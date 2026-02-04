Белоусов потребовал бесперебойного производства и поставок вооружения ВС России

Tекст: Вера Басилая

Белоусов поставил задачу обеспечить бесперебойное производство и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, передает РИА «Новости».

Соответствующее поручение было озвучено на совещании, где обсуждались вопросы оснащения группировок российских войск в зоне спецоперации на Украине, а также подводились итоги производства военной продукции за январь.

Белоусов подчеркнул, что поддержание высокого темпа поставок критически важно для выполнения задач, стоящих перед армией. Он заявил, что в январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения.

По данным Минобороны, в 2026 году российские войска планируют получить более 310 тыс. единиц техники и около 21 млн средств поражения. Такой масштаб поставок должен покрыть потребности войск и обеспечить их необходимыми ресурсами для успешного выполнения задач в зоне спецоперации.

СМИ писали, что российская армия показала способность адаптироваться и быстро восполнять запасы современной техники, что вызвало опасения на Западе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году.