    4 февраля 2026, 09:32 • Новости дня

    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС

    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках G20 планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Как отметил Бердыев в разговоре на полях конференции Cloud X Day, Москва намерена потребовать отказа от подобных действий, которые, по мнению России, создают экономические риски, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ситуация с захватом судов отдельными странами ЕС вызывает рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул: «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики».

    Также он заявил, что западные страны, прибегая к захвату судов, больше не способны конкурировать честно. По мнению Бердыева, Запад прибегает к «бандитским методам» ради получения выгоды, используя неоколониальные и захватнические практики.

    Во вторник контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Санкт-Петербург под багамским флагом и с российской командой, был задержан Эстонией по подозрению в контрабанде из Эквадора.

    Ранее в МИД сообщили, что Россия намерена принять меры по предотвращению морского терроризма на евразийском пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящие из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    7 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Евгений Попов предположил, что после того, как генерал Владимир Алексеев пришел в себя после покушения, он сам спланирует операцию возмездия.

    «Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», – написал Попов у себя в Telegram-канале.

    Ранее в субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    7 февраля 2026, 16:56 • Новости дня
    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе

    Два полицейских получили ранения при нападении на общежитие вуза Уфы

    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нападения подростка с ножом на общежитие медицинского университета в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов, сообщили в СК.

    Два сотрудника полиции получили ножевые ранения при задержании подростка, напавшего на общежитие медицинского университета в Уфе. При задержании нападавший оказал сопротивление, сообщает СК.

    По данным следствия, нападение произошло 7 февраля в общежитии на улице Репина. Подозреваемый, 15-летний местный житель, был вооружен ножом и атаковал проживающих студентов – несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

    Во время задержания нападавший оказал активное сопротивление, причинив вред полицейским и себе самому. Сейчас подросток помещен в медицинское учреждение.

    Следователи и криминалисты СК совместно с полицией работают на месте происшествия, проводится комплекс первоначальных следственных действий для установления всех обстоятельств и мотивов случившегося.

    Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе задержан подозреваемый в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения.

    Ранее ученик девятого класса школы в Уфе совершил нападение на педагога и сверстников со страйкбольным оружием, никто не пострадал. А до этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Уфе и ликвидировали одного боевика.

    7 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву МиГ-29

    Президент Словакии Пеллегрини счел передачу МиГ-29 Киеву ошибкой прежних властей

    Tекст: Вера Басилая

    Передача словацких истребителей МиГ-29 на Украину без замены вынудила Братиславу полностью полагаться на военную поддержку соседей, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине без предоставления республике адекватной замены, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни одно другое государство не поступало так, чтобы после передачи вооружения полностью зависеть от помощи соседей. Пеллегрини также отверг заявления прежней правительственной коалиции о том, что МиГ-29 были просто металлоломом, и напомнил, что самолеты смогли своим ходом покинуть страну.

    По словам Пеллегрини, когда он был премьер-министром, он лично испытывал МиГ-29 и убедился в их полной боеспособности. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, считает, что прокуратура, закрывшая дела о передаче военной техники Украине, действует политически мотивированно, чтобы защитить бывшее руководство. Фицо отметил, что истребители были не только в рабочем состоянии, но и модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

    Ранее словацкий прокурор Растислав Ремета объявил о закрытии дел по передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 из-за отсутствия доказательств нанесения ущерба республике.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу этих самолетов.

    7 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена
    @ t.me/kozytskyy_maksym_official

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, считавшийся погибшим и похороненным после ДНК-теста, вернулся на Украину после обмена пленными.

    Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

    «25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

    По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

    А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    7 февраля 2026, 19:11 • Новости дня
    Зеленский рассказал об «эмоциях» переговорщиков в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что украинская делегация сообщила ему, что в Абу-Даби вызывало «наибольшие эмоции», однако не раскрыл подробности.

    Зеленский сообщил, что украинская делегация рассказала о деталях диалога с представителями России и США, а также о моментах, вызвавших «наибольшие эмоции и наибольший конструктив», передает РИА «Новости».

    Зеленский отметил, что ждал доклада по «чувствительным» вопросам переговоров, однако не раскрыл подробностей обсуждаемых тем.

    Переговоры проходили в Абу-Даби в среду и четверг, это уже второй раунд встреч такого уровня.

    Первый раунд состоялся там же 23-24 января. В переговорах участвовали делегации России, США и Украины. Вся встреча проходила в закрытом режиме, представители СМИ не были допущены.

    Владимир Зеленский заявил, что США будут оказывать давление на Киев ради завершения конфликта на Украине к лету.

    Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы на переговорах в Абу-Даби.

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) назвал эти переговоры конструктивными.

    7 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

    Захарова заявила, что мировой спорт без России таковым не является

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The New York Times, в которой говорится о возможности возвращения России в мировой спорт, передает «Чемпионат».

    Она отметила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является».

    В статье The New York Times подчеркивается, что эпоха изоляции России в мировом спорте, возможно, подходит к концу. По данным издания, во время заседания МОК, прошедшего накануне стартовавших в Игр в Италии, большинство членов комитета выразили готовность приветствовать возвращение российских спортсменов на международную арену.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.

    7 февраля 2026, 11:08 • Новости дня
    Сухогруз Sfera сел на мель в Финском заливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Финском заливе сухогруз с грузом минеральных удобрений сел на мель по пути в Данию, экипаж из 22 человек не пострадал, сообщили в МЧС.

    Об инциденте с посадкой на мель судна Sfera в Финском заливе сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. Сухогруз направлялся из порта Усть-Луга в датский порт Скаген и перевозил 72 000 тонн минеральных удобрений. На борту находились 22 члена экипажа, пострадавших нет.

    Корпус судна не получил повреждений, разлива нефтепродуктов в акватории Финского залива не зафиксировано. Движение других судов в районе происшествия не нарушено, экипаж предпринимает попытки самостоятельно снять судно с мели.

    Как уточняет Северо-Западная транспортная прокуратура, началась проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель в Каспийском море. Все члены экипажа остались невредимы, на борту было десять человек.

    Ранее грузовое судно под флагом Вануату садилось на мель в Темрюкском районе Краснодарского края.


    7 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Посол России в Бельгии сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Посол в Бельгии Гончар: Население ЕС готовят к вооруженному конфликту с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    Европа ускоренно милитаризируется, а население Евросоюза целенаправленно готовят к вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар РИА «Новости».

    По его словам, «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы и перейти к военному образу мышления, заявлая, что НАТО якобы является «следующей целью» России. Также он отметил, что европейцы должны быть готовы к возможному конфликту.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса у своих западных рубежей.

    В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, однако любые потенциально опасные для интересов страны действия не останутся без внимания. Власти России считают милитаризацию Европы безрассудной и опасной политикой, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, в прошлом году посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    7 февраля 2026, 14:00 • Новости дня
    Кибератака вскрыла данные работников Еврокомиссии

    Еврокомиссия сообщила о краже данных сотрудников в ходе кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к служебным мобильным номерам и именам части персонала Еврокомиссии получили злоумышленники после атаки на мобильную инфраструктуру организации, о похищении сообщили в самой ЕК.

    Данные сотрудников Европейской комиссии, включая имена и служебные мобильные номера, были похищены в результате кибератаки на мобильную инфраструктуру ведомства, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

    В документе уточняется: «Центральная инфраструктура Европейской комиссии, управляющая мобильными устройствами, выявила следы кибератаки, которая могла привести к получению доступа к именам сотрудников и номерам мобильных телефонов части персонала».

    В Еврокомиссии пообещали принять все необходимые меры для защиты информационных систем и обеспечения безопасности данных сотрудников. Подробности о масштабах атаки и предполагаемых злоумышленниках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европарламент подверг резкой критике план Еврокомиссии по усилению защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации.

    До этого Евросоюз создал новую европейскую базу данных уязвимостей в кибербезопасности и заявлял, что готов помочь Украине в подготовке ее армии по борьбе с кибератаками.

    7 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    СМИ: Российский фигурист Гуменник может сменить короткую программу на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав, пишут информагентства.

    Российский фигурист Петр Гуменник может выступить на Олимпийских играх в Италии с прошлогодней короткой программой. Причина - в неурегулированных вопросах с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», сообщает ТАСС. Источник агентства пояснил, что Международный олимпийский комитет пока не дал разрешения на использование этой композиции.

    В качестве запасного варианта рассматривается возвращение к прежней программе под музыку из фильма «Дюна». Проблемы с согласованием музыки уже затронули и других фигуристов: Томас-Льоренс Гуарино Сабате из Испании долго не мог согласовать музыку из «Миньонов», а бельгийка Луна Хендрикс была вынуждена заменить песню Селин Дион.

    Петру Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призёром национальных первенств и дважды побеждал в финалах Гран-при России. Сейчас спортсмен уже находится в Милане вместе со своим тренером Вероникой Дайнеко.

    Короткая программа у мужчин пройдёт 10 февраля, а произвольная – 13 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026. А BBC обвинила четверых россиян в нарушении правил допуска МОК и заявила, что некоторые спортсмены, в том числе Гуменник, поддерживали спецоперацию.


    7 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт заявил всего четыре рейса в году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В текущем году финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия.

    Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии может обслужить до конца года всего четыре чартерных рейса. Причиной кризиса стало полное прекращение потока туристов из России, что поставило аэропорт под угрозу полного закрытия.

    Работник аэропорта уточнил в беседе с ТАСС, что до конца года запланированы только два чартерных рейса туда-обратно: на Родос 23 мая с возвращением 30 мая и на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября. Сейчас других рейсов не ожидается, и перспективы наращивания трафика отсутствуют.

    Он также отметил, что диспетчерская вышка аэропорта, закрытая в октябре прошлого года, не будет работать минимум до конца 28 марта. В этот период возможно выполнение лишь разовых рейсов по отдельным заявкам, а стандартное сопровождение полетов не осуществляется.

    Зимой аэропорт не проводит регулярную уборку взлетно-посадочной полосы от снега, так как ближайшие месяцы не ожидается ни одного планового рейса. Чистка полосы производится только под конкретные разовые полеты. Единственным работающим объектом остается ресторан в пассажирском терминале, который открыт по будням

    До этого сообщалось, что более 4,5 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, несмотря на закрытие пограничных пунктов. Ранее жители Финляндии рассказали, как изменилась их жизнь у закрытой уже третий год границы с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России, особенно из Петербурга.

    7 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    В Тверской области потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА

    Пожар после атаки БПЛА потушили на предприятии Конаковского округа Тверской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Тверской области ликвидировали открытое горение на предприятии Конаковского округа после ночной атаки беспилотника, пострадавших не зарегистрировано, сообщают власти региона.

    Пожар на одном из предприятий Конаковского округа Тверской области, возникший в результате атаки БПЛА, был полностью ликвидирован силами МЧС, сообщает правительство региона. Врио губернатора Виталий Королев сообщил: «Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание».

    Власти подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал, а производственный процесс предприятия не был нарушен. Возгорание удалось купировать в кратчайшие сроки, угрозы для жителей и сотрудников не возникло.

    Оперативные службы продолжают работу на месте для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью в субботу на территории предприятия в Конаковском округе после атаки беспилотника произошло возгорание.

    А месяц назад в одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек.

    До этого, в декабре жильцы многоквартирного дома в Твери были эвакуированы после пожара, начавшегося в результате падения БПЛА.


    7 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Издатели Roblox выразили заинтересованность в возвращении в Россию

    Блогер Wylsacom сообщил о желании создателей Roblox вернуться в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство популярной игровой платформы Roblox намерено восстановить присутствие на отечественном рынке при условии диалога с надзорными органами, заявил блогер Wylsacom.

    Издатели платформы Roblox стремятся возобновить полноценное присутствие на российском рынке из-за высокой популярности сервиса. Об этом заявил ТАСС блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он также отметил необходимость поиска точек соприкосновения с надзорными ведомствами.

    «В любом случае, конечно, они заинтересованы в том, чтобы полноценно присутствовать и работать без каких-либо блокировок в России», – сказал Петухов. Он добавил, что вопросы регуляторов к платформе возникли обоснованно.

    Эксперт полагает, что недавнее появление русского языка в игре не стало экстренной реакцией на ограничения. Разблокировка при соблюдении всех требований может создать позитивный прецедент для остальных иностранных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики платформы Roblox планируют развивать видеоигры и торговать виртуальными товарами.

    Ранее Роскомнадзор отказался разблокировать ресурс из-за отсутствия оснований. Российская сторона начнет взаимодействовать с платформой после приведения продукта в соответствие с законами.

