    Торн подчеркнул уникальные свойства гравитационных волн: по его словам, в отличие от электромагнитных волн, они способны проникать сквозь любые преграды, что делает их идеальным средством для межзвездной связи и научных исследований.

    Помимо научной деятельности, Кип Торн известен широкой публике благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом. Во время создания фильма «Интерстеллар» он выступал в роли научного консультанта, а позже написал книгу, в которой подробно объяснил научные идеи, положенные в основу сюжета картины.

    Между тем российские ученые отмечали, что академик Владислав Пустовойт первым описал механизм детектирования гравитационных волн.

    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    7 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    В России оценили планы SpaceX по беспилотной посадке на Луну в 2027 году

    Эксперт Железняков оценил планы SpaceX по беспилотной посадке на Луну через год

    Tекст: Мария Иванова

    Первая беспилотная посадка космического корабля на Луну, которую SpaceX намерена осуществить в марте 2027 года, технически реализуема, заявил историк космонавтики Александр Железняков.

    «С точки зрения технологий, конечно, такие технологии уже есть, но необходимо их опробовать в реальных полетах. Так что это вполне реальные планы», – цитирует эксперта ТАСС.

    Железняков подчеркнул, что планы компании выглядят обоснованными, несмотря на возможные форс-мажорные обстоятельства. По его словам, у SpaceX уже есть необходимые технологические решения, которые теперь предстоит подтвердить на практике.

    Как ранее сообщала The Wall Street Journal, задача высадки на Луну окажется для SpaceX непростой и потребует регулярных испытательных запусков корабля Starship. В издании отметили, что компания решила сосредоточиться на сотрудничестве с НАСА по лунной программе и временно отложила проект отправки Starship к Марсу.

    Изначально Илон Маск планировал осуществить беспилотный полет Starship к Марсу уже в 2026 году, чтобы протестировать безопасность посадки. Следующим этапом должны были стать пилотируемые запуски и работа по созданию самодостаточного города на Марсе.

    Напомним, накануне президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что строительство ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения Луны для обеспечения стабильной работы лунной базы.

    Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый отметил, что Луна в ближайшие семь-восемь лет может стать для России столь же важной сферой соперничества и освоения, как Арктика, благодаря перспективе использования лунных ресурсов.

    В январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.

    5 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    В ИКИ заявили о равной значимости Луны и Арктики для России

    Научный руководитель ИКИ РАН Зеленый заявил о равной значимости Луны и Арктики

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших семи-восьми лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика, учитывая перспективу использования лунных ресурсов, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

    Стратегическое лидерство России на Луне имеет такое же значение для страны, как и первенство в Арктическом регионе, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов».

    По его словам, в ближайшие семь-восемь лет станет ясно, что доступ к лунным ресурсам окажет решающее влияние на мировой паритет, передает ТАСС.

    Зеленый подчеркнул, что особый интерес к Луне обусловлен наличием редкоземельных металлов, таких как железо и алюминий. При этом он отметил: «Для человека Луна – это радиация, отсутствие магнитного поля, малая гравитация и громадные перепады температур. Конечно, здесь будущее за роботами». Зеленый добавил, что именно автоматизированные технологии позволят развивать лунные программы в условиях высоких рисков для человека.

    В мае 2025 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне. В «Роскосмосе» подчеркнули, что станция станет площадкой для фундаментальных космических исследований и отработки технологий длительной беспилотной эксплуатации, с перспективой дальнейшего присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.

    В конце прошлого года «Роскосмос» выбрал участок для строительства будущей лунной базы. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    5 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Рыбопромысловые суда России полностью перешли на спутники «Гонец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские рыбопромысловые суда полностью перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о местоположении, заменив британские решения.

    Все суда рыбопромыслового флота России оснащены российскими спутниковыми системами «Гонец», сообщает ТАСС.

    На данный момент «Гонцами» оборудованы 900 судов – это 100% судов, участвующих в промысле сейчас. Еще 135 судов получат оборудование во втором полугодии 2026 года.

    С 1 января 2026 года станции «Гонец» стали основными техническими средствами контроля на российских рыбопромысловых судах. Александр Михайлов, глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отметил: «Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы «Гонец» причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются».

    Использование британских спутниковых станций «Инмарсат» на таких судах в России прекращено в соответствии с приказом Минсельхоза. Теперь отраслевые предприятия для передачи данных о местоположении судна применяют российские системы «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Новый порядок оснащения распространяется на суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 кВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на использование отечественных спутников.

    Ростех разработал специальные спутниковые трекеры для работы в Арктике.

    В России впервые использовали спутник для управления дроном.

    7 февраля 2026, 11:22 • Новости дня
    Ученые сообщили о внезапном завершении мощного всплеска на Солнце

    ИКИ РАН: Один из сильнейших в XXI веке всплесков на Солнце внезапно завершился

    Tекст: Мария Иванова

    В начале февраля на Солнце бушевала необычайно активная область, которая внезапно прекратила выбрасывать вспышки, не дотянув всего одного события до рекорда XXI века, сообщили ученые.

    Один из сильнейших всплесков солнечной активности в XXI веке внезапно завершился, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Наблюдения показывают, что активная область 4366, которая еще недавно могла повторить или даже побить столетний рекорд по числу мощных вспышек, неожиданно прекратила активность. По словам ученых, это произошло резко – «словно кто-то дернул рубильник».

    Еще в среду и четверг, 4 и 5 февраля, в этой области было зафиксировано по 11 вспышек уровней M и X за сутки, однако уже в пятницу их число упало до нуля, а затем солнечная активность почти полностью затихла. Исследователи отмечают, что столь внезапное и почти полное прекращение активности теперь стало одной из ключевых загадок для науки. Хотя несколько крупных вспышек могли бы вызвать сильнейшие магнитные бури на Земле, их влияние оказалось минимальным – ни одного «черного лебедя» не произошло.

    По оценкам специалистов, солнечная активность, скорее всего, переходит в очередной период стабилизации, однако его продолжительность прогнозировать сложно. С начала 2026 года Солнце уже дважды демонстрировало необычно мощные всплески, причем январский вызвал сильнейший радиационный шторм у Земли. Вчера серия мощных взрывов произошла и на обратной стороне светила, что, по мнению ученых, говорит о сохранении большого энергетического потенциала.

    Активная область 4366 останется видимой с Земли еще примерно пять суток, а значит, формально сохраняется шанс на рекорд – нужно всего две новые вспышки уровня M1.0 и выше. Однако ученые подчеркивают, что ближайшее время ожидается относительное спокойствие, а насколько оно будет долгим, покажет развитие событий на Солнце.

    Напомним, накануне ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца.

    Сообщалось, что группа солнечных пятен № 4366 приблизилась к историческому рекорду по размеру.

    За день до этого ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле.

    6 февраля 2026, 10:29 • Новости дня
    Полковник Матвийчук перечислил главные сложности ведения боевых действий зимой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суровые погодные условия осложняют маскировку бойцов и выводят из строя западную бронетехнику из-за замерзания технических жидкостей, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Холодное время года требует дополнительного утепления личного состава, что увеличивает габариты военнослужащих и затрудняет их передвижение, пояснил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

    Объемная экипировка превращает бойцов в удобные мишени для снайперов противника.

    Особое внимание зимой уделяется инженерному оборудованию позиций и пунктам обогрева. Использование обычных дровяных печей демаскирует укрытия дымом, поэтому необходимо применять специальные устройства для его поглощения, чтобы избежать ударов по блиндажам.

    Эксперт подчеркнул, что российские войска используют незамерзающее арктическое топливо и спецсмазки, тогда как иностранные машины часто не выдерживают морозов.

    «Были случаи, когда западные кураторы Киева поставляли танки, в том числе Abrams, которые замерзали, не могли двигаться, стрелять и превращались в неподвижную цель», – отметил он.

    Помимо технических проблем, низкие температуры оказывают сильное давление на психику военных. Длительное нахождение в засадах или на наблюдательных пунктах на морозе становится тяжелым испытанием для человеческого организма.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в ходе СВО, а также почему украинские формирования оказались наиболее уязвимы к холодам.

    5 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

    На Земле начались магнитные бури, зафиксированы северные сияния

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне высокой солнечной активности на планете зафиксированы магнитные бури, сопровождающиеся мощными северными сияниями над Канадой и США.

    Магнитная буря началась на Земле, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сейчас ученые характеризуют её как слабую (уровень G1), однако в течение суток возможно усиление до средней или даже сильной (уровни G2-G3). Эксперты отмечают, что бури такого масштаба фиксируются впервые за несколько месяцев.

    «Причина текущих возмущений – это общая реакция магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», – сообщили в лаборатории. Основной спусковой механизм – прохождение края облака плазмы, выброшенного во время вспышки X8.1 на Солнце 2 февраля, которая стала крупнейшей за последние полтора года.

    В данный момент в ночной зоне западного полушария наблюдаются сильные полярные сияния максимальной интенсивности, особенно над Канадой и северными регионами США. Яркое свечение вызвало повышенный интерес у жителей этих территорий. Ожидается, что через примерно 10 часов ситуация на территории России станет более понятной, когда линия раздела дня и ночи дойдет до Европейской части страны.

    Напомним, накануне ученые предупредили о приближении к Земле слабых магнитных бурь.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    6 февраля 2026, 12:51 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца

    ИКИ РАН зафиксировал сильный взрыв в активном центре на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв, однако ученые считают, что потенциально опасный активный центр вскоре прекратит существование.

    Мощный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, он произошел в активном центре, который, скорее всего, не доживет до момента, когда станет видимым с Земли.

    Как отмечают специалисты, сейчас активные центры на Солнце существуют примерно неделю. К Земле через несколько дней могут выйти только «обломки» – остаточные явления, не представляющие угрозы.

    Область 4366, находящаяся напротив Земли, имеет примерно сутки, чтобы накопить энергию для еще одного всплеска, либо затухнуть окончательно. «Бензин кончился», – подчеркнули в лаборатории, добавив, что ситуация не вызывает беспокойства.

    Ранев пятницу ученые сообщили, что группа солнечных пятен № 4366 может стать самой большой за последние 11 лет.

    накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    6 февраля 2026, 06:02 • Новости дня
    Синоптик Позднякова спрогнозировала раннюю весну в Крыму и на Кавказе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В нескольких южных регионах России весеннее тепло придет уже в последней декаде текущего месяца, несмотря на обилие снега, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Ранняя весна ожидается на Северном Кавказе и Крымском полуострове, где значительное потепление начнется уже в последних числах февраля, сказала Позднякова РИА «Новости».

    Она отметила, что на Северном Кавказе в конце февраля бывают «окна тепла», когда там даже производят сев холодостойких культур.

    Эксперт отметила, что в этом году в указанных районах выпало много осадков, однако грядущее потепление растопит часть снежного покрова. По словам специалиста, март на южном побережье и в Крыму может стать по-настоящему весенним.

    Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в Москве и Подмосковье с пятницы по понедельник ожидается небольшой снег.

    6 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава РАН Красников: Россия планирует построить АЭС на Луне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возведение ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения спутника Земли для обеспечения бесперебойной работы базы, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Проект необходим из-за сложностей с электричеством, пояснил Красников в интервью РИА «Новости».

    «Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», – указал собеседник.

    Ученый пояснил, что лунная ночь длится около двух земных недель, поэтому солнечные батареи не справятся с выработкой энергии. По его словам, для круглосуточной работы базы и крупных роботов самым перспективным вариантом остается ядерный источник.

    Красников добавил, что академия работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Текущий утвержденный план действий охватывает период только до 2036 года.

    Ранее Канада решила выделить финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

    Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый отмечал, что в ближайшие семь-восемь лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика.

    5 февраля 2026, 14:27 • Новости дня
    Глава РАН заявил о возможности предсказать космические катастрофы

    Глава РАН Красников рассказал о возможности предсказать космические катастрофы

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты способны заранее выявлять опасные для планеты крупные космические объекты, однако обнаружение мелких тел, подобных Челябинскому метеориту, остается сложной задачей, отметил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Российские ученые способны заранее предсказывать опасные для Земли крупные космические катаклизмы, утверждает президент Российской академии наук Геннадий Красников, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что вероятность обнаружения объекта во многом зависит от его размера – чем больше тело, тем легче его заранее заметить и оценить угрозу.

    Красников пояснил: «Все зависит, во-первых, от размера этих объектов. Конечно, чем меньше размеры, тем сложнее их найти. Но тем и вреда от них меньше. Большие объекты, конечно, мы можем заранее видеть, и от них больше всего исходит опасности. Это большая проблема – зондировать все космическое окружение Земли». Он добавил, что, например, большие кометы астрономы способны выявить заблаговременно.

    В то же время система раннего обнаружения мелких космических тел, подобных Челябинскому метеориту, пока далека от совершенства. Президент РАН подчеркнул, что такие объекты способны причинить лишь локальный вред, но не представляют угрозы для планеты в целом.

    Вспоминая падение Челябинского метеорита диаметром почти 20 метров 15 февраля 2013 года, Красников напомнил, что тогда пострадали свыше 1,6 тыс. человек, из которых 52 были госпитализированы, однако обошлось без жертв. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за последние десятилетия около десяти метеоритов схожего с Челябинским размера упали в безлюдных районах, а меньшие объекты встречаются намного чаще и фиксируются службами ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал межзвездную комету 3I/ATLAS секретным оружием России.

    Межд тем разведслужбы НАТО выразили опасения по поводу разработки Россией оружия против спутниковой группировки Starlink Илона Маска.

