На Сахалине начали эвакуацию рыбаков со льдины

Льдина оторвалась от берега у села Стародубское, уже 43 человека доставлены на берег, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в январе в Корсаковском районе Сахалина у села Охотское оторвало от берега льдину с двумя рыбаками.
Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к одной из самых разрушительных атак за всю историю, пишет украинское издание «Страна».
Эксперт энергорынка Олег Попенко сообщил, что основные удары пришлись на западные регионы, где были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, играющие ключевую роль в снабжении западных областей и обеспечении импорта электричества из Европы. Кроме того, под атаками оказались Ладыжинская и Трипольская ТЭС, а также главные подстанции и линии передачи, включая магистраль, соединяющую Ривненскую АЭС с Киевом.
Глава Минэнерго Денис Шмыгаль подтвердил, что целью атак стал «хребет» энергосистемы – ключевые объекты генерации и передачи. По словам эксперта Юрия Корольчука, Россия намеренно наносит повторные удары по объектам, находящимся в ремонте, чтобы не допустить их восстановления. Корольчук подчеркнул: «Россияне собирают информацию и намерено добивают энергетические цели. Это касается как ТЭС, так и трансформаторов АЭС, а также передачи электричества».
В компании «Укрэнерго» сообщили, что из-за повреждения подстанций все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены, то есть снизили мощность, но полной остановки не произошло. Причиной стало поражение крупнейшей подстанции во Львовской области, связывающей Ровенскую и Хмельницкую АЭС, а также обеспечивающей импорт из Европы.
Дефицит в энергосистеме в момент атаки мог вырасти до 2,7 ГВт, а с учетом уже существующего дефицита общая нехватка достигла 8 ГВт, что составляет до 50% расчетного потребления страны.
Эксперты отмечают, что энергетики попытаются восстановить работу блоков в ближайшее время, однако есть риски, что это не удастся. Глава Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что серьезные трудности в энергетике сохранятся минимум четыре дня. Для стабилизации ситуации диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийной помощью к Польше, что позволило краткосрочно получить до 200 МВт, однако эта мера считается временной и дорогой.
Ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.
Украинские АЭС сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.
ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области.
Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.
Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки
«Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением. По бездорожью идти хуже, хотя сейчас зима и все замерзло, но надо видеть перспективу на весну, когда начнется распутица. Коммуникации и логистика – это главное. Поэтому бои сейчас во многом ведутся за выход к дорогам», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.
Кроме того, можно говорить о создании единого защищенного логистического коридора, связывающего Чугуновку с селом Меловое, о взятии которого сообщалось ранее. Таким образом происходит взлом «первого замка» северной линии обороны ВСУ. Теперь российская артиллерия может эффективно подавлять позиции противника в глубине до 15-20 км, обеспечивая безопасный проход для бронетехники в сторону поселка Великий Бурлук.
«Речь идет о том, чтобы отодвинуть врага от Белгородской области со стороны Харьковской и Сумской областей. Стоит задача отбросить врага как можно дальше от нашей границы, от коммуникаций», – добавил собеседник.
С учетом близости Чугуновки к границе это продвижение можно считать частью плана по расширению «санитарной зоны» для защиты приграничных поселений от обстрелов и атак ВСУ с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS. «Если брать линию границы на сотни километров, то мы еще не везде зашли, есть очаги захода. В Черниговскую область вообще не заходили, хотя оттуда враг постоянно наносит удары по Брянской области», – отметил Дандыкин.
Село находится в 50 км от Купянска, поэтому этот маневр можно рассматривать и как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ с севера, вместо фронтальных атак. При этом к югу от села расположены небольшие лесные массивы, где ВСУ оборудовали замаскированные склады ГСМ и боеприпасов для мобильных групп, поэтому с потерей Чугуновки эти лесные зоны переходят под огневой контроль России, что лишает противника маневренности на этом участке.
«Скорей всего, вопрос уже рассматривается не только о Купянске, но и о других городах, которые мы оставили в 2022 году, включая сам Харьков. В контексте плотности украинских укреплений в Ольховатской сельской общине после освобождения Чугуновки мы будем наблюдать «эффект домино» на малых населенных пунктах из-за нехватки у противника подготовленных вторых линий обороны. У меня есть убеждение, что с каждым днем мы получаем преимущество на этом направлении», – подчеркнул эксперт.
Об освобождении населенного пункта Чугуновка в Харьковской области Украины сообщила в субботу пресс-служба Минобороны. Операцию провели штурмовые группы 83-го и 344-го мотострелковых полков группировки «Север».
Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района, на правом берегу реки Козинка на границе с Россией. Через него проходит автомобильная дорога Т-2104, ведущая к Купянску с севера. Освобожденное летом прошлого года село Меловое находится южнее Чугуновки.
В последнее время ситуация в Купянском районе и приграничных зонах Харьковской области характеризуется активизацией группировки «Север», которая перешла от позиционных боев к освобождению тактически важных узлов.
Бои смещаются к северным и северо-восточным окраинам Купянск-Узлового, где российские военные пытаются перерезать оставшиеся артерии снабжения ВСУ, которые сохраняют плацдарм на левом (восточном) берегу реки Оскол, однако российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по переправам.
Дремлющая премьер Италии Мелони попала в кадр трансляции открытия Олимпиады
Кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выглядела дремлющей во время церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, попали в прямую трансляцию, передает РИА «Новости».
На записи видно, как Мелони наблюдает за происходящим с усталым видом, а затем на несколько секунд закрывает глаза, слегка склонив голову.
В социальных сетях быстро распространились скриншоты этой трансляции. Пользователи критически отреагировали на поведение премьера, указывая, что на таком важном событии подобная невнимательность выглядит неуместно. Один из комментаторов написал: «Ей было очень весело», другой иронично добавил: «Спит, как ангелок».
Третий пользователь отметил, что этот кадр стал одним из самых неприятных моментов вечера, наряду с комментариями ведущих Rai1 и исполнением гимна Италии певицей Лаурой Паузини, которые также были подвергнуты критике за несоответствие высоким ожиданиям от открытия Олимпиады.
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.
«Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», – написал Попов у себя в Telegram-канале.
Ранее в субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.
6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.
Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.
Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.
Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.
Итальянский политик Феррара отметил двойные стандарты Запада на Олимпиаде
Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении стран, вовлеченных в конфликты. По мнению бывшего итальянского сенатора Джанлуки Феррара в беседе с РИА «Новости», событие, призванное символизировать дружбу и солидарность, в реальности стало лишь символом, так как во многих регионах мира продолжаются конфликты.
Феррара подчеркнул, что европейские власти по-разному относятся к государствам, принимающим участие в конфликтах: одни страны исключаются из международных соревнований, а другие продолжают участвовать. На церемонии открытия в Милане делегация Израиля была встречена свистом части публики, а вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что такие действия противоречат олимпийскому духу.
«В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность», – заявил Феррара. Он также напомнил о принципе олимпийского перемирия, который, по его словам, сегодня носит формальный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
В ответ директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержки всех спортсменов, независимо от решений их правительств.
При этом, сам Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.
Около 3 тыс. военнослужащих ВСУ оказались отрезаны от снабжения в районе Константиновки Донецкой Народной Республики после удара по дамбе Молочарского водохранилища, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным источника, удар по плотине был нанесён ВС России авиабомбой ФАБ-3000 и привёл к разрушению гидросооружения примерно в двух километрах от города.
В результате удара украинские части потеряли связь с северными районами, а их основные силы сосредоточились в административных зданиях центра Константиновки. Ситуация усугубляется угрозой выхода воды из-под контроля и дальнейшего подтопления, что может полностью изолировать гарнизон и сделать невозможной доставку боеприпасов.
Отмечается, что положение украинских военных осложняют минусовые температуры и перебои с отоплением. Некоторые подразделения ВСУ уже начали поднимать белые флаги, оказавшись в тяжёлых условиях без снабжения и средств обогрева, однако эти сообщения пока не подтверждены официально.
Ранее ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол.
BZ: Признания брата Кличко о коррупционной политике Киева вызвали беспокойство в Германии
Издание Berliner Zeitung пишет, что телефонный розыгрыш российских пранкеров, в ходе которого был обманут брат мэра Киева, бывший боксер Владимир Кличко, вызвал бурную реакцию в Германии, передает РИА «Новости».
В ходе разговора Кличко-младший признался, что коррумпированные структуры в стране серьезно мешают получению международной поддержки.
«Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время», – отмечается в материале.
Особое беспокойство вызвали не только откровенные заявления о коррупции, но и признание Владимира Кличко о том, что он иногда подменяет своего брата Виталия на встречах с другими мэрами и чиновниками. Авторы статьи подчеркивают, что подобные признания проливают свет на закулисную кухню политики на Украине.
В публикации Berliner Zeitung подчеркивается, что коррупция десятилетиями остается одной из основных проблем украинского общества. Несмотря на регулярные обещания реформ и поддержку со стороны Запада, коррупционные схемы продолжают существовать как в административных органах, так и в вооружённых силах страны.
Ранее Владимир Кличко в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что коррупция на Украине мешает получать поддержку из-за рубежа.
Пораженные предприятия выполняли заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА и подготовки к запуску на военных аэродромах.
В итоге цели удара были достигнуты, асе назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотника, 650 ЗРК, 27 542 танка и другие бронемашины, 1 660 боевых машин РСЗО, 33 133 орудия полевой артиллерии и миномета, 53 855 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.
На этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.
Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.
Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».
«20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.
Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.
МОК после свиста в адрес израильтян призвал к уважению всех спортсменов
Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.
«Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.
По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.
Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.
Операция по спасению жизни генерала-лейтенанта Владимира Алексеева прошла успешно. После хирургического вмешательства Алексеев был введен в искусственную кому для стабилизации состояния.
Врачи подчеркнули, что сейчас генерал пришел в себя, находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.
«Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», – сообщил источник агентства. Медики отмечают положительную динамику и продолжают наблюдение за состоянием офицера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.
Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии. Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.
Религиовед Силантьев: Мигранты вытесняют татар из российских мечетей
«Когда-то в Центральной России – на северо-западе и во многих других регионах – именно татары преобладали в мечетях. В Москве, Твери, Ярославле и многих других местах вне компактного проживания мечети все равно были татарскими», – отметил религиовед Роман Силантьев.
«В какой-то момент стало больше прихожан из республик Северного Кавказа. На этой почве происходили конфликты, но они не успели сильно развиться, поскольку волна мигрантов из Средней Азии вытеснила из мечетей не только татар, но и кавказцев, – продолжил собеседник. – От кавказцев сегодня тоже поступают жалобы, они хотят строить свои мечети, поскольку для многих это не только место молитвы, но и встречи людей одной национальности».
«Для татар мечеть была неким клубом, дополнительной возможностью поговорить по-татарски. Но сейчас татарский язык из мечетей вытеснен, а самих татар там меньшинство. В некоторых случаях их даже собирают специально, чтобы хотя бы первые ряды занять татарами», – отметил эксперт.
Еще одна причина происходящего – демографическая. «Татар больше не становится, у них, как и у русских, отрицательный прирост населения, плюс – смешанные браки с русскими, в таких семьях дети в основном считают себя русскими», – добавил Силантьев.
Кроме того, в столице многих татар сильно задел снос в 2011 году Московской соборной мечети, которая считалась образцом исламской храмовой архитектуры.
«На ее месте возвели новую мечеть, но старую, которая была построена еще при царе, можно было сохранить. После этого многие татары перестали ходить в мечети, как минимум, в мечети ДУМ РФ, кто-то перешел в мечети муфтия Крганова (глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов – Прим. ВЗГЛЯД), который тоже имеет общины в Центральной России».
«Некоторые татары говорят, что их мечети оккупировали люди, которые не нравятся им. Они видят в этом некую злую волю муфтия Гайнутдинова (председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ), глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов). Если вернуть мечети их историческим владельцам, верховному муфтию Талгату Таджуддину, у которого их когда-то отобрали, возможно, татары вернутся туда, а пока их становится в мечетях все меньше. Это хорошо видно по обучающимся в Московском исламском институте, там татар не наберется 15%, преобладают выходцы из Средней Азии», – рассуждает Силантьев.
Эксперт не исключает, что если такой вектор сохранится,
«история команды Гайнутдинова закончится на этом – мигранты в один момент зададут вопрос, почему их уммой, состоящей из узбеков и таджиков, руководят татары».
При этом потеря татарского языка как языка религиозной проповеди и общения в мечети также является барьером для старшего поколения и причиной безразличия для молодежи.
«Такой проблемы не было при царе, менее остро она стояла в советский период. Но сейчас татары сохраняют позиции лишь там, где их большинство. Таких мест осталось еще не мало. Это не только Татарстан, но и крупные анклавы в других регионах России. Но их вытесняют из тех территорий, где они исторически сложились – из крупных городов за пределами мест компактного проживания. И неизвестно, насколько этот процесс может быть обратимым», – подчеркнул религиовед. – «Естественно, татары останутся в Казани, Набережных Челнах, в селах Ульяновской и Саратовской областей, но Центральная Россия, северо-запад, Сибирь, Дальний Восток, Урал – в зоне высокого риска».
По его словам, ДУМ РФ уже потеряли общины в Татарстане и Башкортостане. «Сейчас у них нет влияния в регионах с большинством коренного мусульманского населения страны.
Однако вместо того, чтобы пытаться сохранить татарскую идентичность, они делают ставку на мигрантов, пытаясь через них поднять свой статус. Вот эти десятки тысяч верующих, которые собираются к ним на праздники, – это не только не татары, это даже не коренные мусульмане, это на 90% мигранты.
Но эти верующие временно приехали из других стран, где у них есть свои муфтии и прочие духовные лидеры, поэтому если завтра Гайнутдинова в этих мечетях заменят на другого, мигранты даже не заметят», – полагает Силантьев.
О сокращении татар среди прихожан мечетей в Москве и других регионах страны в интервью «БИЗНЕС Online» заявил зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.
«Конечно, это беспокоит нашу нацию. Наша задача сегодня вместе со всемирным конгрессом татар, татарскими автономиями эту тенденцию переломить, чтобы татары приходили в мечеть не только из-за определенных потребностей, а чтобы становились активными участниками наших мусульманских общин», – сказал Аббясов.
Муфтий напомнил, что в России, если не брать национальные республики, ислам всегда сохранялся «благодаря татарам». «Дальний Восток, Сибирь, Запад страны – кто создавал мечети? Татары. Причем не только в России, но и за рубежом. Например, в Финляндии татары построили мечеть, в Токио первую мечеть тоже построили татары», – пояснил зампредседателя духовного управления мусульман России.
По его словам, раньше проповеди в мечетях велись на татарском языке, «а теперь татарский язык не понимают даже среди татар». «Поэтому нам приходится большую часть проповеди говорить на русском языке. Это, конечно, хорошо, что распространяем русский язык, для адаптации мигрантов это тоже хорошо. Но есть вопрос к нашим татарам, местным жителям России, чтобы они активнее участвовали в нашей деятельности», – сказал Аббясов.
На это заявление отреагировал в своем Telegram-канале писатель и публицист Роман Антоновский, который считает, что татары перестали ходить в мечети «из-за политики ДУМ». «ДУМовцы, будучи не очень популярны среди коренных мусульман России, включая татар, и конфликтуя с нормальными муфтиятами…, делают ставку на… мигрантов…А потом удивляются, почему коренные татары не хотят ходить», – пишет Антоновский.
Москалькова рассказала о пытках и гибели российских пленных на Украине
Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену имели место факты пыток и гибели российских военных, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что подобное отношение противоречит не только международному праву, но и базовым человеческим нравственным нормам. Москалькова уточнила, что известны конкретные фамилии погибших и она будет добиваться недопустимости подобных случаев.
Уполномоченный также обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой разрешить посещения раненых и нуждающихся в медицинской помощи. По словам Москальковой, российские военнопленные жаловались на недостаточное оказание медицинской помощи, которая могла бы спасти их жизни.
Жительница Курской области рассказала о содержании в украинском плену.
Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.
Москалькова передала письма от родственников российских пленных украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.
Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины
Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.
Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».
Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.
Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.
Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.
Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.
А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.
По его словам, уничтоженная в зоне спецоперации на Украине диверсионно-разведывательная группа, которая состояла из американских, британских и польских наемников, была преимущественно вооружена автоматами Калашникова, передает РИА «Новости».
«Святой» рассказал, что в распоряжении ДРГ также находились автоматы типа AR, одна винтовка HK-416 и полуавтоматическая «марксмановская» винтовка калибра 7,62 на 51 миллиметр. Ранее он отмечал, что численность уничтоженной группы составляла около десяти человек.
Ветеран добавил, что уровень подготовки иностранных наемников был высоким, однако, по его мнению, этот опыт не соответствовал специфике конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке ее прорыва в ЛНР.
Украинскую ДРГ готовили британские и канадские инструкторы.
В России под суд отдали офицеров украинской ДРГ за подготовку терактов.