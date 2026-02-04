  • Новость часаПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    Мишустин утвердил новый состав комиссии по Шпицбергену
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине
    Электрик посоветовал киевлянам выбросить электрочайники до мая
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде
    4 февраля 2026, 10:44 • Новости дня

    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия

    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия
    @ Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшую судьбу совместной военной базы на острове Диего-Гарсия на фоне разногласий о передаче острова Маврикию.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор по поводу совместной базы на острове Диего-Гарсия, передает Bloomberg.

    В официальном сообщении Даунинг-стрит говорится, что лидеры признали стратегическую значимость объекта и договорились поддерживать тесное взаимодействие для обеспечения его дальнейшей работы.

    Отношения между странами осложнились после того, как Трамп резко раскритиковал план передачи Диего-Гарсия Маврикию, хотя ранее поддерживал эту инициативу. США и Британия пытались снизить напряженность, вызванную этими заявлениями, на фоне обсуждения парламентом Британии соглашения о суверенитете Чагосских островов, частью которых является Диего-Гарсия.

    Трамп назвал передачу острова Маврикию «актом полной слабости» и «великой глупостью», что было воспринято в Британии как ответ на критику Стармера в адрес угроз Трампа в отношении Европы по вопросу Гренландии.

    Как отмечает Bloomberg, Британия пытается выяснить, сможет ли Трамп заблокировать реализацию соглашения, а также намерена понять, последует ли американская администрация за резкой риторикой президента. Хотя договор с Маврикием уже подписан, его исполнение задерживается из-за споров в парламенте.

    В январе правительство Британии перенесло обсуждение в Палате лордов и пока не объявило, когда оно будет возобновлено.

    Ранее Дональд Трамп назвал «актом огромной глупости» решение Британии передать архипелаг Чагос под юрисдикцию Маврикия.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном.

    6 февраля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп удалил видео, в котором на тела обезьян были наложены лица бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

    Ролик был размещен в соцсети Truth Social и оставался доступен около 12 часов, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома, публикация произошла по ошибке. Один из сотрудников администрации выложил видео случайно.

    Напомним, Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян. Ролик длился около одной минуты и был посвящен предположениям о якобы подтасовке результатов президентских выборов в США в 2020 году.

    «Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно», – заявили в пресс-службе губернатора Калифорнии, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома.

    Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в Сенате, назвал это «самым расистским поступком, который я когда-либо видел в Белом доме», пишет The Washington Post.

    Ранее Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота.

    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    6 февраля 2026, 11:29 • Новости дня
    Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера
    Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досрочные выборы в пригородах Манчестера могут стать настоящим испытанием для премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, голосование в округе Гортон и Дентон состоится 26 февраля 2026 года и пройдет на фоне разгорающегося скандала вокруг бывшего посла Питера Мандельсона и его связи с Джеффри Эпштейном, а также внутреннего конфликта в Лейбористской партии.

    Партия реформ, поддержанная Найджелом Фараджем, сделала ставку на правого кандидата Мэтта Гудвина. Он заявил: «Если мы победим здесь, Стармер почти наверняка должен будет уйти в отставку. Это будет слишком неловко для Даунинг-стрит, особенно после ситуации с Энди Бернэмом». Гудвина поддержал одиозный активист Томми Робинсон, однако сам кандидат предпочел не комментировать этот факт, отшучиваясь и переводя стрелки на скандалы внутри лейбористов.

    Кандидат от Лейбористской партии Ангелика Стогия, которую поддержали ряд высокопоставленных партийцев, подчеркивает, что для местных избирателей на первом месте «насущные вопросы» вроде роста стоимости жизни и деградации городской среды. Она отмечает, что выборы – это «битва за будущее», и подчеркивает свою личную связь с сообществом.

    Слева от лейбористов пытаются укрепить свои позиции кандидаты от партии зеленых. Ханна Спенсер акцентирует внимание на локальных проблемах, поддержке Палестины и личной вовлеченности, а ее команда ведет активную агитацию среди студентов и представителей национальных меньшинств. Зеленые считают, что успех возможен при расколе левого электората.

    Эксперты отмечают, что результат выборов может стать поворотным моментом для национальной политики. Победа Партии реформ или зеленых может привести к серьезному кризису внутри Лейбористской партии, а поражение – усилить позиции несогласных внутри самого движения.

    Ранее сообщалось, что свыше половины опрошенных граждан Британии выступили за то, чтобы Кир Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, череда правительственных кризисов в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул консерватор Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. В 2024 году консерваторы проиграли выборы и должность премьер-министра страны занял лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер. К осени 2025 года Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.

    5 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Politico: Премьер Британии Стармер через четыре месяца может лишиться поста
    Politico: Премьер Британии Стармер через четыре месяца может лишиться поста
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский премьер Кир Стармер столкнулся с угрозой досрочной отставки из-за падения популярности и скандалов вокруг его окружения, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может лишиться своего поста уже через четыре месяца, сообщает Politico.

    Главным испытанием для него станут региональные и местные выборы, которые состоятся 7 мая. От их результатов зависит политическое будущее лидера лейбористов, поскольку рейтинг его партии и лично Стармера значительно снизились на фоне кризиса стоимости жизни и внутренней нестабильности.

    После неубедительных результатов Лейбористской партии в Уэльсе, Шотландии и на выборах в местные советы в Англии, опросы показывают, что партия «Реформа Британии» набирает до 30%, а лейбористы уступают позиции. Многие депутаты полагают, что даже относительно скромный успех на выборах не спасет Стармера от возможного вотума недоверия: для начала процедуры достаточно голосов 81 из 404 депутатов Лейбористской партии.

    Кризис подогревается и скандалом вокруг Питера Мандельсона, бывшего посла и советника Стармера, чья дружба с Джеффри Эпштейном привела к расследованию в отношении Мандельсона. Стармер уже публично выступил за прозрачность, но давление на него только усиливается, и теперь под угрозой может оказаться и его ближайший советник Морган МакСуини.

    Внутрипартийная оппозиция растет: «Многие в партии считают, что Стармер не поведет их на следующие парламентские выборы», – отмечают в материале. Одновременно конкуренты забирают у лейбористов голоса: «Зеленые» укрепляют свои позиции среди прогрессивных избирателей, а «Реформа Британии» возвращает часть рабочей аудитории партии.

    Внешняя политика, где Стармер считался сильным, тоже не приносит облегчения. Возвращение Дональда Трампа к власти в США осложнило отношения и поставило под угрозу его стратегию сближения с Вашингтоном и Брюсселем. Внутри Лейбористской партии нарастает спор о том, стоит ли сближаться с Евросоюзом, хотя стратегия постепенного сближения не вызывает энтузиазма ни в Лондоне, ни в Европе.

    Политические обозреватели отмечают: несмотря на стремление избежать «драмы» в стиле консерваторов, Стармер оказался в эпицентре затяжного внутрипартийного кризиса. У него всего четыре месяца, чтобы изменить ситуацию, однако многие однопартийцы уже готовы к смене лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Кир Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия.

    Стармер предложил Евросоюзу сблизиться с Британией по вопросам обороны.

    Он также объявил о создании киберпартнерства Британии и Японии.

    7 февраля 2026, 02:58 • Новости дня
    Брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных министерством юстиции США документах Марк Эпштейн, брат Джеффри Эпштейна, заявил, что считает смерть скандального финансиста результатом убийства по приказу президента США Дональда Трампа.

    Марк Эпштейн заявил в письме к ФБР, что убежден: его брат был убит в тюремной камере, поскольку собирался раскрыть имена своих клиентов – передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что президент Трамп отдал приказ на его убийство», – приводит его слова RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах он организовал визиты несовершеннолетних девушек, которые подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, по версии следствия, покончил с собой в тюрьме.

    6 февраля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены продолжать с Россией диалог после окончания действия Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с тем, чтобы выработать новое соглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент хочет, чтобы наши эксперты по ядерному вопросу разработали новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это США будут обсуждать с русскими», – заявила она на брифинге.

    Напомним, ранее 5 февраля Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ в соцсети Truth, почти теми же словами обозначив намерение создать новый документ, а не пролонгировать старый.

    Последний договор о контроле над вооружениями – СНВ-3, заключенный между президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, был последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя странами. Он ограничивал развертывание систем вооружения, способных нести ядерное оружие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. Axios узнал, что Россия и США договорились соблюдать ограничения по ДСНВ минимум полгода. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ.

    5 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Лавров обозначил приоритеты России на Украине

    Лавров: Россия не раз объясняла США главные проблемы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что в украинском вопросе Москва ставит на первый план защиту населения русскоязычных регионов, а не спор о границах.

    Россия не раз разъясняла США, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине главное – не территория, а судьбы людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, для России важны те, кто веками жил на этих землях, говорил и воспитывал детей на русском языке, а не сам факт контроля над территориями, отмечает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что после событий 2014 года к власти на Украине пришли люди, которые назвали жителей Крыма, Донбасса и Новороссии «нелюдями». Министр напомнил, что тогдашний президент Петр Порошенко публично заявлял этим людям, что их дети будут «гнить в подвалах», в отличие от детей украинцев.

    По словам Лаврова, украинский лидер Владимир Зеленский в 2021 году также разделял людей по принципу отношения к русской культуре, советуя тем, кто считает себя частью русского мира, уехать в Россию.

    Глава МИД РФ отметил, что нынешняя власть на Украине с 2019 года, при Зеленском, приняла около дюжины законов, запрещающих русское образование, культуру, СМИ и каноническую Украинскую православную церковь. Лавров добавил, что эти инициативы включают «легализацию теории и практики нацизма» и установку памятников лицам, осужденным на Нюрнбергском трибунале.

    Он также напомнил, что администрация Дональда Трампа проявляла интерес к причинам конфликта на Украине. По словам Лаврова, в России есть люди, которые с надеждой относятся к действиям команды Трампа в сфере российско-украинских отношений, несмотря на неоднозначность их политики.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются». Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа пытается вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, считая, что Дональд Трамп якобы больше заинтересован в России, чем в европейских странах.

    До этого Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    6 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Глава минфина США назвал условие введения новых санкций против России

    Бессент назвал итоги переговоров по Украине условием для санкций против РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент, принимавший участие в предыдущих переговорах с российскими официальными лицами, заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от того, как пройдут переговоры по урегулированию на Украине.

    Бессент заявил, что дальнейшие санкции США в отношении России зависят от переговоров, направленных на прекращение войны.

    «Посмотрим, как пойдут мирные переговоры», – приводит его слова Independent.

    Бессент добавил, что санкции США в отношении российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» в октябре 2025 года якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    Глава американского Минфина вместе со спецпосланником президента США по Украине Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 31 января участвовал в переговорах с российскими официальными лицам. Тогда он заявил, что рассмотрит вопрос о санкциях против российского теневого флота.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России. США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей. Лавров заявил, что Россия была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже.


    6 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, не планируется (разговор)», – сказал Песков в ответ на вопрос о возможных переговорах с американским лидером, передает ТАСС.

    В конце декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1 час 15 минут. В ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп

    6 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Полиция пришла с обысками к экс-послу Британии в США по делу Эпштейна

    Полиция Скотленд-Ярда провла обыски у экс-посла Британии в США по делу Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция провела обыски в доме экс-посла Британии в США Питера Мандельсона по делу обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.

    Обыски проходили в графстве Уилтшир и районе Камден. По данным полиции, действия связаны с расследованием злоупотребления должностными полномочиями, фигурантом которого является 72-летний Мандельсон, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что он не был задержан. Уголовное расследование началось после публикаций в СМИ о том, что в 2009 году Мандельсон, занимая пост министра по делам бизнеса, переслал внутренний правительственный документ Эпштейну.

    Документ был подготовлен старшим советником Ником Батлером и касался возможной продажи государственных активов Британии в период финансового кризиса.

    В переписке Мандельсон отметил, что это «интересная заметка, которая была направлена премьер-министру», а Эпштейн поинтересовался, какие активы могут быть проданы. На фоне скандала Мандельсон покинул Лейбористскую партию и Палату лордов, а также был уволен с поста посла в США в сентябре 2025 года.

    Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

    СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру.

    6 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Посол России в Лондоне назвал недопустимым ввод войск Британии и Франции на Украину

    Посол Келин: Ввод войск Британии и Франции на Украину недопустим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия-24» дипломат подчеркнул, что Москва не даст согласие на подобный шаг ни при каких обстоятельствах, даже в рамках мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Об этом говорил совсем недавно генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде, как будто это уже согласованный вопрос. Но при этом здесь как бы стараются не замечать то, что мы давно высказали и продолжаем высказывать [свое] отношение, что это совершенно недопустимо. Такого соглашения у нас не будет», – заявил Келин.

    Газета Financial Times писала, что Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

    6 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Суд Нигерии обязал Британию выплатить 420 млн фунтов за расстрел в 1949 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Высший суд штата Энугу постановил, что британское правительство должно признать ответственность за события 1949 года и выплатить компенсации семьям погибших рабочих.

    Суд обязал Британию выплатить 420 млн фунтов стерлингов (570 млн долларов) семьям погибших в ходе расстрела в 1949 году бастующих шахтеров. Каждая семья должна получить по 20 млн фунтов стерлингов. Помимо этого, постановлением предусмотрена официальная публикация извинений в национальных СМИ Нигерии и Британии.

    Судебное решение вступило в силу, передает ТАСС.

    В 1949 году на шахте в долине Ива в штате Энугу произошла забастовка, во время которой британские колониальные власти приказали солдатам открыть огонь по протестующим шахтерам. В результате погиб 21 шахтер.

    До момента выплаты компенсации будет начисляться пеня в размере 10% годовых.

    Суд также призвал власти Нигерии в течение 60 дней начать переговоры с Британией для обеспечения исполнения решения и выплаты компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конфедерация государств Сахеля заявила о немедленном выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд.

    Алжир начал использовать судебно-правовые механизмы против Франции для признания преступного характера политики колониализма и возврата разграбленного имущества.

    Западные страны игнорируют законные требования африканских государств о выплате репараций за ущерб и издержки, понесенные в период колониального правления.

    6 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    NBC: США не определились с целями военной операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция против Ирана, сообщил телеканал NBC News.

    По информации NBC News, президент Дональд Трамп не дал четких указаний относительно задач, которые должны ставиться перед американскими войсками. Представители администрации подчеркнули, что внутри Белого дома отсутствует единое мнение о возможных целях военного вмешательства и о роли Вашингтона в ситуации вокруг Ирана, передает ТАСС.

    Как ожидается, в пятницу в Омане состоятся переговоры по ядерной программе Тегерана с участием делегаций США и Ирана. Иранскую сторону возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    26 января Дональд Трамп сообщил о направлении «огромной армадой» американских ВМС к берегам Исламской республики и выразил надежду на достижение справедливого соглашения, предусматривающего отказ Тегерана от ядерного оружия.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном.

    США призвали своих граждан срочно покинуть Иран.

    Напомним, глава иранского МИД Аббас Аракчи отправился в Оман для переговоров по ядерной программе. Туда уже прибыл самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

    5 февраля 2026, 11:10 • Новости дня
    Посол Келин заявил о рекордном падении отношений с Британией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о затяжном кризисе между Россией и Британией, возложив вину за ситуацию на Лондон.

    По его словам, российско-британские отношения переживают затяжной кризис и находятся на самой низкой точке за последние годы, передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешнее положение дел является следствием политики Британии, которая, по мнению дипломата, сознательно проводит антироссийский курс и вводит вредные для своей экономики ограничительные меры против граждан и компаний России.

    Келин отметил, что Лондон активно формирует антироссийские настроения в обществе, распространяя различные «страшилки» о России. Келин добавил, что британские власти поддерживают искусственные раздражители, такие как дела об отравлении Александра Литвиненко и Сергея, и Юлии Скрипалей, несмотря на отсутствие фактических оснований.

    На фоне обострения отношений британский МИД вызвал российского посла и сообщил об отзыве аккредитации у одного из сотрудников российского диппредставительства. Эта мера стала ответом на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве, о котором в январе сообщал ЦОС ФСБ России.

    В частности, речь идет о британском дипломате Дэвисе Гарете Самьюэле, который, по данным спецслужб, оказался незаявленным сотрудником разведки и был выслан из России. Кроме того, в декабре Британия опубликовала выводы расследования о гибели Дон Стерджес в Солсбери, сделав акцент, что она стала случайной жертвой, а в посольстве России подчеркнули, что британские власти в очередной раз пытаются возложить ответственность за происшествие на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне назвал последствия для Британии в случае кражи российских активов.

    Британия отозвала аккредитацию у одного из сотрудников российского посольства.

    Британия планирует привлекать военных для захватов танкеров.

