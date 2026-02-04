Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ

Tекст: Вера Басилая

В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию Мерца сопровождают представители немецкого бизнеса, которые рассчитывают на новые контракты в сферах энергетики и обороны, пишет Politico.

Кроме того, накануне визита министр экономики Германии Катерина Райхе подписала в Эр-Рияде меморандум о сотрудничестве в энергетике, включая будущие сделки по водородной энергии. Райхе подчеркнула: «Когда партнерства, на которые мы полагались десятилетиями, начинают шататься, мы должны искать новых партнеров».

В 2023 году 96% импортируемого Германией СПГ поступало из США, и эта доля, по прогнозам, будет только расти из-за соглашения Евросоюза о закупке американской энергии на 750 млрд долларов до конца 2028 года. Некоторые немецкие политики опасаются, что страна снова оказалась в ситуации чрезмерной зависимости, теперь уже от США. На этом фоне Мерц активно ищет альтернативы – в первую очередь в Катаре и ОАЭ, крупнейших мировых экспортерах газа.

Германия также рассчитывает расширить сотрудничество с государствами Персидского залива в сфере обороны: после ослабления ограничений на экспорт вооружений немецкая промышленность становится привлекательным партнером для стран региона. При этом эксперты отмечают противоречия такой политики: сближение с авторитарными режимами в обмен на энергетическую и военную выгоду может поставить под вопрос приверженность Европы своим ценностям.

