  • Новость часаПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    Мишустин утвердил новый состав комиссии по Шпицбергену
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине
    Электрик посоветовал киевлянам выбросить электрочайники до мая
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде
    4 февраля 2026, 10:10 • Новости дня

    Politico: ЕС задерживается с подготовкой 20-го пакета санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники задерживаются с подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций, но ожидается, что новые рестрикции будут приняты до 24 февраля, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что европейские чиновники задерживают подготовку 20-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Точные сроки объявления рестрикций пока неизвестны, однако источники издания считают, что Еврокомиссия может выступить с заявлением в любой день.

    По информации Politico, два европейских дипломата ожидали объявления о новых мерах еще вечером 2 февраля, тогда как другой собеседник предполагал, что это произойдет 6 февраля. Ожидается, что новый пакет санкций будет утвержден до 24 февраля, перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС планирует запретить странам сообщества закупать у России платину, медь, иридий и родий. Эти запреты должны войти в новый пакет ограничительных мер.

    Еврокомиссия ранее отмечала, что намерена утвердить 20-й пакет санкций до 24 февраля 2026 года, однако детали документа официально не раскрывались.

    Евросоюз обсуждает идею отмены действующего потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза.

    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    Комментарии (32)
    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (12)
    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    Комментарии (24)
    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (8)
    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    Комментарии (13)
    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (12)
    6 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Комментарии (17)
    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    Комментарии (5)
    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    Комментарии (11)
    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    Комментарии (6)
    7 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву МиГ-29

    Президент Словакии Пеллегрини счел передачу МиГ-29 Киеву ошибкой прежних властей

    Tекст: Вера Басилая

    Передача словацких истребителей МиГ-29 на Украину без замены вынудила Братиславу полностью полагаться на военную поддержку соседей, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине без предоставления республике адекватной замены, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни одно другое государство не поступало так, чтобы после передачи вооружения полностью зависеть от помощи соседей. Пеллегрини также отверг заявления прежней правительственной коалиции о том, что МиГ-29 были просто металлоломом, и напомнил, что самолеты смогли своим ходом покинуть страну.

    По словам Пеллегрини, когда он был премьер-министром, он лично испытывал МиГ-29 и убедился в их полной боеспособности. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, считает, что прокуратура, закрывшая дела о передаче военной техники Украине, действует политически мотивированно, чтобы защитить бывшее руководство. Фицо отметил, что истребители были не только в рабочем состоянии, но и модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

    Ранее словацкий прокурор Растислав Ремета объявил о закрытии дел по передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 из-за отсутствия доказательств нанесения ущерба республике.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу этих самолетов.

    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел
    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам
    В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    Украинский стример, прославившийся «минутой молчания», сбежал в Канаду
    В России рекордно упала доля идущих в 10-й класс школьников